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  • Mercedes-Benz завершает производство седана A-класса, наследника у него не будет

Mercedes-Benz завершает производство седана A-класса, наследника у него не будет

04.02.2025 148 0 0

Компактный седан в гамме Mercedes-Benz просуществовал всего одно поколение, руководством немецкой компании он признан тупиковой ветвью эволюции — решено, что одного купеобразного седана CLA в сегменте Entry будет достаточно.

Седан A-класса с заводским индексом V177 дебютировал в июле 2018 года как расширение семейства компактных моделей Mercedes-Benz, он представлял собой более традиционную альтернативу купеобразному компактному седану CLA и был нацелен главным образом на Китай — местная удлинённая версия с заводским индексом Z177 выпускается на заводе совместного предприятия Beijing Benz в Пекине. Стандартный седан V177 для Европы производит завод Mercedes-Benz в немецком Раштатте.

В октябре 2022 года седан А-класса и родственный хэтчбек с заводским индексом W177  пережили рестайлинг, а весной того же года руководство Mercedes-Benz приняло решение разделить свои легковые модели на три ценовых сегмента — Top-End, Core и Entry. При этом линейку Entry, куда входит А-класс, решено было «почикать», потому что компания взяла курс на увеличение средней цены продаваемого автомобиля — мол, ходим выпускать меньше машин, а зарабатывать на них больше. Для А-класса такое решение стало приговором, после завершения жизненного цикла семейства текущего поколения W/V/Z177 младшей моделью Mercedes-Benzбудет новый CLA, премьера которого состоится в ближайшее время.

По данным немецкого интернет-ресурса mbpassion.de, завод в Раштатте начал постепенно сворачивать производство седана A-класса и выполняет только ранее полученные на эту модель заказы. На немецком потребительском сайте Mercedes-Benz седан А-класса пока присутствует и даже на момент выхода нашей заметки работал конфигуратор, а вот с французского сайта марки седан А-классу уже полностью исчез. На австрийском сайте Mercedes-Benz седан А-класса пока присутствует, но конфигуратор уже не работает. В общем, ясно, что модель доживает последние месяцы. Хэтчбек А-класса проживёт подольше — возможно, до конца этого года.

Сколько ещё просуществует китайский седан Z177, пока неизвестно, равно как неизвестно, будет ли и у грядущего Mercedes-Benz CLA третьего поколения удлинённая версия для китайского рынка. В прошлом году продажи А-классе в Китае сократились более чем не треть, да и вообще большая немецкая тройка сейчас дружно сдаёт позиции на китайском рынке.

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