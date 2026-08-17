Mercedes-Benz рассекретил обновлённые седан и универсал C-Class с ДВС. Цены известны

История Mercedes-Benz С-Class стартовала в 1993 году, за прошедшее время модель несколько раз сменила генерацию. Актуальное пятое поколение было представлено в феврале 2021 года, полностью «зелёная» версия в кузове седан, получившая название Mercedes-Benz C-Class electric, присоединилась к семейству в апреле 2026 года. Теперь немецкий производитель полностью рассекретил модернизированные версии «углеводородных» седана и универсала С-Class.

На фото: обновлённый седан Mercedes-Benz С-Class

Обновлённые седан и универсал Mercedes-Benz С-Class имеют ряд внешних отличий от дореформенных версий. Так, моделям оставили прежнюю форму головной оптики, но изменили световой рисунок в соответствии с актуальным стилем бренда: теперь внутри можно увидеть дневные ходовые огни фирменные в виде одинарных трёхлучевых звёзд с простыми тонкими полосками в верхней части. Капот с симметричными выштамповками трогать не стали.

Ещё модели досталась увеличенная радиаторная решётка с плотной хромированной рамкой, крупным подсвечиваемым логотипом, обрамлённым полосками с двух сторон и рисунком из крошечных хромированных трёхлучевых звёзд, крепящихся к чёрной сетке. Иначе оформлена и нижняя часть переднего бампера с центральным и парой боковых воздухозаборников.

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Посвежевшему Mercedes-Benz С-Class оставили традиционные наружные зеркала и стандартные дверные ручки, у универсала на крыше имеются рейлинги. Корму модели в ходе модернизации трогать не стали, разве что у седана на фонарях заметен световой рисунок в форме трёхлучевых звёзд – по паре с каждой стороны. Седану и универсалу достались новые варианты в гамме колёсных дисков диаметром от 17 до 19 дюймов.

Для обновлённых версий С-Class предусмотрены два новых цвета кузова и световой проектор, интегрированный в пороги: автомобиль приветствует и прощается с помощью, конечно же, эмблемы бренда. Ещё в пресс-службе марки отметили, что впервые для C‑класса стала доступна линейка AMG Line Plus.

На фото: салон обновлённого седана Mercedes-Benz С-Class

Изменения имеются и внутри модернизированных Mercedes-Benz С-Class. Так, седану и универсалу досталась новая операционная система MB.OS, которая позволила улучшить процесс обновления систем автомобиля, получила новый пользовательский интерфейс с большим количеством функций и обзавелась виртуальным ассистентом на базе ИИ. На передней панели по-прежнему установлены дисплей, играющий роль виртуальной приборки диагональю 12,3 дюйма, и планшет информационно-развлекательной системы MBUX, его диагональ составляет 11,9 дюйма.

Обновлённым С-Class достался также проекционный дисплей дополненной реальности, позаимствованный у Mercedes-Benz S-Class. Кроме того, им положена обновлённая акустическая система Burmester 3D с 15 динамиками, а также расширенная подсветка передней панели и внутренней части дверей.

На фото: обновлённый универсал Mercedes-Benz С-Class

На европейском рынке посвежевшие Mercedes-Benz С-Class предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с подключаемыми гибридными установками. В первом случае седан и универсал оснащаются 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем, который работает в тандеме с 23-сильным электромоторчиком (205 Нм). У стартовых версий C 200, которые предлагаются только с задним приводом отдача равна 177 л.с. (максимальный крутящий момент – 250 Нм), у средних C 250 / C 250 4Matic – 218 л.с. и 320 Нм, далее следует C 300 – 258 л.с. и 400 Нм.

Также седан и универсал C-Class предлагаются с мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый дизель (тоже работает в тандеме с 23-сильным электродвигателем). У модификаций C 200 d отдача равна 163 л.с. и 380 Нм, у C 250 d / C 250 d 4Matic – 200 л.с. и 440 Нм.

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В основе установки подключаемых гибридов в версиях C 300 e и C 300 e 4Matic лежит 218-сильный бензиновый мотор, а C 400 e 4Matic достался 258-сильный вариант. Во всех случаях в состав системы также входит 136-сильный электродвигатель, максимальный крутящий момент у которого равен 440 Нм. У топовой версии совокупная отдача равна 395 л.с. и 650 Нм, ещё ему положена батарея, полезная ёмкость которой равна 19,53 кВт*ч. Запас хода при движении чисто на электротяге – до 100 км (по циклу WLTP).

На разгон с места до «сотни» у базового бензинового седана C 200 уходит 8,5 секунды, у аналогичного универсала – 8,7 секунды (максимальная скорость – 232 / 228 км/ч). У C 250 – 7,3 / 7,5 секунды (248 / 244 км/ч), у C 300 – 6,1 / 6,3 секунды (250 км/ч). У бензинового полноприводника C 250 4Matic – 7,1 / 7,3 секунды (246 / 242 км/ч). У стартовых дизельных версий C 200 d – 8,1 / 8,3 секунды (228 / 224 км/ч), у C 250 d максимальная скорость равна 240 / 236 км/ч, у C 250 d 4Matic – 238 / 234 км/ч, а на разгон с места до «сотни» вне зависимости от привода они тратят 7,1 / 7,3 секунды.

На фото: На фото: салон обновлённого универсала Mercedes-Benz С-Class

У всех подключаемых гибридов максимальная скорость едина – 240 км/ч. На разгон от 0 до 100 км/ч у варианта C 300 e уходит 5,9 / 6,0 секунды, у модификации C 300 e 4Matic – 6,1 / 6,2 секунды, у топовой C 400 e 4Matic – 5,3 / 5,4 секунды.

Европейские дилеры начнут принимать заказы на модернизированные седаны и универсалы Mercedes-Benz С-Class 18 августа 2026 года. Стартовая цена четырёхдверки (с учётом налогом и т.д.) – 48 844 евро (эквивалентно примерно 4,8 млн рублей по текущему курсу), за пятидверку просят 50 391 евро (около 5 млн рублей). Покупка топового гибридного исполнения обойдётся в 73 548 евро (около 7,2 млн рублей) / 75 095 евро (около 7,4 млн рублей).