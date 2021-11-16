Живительный литий: TVR обрела нового «зелёного» инвестора и анонсировала электромобиль

Компания TVR прекратила выпуск спорткаров в 2006 году, когда ей владел российский бизнесмен Николай Смоленский, и была перезапущена в 2013 году на деньги британского предпринимателя Леса Эдгара, выходца из игрового сектора IT-индустрии. Под началом Эдгара TVR в сотрудничестве с Gordon Murray Design и Cosworth разработала полностью новый спорткар Griffith классической компоновки с 5,0-литровым атмосферным V8 и представила его потенциальным клиентам в 2017 году.

Новый TVR Griffith

Производство Griffith должно было начаться в 2018 году, но из-за бюрократических проволочек, недостатка финансирования, брексита и пандемии COVID-19 до сих пор не началось, срок начала поставок заказанных по предоплате спорткаров переносился много раз. В декабре прошлого года, когда мы последний раз писали о TVR, компания обещала запустить Griffith в производство в 2022 году. Теперь же британские СМИ, в частности журнал Autocar, сообщают, что отгрузка заказанных машин начнётся до конца 2023 года.



Новый TVR Griffith

Хочется верить, что дольше 2023 года ждать не придётся, потому что теперь у TVR есть новый партнёр — Ensorcia Metals Corporation со штаб-квартирой в Сантьяго (столица Чили), которая проинвестирует запуск в производство Griffith, а затем превратит TVR в современную электромобильную компанию, приверженную принципам устойчивого развития. В свете того, что в 2030 году Великобритания планирует ввести запрет на продажу новых машин с ДВС, партнёрство между TVR и Ensorcia Metals появилось очень своевременно, есть время и ресурсы подготовиться к наступлению 2030 года и выпустить на рынок полностью электрическую модель, а может и не одну.



Рендер строящегося завода TVR в Эбб Вейл

Увы, пока даже фантазировать на тему электрического TVR рано, хотя Дэниел Лейтон, председатель правления Ensorcia Metals, уже поспешил заявить, что электромобили британской марки будут одними из самых интересных на рынке. В ближайших планах компании — завершить затянувшееся строительство нового завода Эбб Вейл (Уэльс) и начать подготовку производства спорткаров Griffith.



Новый TVR Griffith

В свете сотрудничества Ensorcia Metals новый Griffith может оказаться последней бензиновой моделью TVR, но его выпуск может продлиться долго, вплоть до 2030 года, поскольку быстро разработать с нуля электромобиль невозможно. У Ensorcia Metals есть собственное автомобильное подразделение Ensorcia Automotive — новый игрок на рынке электромобильных комплектующих, о котором пока мало кто слышал. Сама Ensorcia Metals Corporation существует с 2016 года, её главный бизнес — это добыча лития из соляных растворов с помощью экологически чистых источников энергии. Литий — один из важнейших элементов в электромобильных АКБ, спрос на него постоянно растёт, а современной добывающей компании разумно не просто продавать сырьё, а делать из него готовый продукт, то есть батареи.



Новый TVR Griffith

Что именно корпорацию Ensorcia Metals привлекло в прозябающей британской автомобильной компании, не очень понятно, ведь на рынке есть сотни электромобильных стартапов и активно действующих автопроизводителей, способных окупить инвестиции в короткий срок, но мы, конечно, рады за TVR и желаем новому совместному предприятию успеха и процветания.

