Электрокроссовер Mercedes-Benz EQA 250: передний привод и 426 км на одной зарядке

Концерн Daimler полностью рассекретил компактный электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA, производство которого в немецком Раштатте началось ещё в прошлом году. На данный момент модель представлена в единственной переднеприводной модификации EQA 250, но будут и полноприводные.

EQA стал вторым электрическим кроссовером в линейке Mercedes-Benz после поступившего в продажу в 2019 году среднеразмерного EQC, коммерческие успехи которого оказались довольно скромными: на данный момент по всему миру продано около 20 тысяч штук, при этом на американский рынок EQC так и не вышел. Компактный EQA должен стать намного более массовым и вместе с пятью другими электрическими моделями Mercedes-Benz, которые увидят свет в ближайшие два года, помочь концерну Daimler избежать углеродного штрафа в Европе.

Как и EQC, младший EQA — это не полностью оригинальный электромобиль, а конверсия аналога с ДВС, в данном случае кроссовера Mercedes-Benz GLA второго поколения. Платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), на которой построены EQA и ещё не представленный более крупный EQB, – это соответственно производная платформы MFA2 от Mercedes-Benz GLA/GLB с поперечным расположением силового агрегата.



Недостатки такой унификации уже хорошо изучены на примере EQC: высокая масса, отсутствие переднего багажника (он есть почти у всех созданных с чистого листа электромобилей), и маленький дорожный просвет из-за прикрученной к днищу батареи (она хорошо видна на снимках EQA в профиль). Снаряженная масса EQA — 2040 кг, величину дорожного просвета производитель не раскрывает.



Колёсная база у EQA такая же, как у GLA, — 2729 мм, габаритная длина за счёт иного оформления передка и кормы чуть больше — 4463 против 4410 мм. Задняя подвеска — независимая, но привод у единственной на данный момент модификации EQA 250 только передний. Установленный на месте ДВС асинхронный электромотор состыкован с одноступенчатым редуктором и выдаёт максимальные 140 кВт (190 л.с.) и 375 Нм. До 100 км/ч электрический кроссовер разгоняется за 8,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.



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420-вольтовая литий-ионная батарея ёмкостью 66,5 кВт·ч состоит из двухсот ячеек и пяти модулей, она имеет выступ в том месте, где у GLA находится топливный бак, а над этим выступом вдобавок размещаются блоки силовой электроники с толстыми высоковольтными проводами. Неудивительно, что объём багажника у EQA меньше, чем у GLA — 340 против 435 л. Максимальная мощность зарядки батареи — 100 кВт, она позволяет пополнить заряд с 10% до 80% за полчаса. Запас хода на одной зарядке по циклу WLTP – 426 км.



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С мест водителя и пассажиров EQA практически не отличается GLA, но у электромобиля, разумеется, собственная графика и структура меню мультимедийной системы MBUX. Базовая приборка состоит из двух 7-дюймовых экранов, а не 10,25-дюймовых, как на презентационных фотографиях.



Цены на Mercedes-Benz EQA 250 в Германии начинаются с отметки 47 540 евро без учёта субсидируемых правительством скидок, которые помогают сэкономить при покупке до 9000 евро. Максимальная скидка, впрочем, в данном случае доступна только для юрлиц, которым в Германии можно не платить НДС, а значит базовая цена EQA 250 для них составляет 39 950 евро. После 40 тысяч евро скидка ниже.

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В будущем Daimler обещает более мощные и динамичные версии Mercedes-Benz EQA, в том числе с двумя электромоторами и полным приводом. Обещают увеличить и запас хода — как минимум до 500 км по WLTP.



Помимо Раштатта сборка Mercedes-Benz EQA в этом году будет также налажена на заводе Beijing Benz в Пекине, здесь же пропишется и китайская версия более крупного электрического кроссовера Mercedes-Benz EQB. А вот европейский EQB, премьера которого ожидается в этом году, будет производить завод Daimler в венгерском Кечкемете.

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Первой же серийной моделью Mercedes-Benz, построенной на полностью оригинальной электромобильной платформе EVA (Electric Vehicle Architecture), станет флагманский седан EQS — судя по интенсивности появления новых тизеров, его премьера состоится совсем скоро.

