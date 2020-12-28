Животворящий брексит: на заводе TVR починят крышу и наладят выпуск нового Griffith

Из-за брексита и пандемии COVID-19 деятельность британской компании TVR Manufacturing Limited в этом году оказалась парализованной, но теперь дело, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. В январе начнётся реконструкция фабрики TVR в городе Эбб Вейл (Уэльс), после которой она сможет приступить к сборке спорткаров Griffith нового поколения — терпеливые заказчики ждут их с 2017 года.

Последний раз мы рассказывали о британской марке TVR в начале этого года, и с тех пор от неё не поступало сколь-нибудь значительных известий. Напомним, что машин TVR не выпускает с 2006 года, когда находилась в собственности российского бизнесмена Николая Смоленского. В 2013 году основным собственником компании стал британский предприниматель Лес Эдгар, который перезапустил в TVR ключевые бизнес-процессы, в результате чего в 2017 году миру был явлен разработанный с нуля спорткар Griffith. Его производство планировалось начать в 2018 году, но не началось из-за бюрократических проволочек, мешавших начать реконструкцию фабрики в Эбб Вейл. Без этой реконструкции начать выпуск Griffith никак нельзя, так как в главном здании банально протекает крыша.

Завод TVR в Эбб Вейл.

Дело в том, что 3% компании TVR принадлежит правительству Уэльса. Отчасти благодаря ему TVR держится на плаву, не выпуская машин, но оно же, по сути, сковало работу компании. Правила Евросоюза, в который до недавнего времени входила Великобритания, требовали, чтобы конкурс на строительные работы для компании, аффилированной с правительством, проводился по всей Европе, и вот из-за этой долгой зарегулированной процедуры всё застопорилось. Лишь к лету этого года подрядчик был выбран, но работы не начались из-за разразившейся пандемии COVID-19 — власти Уэльса не были готовы дать отмашку строителям.



Так будет выглядеть фасад завода TVR после реконструкции.

Теперь же, когда переходный период брексита закончился, и Великобритания сама решает, как ей жить, из TVR поступила радостная новость, что правительство Уэльса дало добро на начало строительства в середине января. Первым делом рабочие займутся текущей крышей главного здания, но запланированы также обширные земляные работы и переоборудование цехов. Сколько времени на всё это уйдёт, компания не сообщает, но ещё летом её гендиректор Джим Берриман (опытный менеджер, прежде работавший в Land Rover и Rolls-Royce) обнародовал 18-месячный план возрождения TVR. Этот план предполагал, что производство Griffith на обновлённой фабрике начнётся в 2022 году — на эту цифру и нужно сейчас ориентироваться заказчикам.



Летом британский журнал Autocar сообщал, что у TVR есть примерно 500 клиентов, которые внесли за новый Griffith депозиты в размере от 2500 до 5000 фунтов стерлингов и терпеливо ждут извещения о начале производства. Базовая цена нового Griffith остаётся прежней — 90 000 фунтов стерлингов, при этом Лес Эдгар в интервью британским коллегам рассказал, что себестоимость щедро оснащённых спорткаров из первой партии Launch Edition будет около 125 000 фунтов стерлингов, но компания принципиально не хочет поднимать обещанную изначально цену в знак благодарности за терпение и доверие клиентов.



Конструкция и дизайн нового Griffith с 2017 года принципиально не изменились. Напомним, что кузов этой модели из стали и углепластика разработал легендарный британский конструктор Гордон Мюррей (ныне владелец собственной автомобильной компании), а бензиновый атмосферный двигатель на основе 5,0-литрового фордовского блока V8 Coyote сделала фирма Cosworth — ещё одна британская легенда. Заявленная мощность двигателя — около 500 л.с., но конечная цифра будет зависеть от процесса адаптации мотора к актуальным экологическим нормам. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» Tremec. Ведущие колёса — задние. Точные динамические характеристики пока не объявлены, на стадии дебюта сообщалось, что максимальная скорость — свыше 320 км/ч, а первую «сотню» Griffith сможет набрать менее чем за 4 с.



TVR намерена силами 200 рабочих производить в Эбб Вейл по 2000 экземпляров Griffith в год и продавать их в том числе в США. Модель будет обязательно участвовать в гонках и получит несколько модификаций — покомфортнее для туристических поездок и пожёстче для тех, что хочет испытать Griffith на гоночном треке.



Впрочем, даже если всё пойдёт по плану, век нового Griffith будет недолгим, ведь в 2030 году Великобритания намерена запретить продажу новых автомобилей с ДВС. В TVR пока точно не знают, что с этим делать, но намекнули, что готовы «прикрутить» к Griffith какую-нибудь фордовскую гибридную силовую установку, а в перспективе и вовсе перейти на электромобили, просто пока предметно заниматься этим вопросом рано, нужно запустить фабрику, начать нормальную работу, заработать денег, а там видно будет.

