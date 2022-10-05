Mercedes-Benz обновил A-Class и B-Class: улучшенная система MBUX и пересмотренная техника

Mercedes-Benz выпускает актуальные хэтчбек и седан A-Class с индексом W177 с 2018 года. Продажи этой модели в Европе за прошлый год сократились до 118 439 экземпляров (на 25,5% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). За первые семь месяцев текущего года старосветские дилеры реализовали 51 595 единиц (на 34,7% меньше, чем в январе-июле 2021-го). В свою очередь нынешний компактный MPV Mercedes-Benz B-Class (индекс – W247) вышел на рынок в 2019-ом. Его продажи также снижаются: по данным сайта Carsalesbase, за прошлый год европейцы купили 27 694 автомобиля (на 38% меньше, чем годом ранее). За первые семь месяцев этого года модель разошлась тиражом 14 073 шт. (на 23% меньше).

На фото: обновлённые седан и хэтчбек Mercedes-Benz A-Class

Как сообщалось ранее, преемников у этих родственных моделей не будет. В ходе рестайлинга Mercedes-Benz A-Class и B-Class получили небольшие корректировки внешности. У моделей теперь другая радиаторная решётка, видоизменённый передний бампер, иная «начинка» фар, которым при этом оставили прежнюю форму. Светодиодная головная оптика предлагается в виде опции. У А-класса дневные ходовые огни представляют собой просто полоски без привычных уголков. Кроме того, новинки получили другие колёсные диски в четырёх вариантах дизайна, а изменённые задние фонари теперь светодиодные уже в «базе».

В салоне автомобилей начального уровня в иерархии Mercedes изменением стало наличие большого тачскрина информационно-развлекательной системы диагональю 10,25 дюйма на передней панели (раньше он предлагался за доплату, а теперь входит в список стандартного оснащения). Ранее у стартовых версий экран был семидюймовым. Виртуальная «приборка» по-прежнему может иметь один из двух указанных размеров. Ещё A-Class и B-Class получили AMG-руль со сдвоенными спицами и усечённым «дном». Кроме того, предлагаются новые материалы для отделки салона.



На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz A-Class

Компания усовершенствовала мультимедийную систему MBUX, которой оснащаются Mercedes-Benz A-Class и B-Class: теперь она имеет сенсор отпечатка пальцев, который позволяет распознавать водителя, переработанную графику, а также улучшенный голосовой помощник Hey Mercedes. Дополнительный трекпад убрали с центрального тоннеля, так как в нём отпала необходимость. Комплекс систем безопасности у обновлённых седана, хэтчбека и MPV включает в себя пересмотренного ассистента для удержания полосы движения, функцию помощи при маневрировании прицепом и т.д.



На фото: обновлённый Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ 1 / 3 На фото: обновлённый Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ 2 / 3 На фото: обновлённый Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ 3 / 3

Линейку Mercedes-Benz A-Class лишили базовой версии A 160 со 109-сильным мотором, также больше не предлагается «механика» (теперь только семи- или восьмиступенчатый преселективый «робот»). Переднеприводные исполнения A 180 и A 200 оснащаются бензиновым турбомотором объёмом 1,3 литра мощностью 136 и 163 л.с. соответственно. У полноприводных версий A 220 и A 250 под капотом располагается 2,0-литровый двигатель с отдачей 190 и 224 л.с. соответственно. Все они работают в составе мягкогибридной установки в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (он даёт 14-сильную прибавку на старте).



На фото: салон обновлённого Mercedes-AMG A 35 4Matic

Автомобили с 2,0-литровым дизельным мотором – A 180 d (116 л.с.), A 200 d (150 л.с.) и A 220 d (190 л.с.) – теперь не имеют системы полного привода 4Matic. У подзаряжаемого гибрида Mercedes-Benz A 250 e прежняя совокупная отдача силовой установки: 218 л.с. и 450 Нм. При этом мощность её бензинового мотора увеличена до 163 л.с., крутящий момент – до 270 Нм (у предшественника – 160 л.с. и 250 Нм). У электромотора отдача выросла со 102 до 109 л.с. (крутящий момент прежний – 300 Нм). Ёмкость тяговой батареи не изменилась – 15,6 кВт*ч, а запас хода чисто на электротяге подрос с 75 до 82 км.



На фото: обновлённый Mercedes-Benz B-Class 1 / 2 На фото: обновлённый Mercedes-Benz B-Class 2 / 2

Отметим, аналогичные версии с такой же отдачей есть и у посвежевшего минивэна: в списке бензиновых числятся B 180, B 200, B 220 4Matic и B 250 4Matic; дизелей три – B 180 d, B 200 d и B 220 d; а топовый вариант Mercedes-Benz B-Class представлен подзаряжаемым гибридом B 250 e.



На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz B-Class

В списке версий «заряженного» A-Class остались Mercedes-AMG A 35 с 2,0-литровым мотором мощностью 306 л.с. и с 48-вольтовым стартер-генератором, а также A 45 S с 421-сильным двигателем того же объёма. Вариант A 45 с 387-сильным двигателем в гамме больше не представлен.



Обновлённые Mercedes-Benz обновил A-Class и B-Class выйдут на европейский рынок до конца текущего года. Цены посвежевших моделей пока не названы, вероятно, их обнародуют ближе к старту продаж.

