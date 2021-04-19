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  • Те же грабли: электрическая начинка Mercedes-Benz EQB «съела» часть салона

Те же грабли: электрическая начинка Mercedes-Benz EQB «съела» часть салона

19.04.2021 194 0 0

Марка Mercedes-Benz продолжает расширять линейку электромобилей и вслед за флагманским лифтбеком EQS представила семейный 7-местный кроссовер EQB, который будет производиться одновременно в Китае (Пекин) и в Венгрии (Кечкемет).

 

В эру электромобилей марка Mercedes-Benz вступила в 2018 году со среднеразмерным кроссовером EQC, однако из-за технических компромиссов, связанных с использованием конверсионной платформы, коммерческие успехи модели оказались очень скромными, а на американский рынок EQC вообще не вышел. Тем не менее руководство Daimler решило ещё раз сделать электромобили на базе моделей с ДВС, чтобы сэкономить денежки на разработке и производстве. В результате на свете появились компактные кроссоверы Mercedes-Benz EQA (дебютировал в январе) и Mercedes-Benz EQB — премьера последнего состоялась в рамках Шанхайского автосалона.

Mercedes-Benz EQB в плане техники идентичен младшему EQA, в основе обоих паркетников лежит «тележка» MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) — это производная платформы MFA2 от Mercedes-Benz GLA/GLB с поперечно расположенным ДВС. Имплантированная в пол батарея уменьшила дорожный просвет и пространство в салоне, а переднего багажника, как у многих чистопородных электромобилей, на конверсионном GLB нет.

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Величину дорожного просвета Mercedes-Benz не разглашает, зато показал в цифрах ущерб от конверсии в салоне: объём багажника у 5-местной модификации уменьшился с 570 до 495 л, а максимальный рост пассажиров третьего ряда сократился с 168 до 165 мм. Китайские GLB по умолчанию 7-местные, у них объём багажника со сложенным третьим рядом составляет 465 л. В виде опции предлагается продольная регулировка кресел второго ряда (в диапазоне 140 мм), позволяющая в ущерб пространству для ног пассажиров предоставить больше места для багажа.

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Mercedes-Benz EQB дебютировал в Шанхае в двухмоторной полноприводной версии 350 4Matic мощностью 215 кВт (292 л.с.). Ёмкость батареи производитель не разглашает, но указывает запас хода на одной зарядке в 419 км по циклу WLTP и расход энергии в диапазоне 19,2-18,1 кВт·ч/100 км. Получается, что ёмкость батареи не превышает 80 кВт·ч.

Будет и переднеприводная версия EQB 250 с единственным электромотором мощностью 140 кВт (190 л.с.) и батареей ёмкостью 66,5 кВт·ч. Максимальная мощность зарядки в обоих случаях — 100 кВт, тогда как корейские конкуренты предлагают уже до 350 кВт и соответственно более высокую скорость зарядки.

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От бензиновых и дизельных собратьев EQB снаружи отличается зализанным передком в стиле других моделей EQ-линейки, полностью новой светотехникой и оригинальным дизайном колёсных дисков. На визуальные отличия в салоне компания решила не тратиться, но графика приборов у электрокара, разумеется, своя.

В Китае и в Европе Mercedes-Benz EQB поступит в продажу в этом году, в США — в 2022 году. Появление Mercedes-Benz EQB в РФ маловероятно, так как для этого нет социальных, инфраструктурных, политических и экономических предпосылок.

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