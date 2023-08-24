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  • Обновлённые Mercedes-Benz EQA и EQB: увеличенная дальнобойность и более свежий дизайн

Обновлённые Mercedes-Benz EQA и EQB: увеличенная дальнобойность и более свежий дизайн

24.08.2023 28 1 0

Младшие электрические кроссоверы Mercedes-Benz продаются плохо и производитель решился на их рестайлинг всего через два года после дебюта.

Компактный Mercedes-Benz EQA справил премьеру в январе 2021 года, его более крупный родственник EQB — в апреле того же года. Обе модели производятся в Европе и в Китае, но такой производственный размах пока не подкреплён коммерческими успехами EQA и EQB, при нынешних тиражах вполне хватило бы одной китайской площадки. Продажи Mercedes-Benz EQA в январе-июле этого года в Китае, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 2181 шт., Mercedes-Benz EQB — 3672 шт., это очень скромные показатели по меркам китайского рынка. В открытой статистике по Европе EQA и EQB в списках бестселлеров не значатся, сама компания данных по их продажам в этом регионе не раскрывает. В США представлен только EQB, в первом полугодии реализовано лишь 3404 шт.

Mercedes-Benz EQA
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Mercedes-Benz EQA
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Mercedes-Benz EQA
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Mercedes-Benz EQA
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Mercedes-Benz EQA
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Причина слабого интереса покупателей к EQA и EQB — высокая цена в сочетании с довольно посредственными техническими характеристиками, которые объясняются тем, что оба электрических кроссовера спроектированы не с чистого листа, а являются конверсиями своих «углеводородных» родственников — Mercedes-Benz GLA и GLB соответственно, такие конверсии всегда содержат в себе много конструктивных компромиссов.

В ходе рестайлинга EQA и EQB компания Mercedes-Benz попыталась малой кровью сделать их более дальнобойными: точечная оптимизация аэродинамики кузова, шины с пониженным сопротивлением качению и новые алгоритмы управления силовой установкой в сочетании с энергосберегающим тепловым насосом позволили на пару десятков километров увеличить запас хода на одной зарядке у всех модификаций, ассортимент силовых установок при этом никак не изменился.

Mercedes-Benz EQA

Самый дальнобойный в гамме — одномоторный переднеприводный EQA 250+ (190 л.с., 385 Нм) с батареей ёмкостью 70,5 кВт·ч, его максимальный запас хода увеличился с 531 до 560 км по циклу WLTP. Остальным версиям положена более скромная батарея на 66,5 кВт·ч, у базового кроссовера EQA 250 запас хода увеличился с 496 до 528 км, у двухмоторных EQA 300 4Matic (228 л.с., 390 Нм) и EQA 350 4Matic (292 л.с., 520 Нм) — с 438 до 459 км.

У Mercedes-Benz EQB базовой версией теперь является EQB 250+, её запас хода увеличился с 507 до 536 км, у двухмоторных EQB 300 4Matic и EQB 350 4Matic дальнобойность выросла с 423 км до 448 км.

Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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Внешние обновки — это новый дизайн массивной глухой панели между фарами с точечным орнаментом (каждая точка — это маленькая трёхлучевая звезда) и светящейся верхней перемычкой, новый дизайн задних фонарей и вышеупомянутые, но малозаметные аэродинамические улучшения — например, слегка изменённая форма задних колёсных арок. Для Mercedes-Benz EQB теперь доступен фаркоп для буксировки прицепа массой до 1700 кг.

Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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Mercedes-Benz EQB
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В салоне обновлены мультимедийная система MBUX со стандартным 10,25-дюймовым экраном и графика приборного экрана, улучшены материалы отделки, более изысканной стала атмосферная подсветка, у EQA появился новый трёхспицевый руль с сенсорными клавишами на спицах (очень сомнительное улучшение), для обоих кроссоверов теперь доступна высококлассная аудиосистема Burmester с кучей «свистелок», в том числе несколькими вариантами озвучки работы силовой установки.

В продаже обновлённые Mercedes-Benz EQA и EQB появятся ближайшей осенью, цены пока не объявлены. Дорестайлинговый EQA стоит в Германии от 50 777 евро, EQB — от 52 550 евро.

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1 комментарий
24.08.2023 18:21
Яшка

Вангую что с развитием продаж электромобилей сильно вырастет востребованность услуг эвакуаторов.

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