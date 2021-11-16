Живительный литий: TVR обрела нового «зелёного» инвестора и анонсировала электромобиль

Компания TVR прекратила выпуск спорткаров в 2006 году, когда ей владел российский бизнесмен Николай Смоленский, и была перезапущена в 2013 году на деньги британского предпринимателя Леса Эдгара, выходца из игрового сектора IT-индустрии. Под началом Эдгара TVR в сотрудничестве с Gordon Murray Design и Cosworth разработала полностью новый спорткар Griffith классической компоновки с 5,0-литровым атмосферным V8 и представила его потенциальным клиентам в 2017 году.
Производство Griffith должно было начаться в 2018 году, но из-за бюрократических проволочек, недостатка финансирования, брексита и пандемии COVID-19 до сих пор не началось, срок начала поставок заказанных по предоплате спорткаров переносился много раз. В декабре прошлого года, когда мы последний раз писали о TVR, компания обещала запустить Griffith в производство в 2022 году. Теперь же британские СМИ, в частности журнал Autocar, сообщают, что отгрузка заказанных машин начнётся до конца 2023 года.
Хочется верить, что дольше 2023 года ждать не придётся, потому что теперь у TVR есть новый партнёр — Ensorcia Metals Corporation со штаб-квартирой в Сантьяго (столица Чили), которая проинвестирует запуск в производство Griffith, а затем превратит TVR в современную электромобильную компанию, приверженную принципам устойчивого развития. В свете того, что в 2030 году Великобритания планирует ввести запрет на продажу новых машин с ДВС, партнёрство между TVR и Ensorcia Metals появилось очень своевременно, есть время и ресурсы подготовиться к наступлению 2030 года и выпустить на рынок полностью электрическую модель, а может и не одну.
Увы, пока даже фантазировать на тему электрического TVR рано, хотя Дэниел Лейтон, председатель правления Ensorcia Metals, уже поспешил заявить, что электромобили британской марки будут одними из самых интересных на рынке. В ближайших планах компании — завершить затянувшееся строительство нового завода Эбб Вейл (Уэльс) и начать подготовку производства спорткаров Griffith.
В свете сотрудничества Ensorcia Metals новый Griffith может оказаться последней бензиновой моделью TVR, но его выпуск может продлиться долго, вплоть до 2030 года, поскольку быстро разработать с нуля электромобиль невозможно. У Ensorcia Metals есть собственное автомобильное подразделение Ensorcia Automotive — новый игрок на рынке электромобильных комплектующих, о котором пока мало кто слышал. Сама Ensorcia Metals Corporation существует с 2016 года, её главный бизнес — это добыча лития из соляных растворов с помощью экологически чистых источников энергии. Литий — один из важнейших элементов в электромобильных АКБ, спрос на него постоянно растёт, а современной добывающей компании разумно не просто продавать сырьё, а делать из него готовый продукт, то есть батареи.
Что именно корпорацию Ensorcia Metals привлекло в прозябающей британской автомобильной компании, не очень понятно, ведь на рынке есть сотни электромобильных стартапов и активно действующих автопроизводителей, способных окупить инвестиции в короткий срок, но мы, конечно, рады за TVR и желаем новому совместному предприятию успеха и процветания.
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