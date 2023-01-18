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  • Mercedes-Benz обновил седан и универсал CLA: без «механики» и с иной гибридной установкой

Mercedes-Benz обновил седан и универсал CLA: без «механики» и с иной гибридной установкой

18.01.2023 70 0 0

Посвежевшие версии «четырёхдверки» и «сарая» немецкой марки выйдут на европейский рынок грядущей весной. Цены в компании пока не назвали.

Компания Mercedes-Benz ранее анонсировала сокращение затрат на «младшие» модели, поэтому неудивительно, что обновление седана и универсала CLA прошло по той же схеме, что и у A-Class и B-Class (рестайлинговые версии «компактов» были представлены в октябре прошлого года). Речь идёт о сокращении гаммы, а также сравнительно скромных обновках, которыми могут похвастаться посвежевшие CLA и CLA Shooting Brake.

В ходе обновления седану и универсалу поправили переднюю часть: новая фирменная решётка радиатора сохранила свою форму, но теперь у неё рисунок в виде маленьких трёхлучевых звёзд. Также модель снабдили иным передним бампером с видоизменёнными воздухозаборниками. Уже в базовое оснащение теперь входит светодиодные фары. В ходе рестайлинга головную оптику практически не тронули, только слегка изменили линию дневных ходовых огней. Корма осталась почти прежней, изменился разве что рисунок задних фонарей. Профиль немцы освежили за счёт новых колёсных дисков оригинального дизайна размером 17, 18 и 19 дюймов.

На фото: обновлённый седан Mercedes-Benz CLA
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На фото: обновлённый седан Mercedes-Benz CLA
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Теперь слегка богаче стал и интерьер базовой версии Mercedes-Benz CLA и CLA Shooting Brake. Так, базовый семидюймовый дисплей информационно-развлекательной системы ушёл в прошлое, теперь все версии оснащаются тачскрином диагональю 10,25 дюйма. Разработчики дали обновлённым седану и универсалу пересмотренную мультимедиа MBUX: у неё иная графика, есть сенсор отпечатка пальцев (позволяет распознавать водителя), а также доработанная функция голосового помощника.

На фото: обновлённый универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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На фото: обновлённый универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
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Виртуальная «приборка» по-прежнему предлагается в двух вариантах (либо 7, либо 10,25 дюйма). Начальная комплектация ещё получила отделку рулевого колеса кожей, а у сидений комбинированная обивка. Версии AMG теперь имеют соответствующий руль со сдвоенными спицами. Многие дополнения, которые ранее можно было приобрести отдельно, теперь находятся в составе опциональных пакетов.

На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz CLA
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На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz CLA
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Подзаряжаемый гибрид Mercedes-Benz CLA 250 e получил иную силовую установку, хотя её совокупная отдача осталась прежней: 218 л.с. мощности и 450 Нм крутящего момента. При этом бензиновый турбомотор объёмом 1,3 литра теперь выдаёт 163 л.с. и 270 Нм (на три «лошадки» и на 20 Нм больше, чем у дореформенной версии). У электродвигателя крутящий момент остался неизменным (300 Нм), а мощность подросла на 7 л.с. до 109 л.с. Кроме того, у гибридного седана увеличился запас хода при движении только на электротяге – 82 км (на 3 км больше).

На фото: линейка обновлённых седанов и универсалов Mercedes-AMG CLA

Ещё одно важное изменение – отсутствие механической коробки передач. Теперь в пару предлагается либо семи-, либо восьмиступенчатый преселективый «робот» (в зависимости от мотора). С передним приводом Mercedes-Benz предлагает исполнения с бензиновым турбомотором объёмом 1,3 литра – CLA 180 (136 л.с.) и CLA 200 (163 л.с.), а с системой полного привода 4Matic идут версии с 2,0-литровым двигателем – CLA 220 (190 л.с.) и CLA 250 (224 л.с.). Все перечисленные варианты – это «мягкие гибриды» с 48-вольтовым стартер-генератором, который помогает при старте. В свою очередь обновлённые седан и универсал с 2,0-литровым дизелем больше не предлагаются с полным приводом: речь идёт о вариантах CLA 180 d (116 л.с.), CLA 200 d (150 л.с.) и CLA 220 d (190 л.с.).

На фото: салон обновлённого Mercedes-AMG CLA
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На фото: салон обновлённого Mercedes-AMG CLA
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В ходе рестайлинга производитель оставил пару заряженных версий своих седана и универсала – Mercedes-AMG CLA 35 с 306-сильным 2,0-литровым мотором и 48-вольтовым «электродовеском», а также Mercedes-AMG CLA 45 S с 421-сильным ДВС такого же объёма.

Посвежевшие версии седана Mercedes-Benz CLA и универсала CLA Shooting Brake появятся в продаже на европейском рынке грядущей весной. Стоимость новинок в компании пока не назвали.

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