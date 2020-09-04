Фокус от гениального конструктора: Gordon Murray T.50s сможет ездить по потолку

Легендарный британский автомобильный конструктор Гордон Мюррей и его одноимённая компания Gordon Murray Automotive (GMA) анонсировали трековую версию представленного в августе суперкара T.50 . Будет выпущено лишь 25 экземпляров стоимостью 3,1 млн фунтов стерлингов каждый.

Gordon Murray T.50 — это своеобразный идейный наследник культового McLaren F1. Новый дорожный суперкар с посадочной формулой 1+2 снабжён уникальной технологией грауд-эффекта, сделанной по мотивам формульного болида Brabham BT46 из 70-х (тоже работа Мюррея): установленный в корме 400-миллиметровый вентилятор откачивает воздух из под днища автомобиля и таким образом прижимает его к земле — на серийных машинах такого прежде никто не предлагал.

По словам Мюррея, вся сотня запланированных к выпуску T.50 была распродана через 48 часов после официальной мировой премьеры, так что появление дополнительного тиража вполне ожидаемое событие. Мюррей решил выпустить трековую версию этого автомобиля с доработанной аэродинамикой. Проект пока что именуется индексом T.50s, но к моменту полноценной премьеры, которая состоится до конца текущего года, будет оглашено другое имя, у которого будет некий исторический контекст.

Пока что GMA опубликовала эскиз модели T.50s в профиль и рассказала о её ключевых особенностях. Так, на корме будет установлено огромное, шириной 1785 мм треугольное при виде сверху антикрыло, перекликающееся по форме с передним антикрылом болида Brabham BT52 (ещё она работа Мюррея). Это антикрыло объединено с вертикальным килем, типичным для современных спортпрототипов, и в сочетании с технологией грауд-эффекта, новым передним сплиттером, обтекателем днища, регулируемыми заслонками диффузора и уменьшенным на 40 мм дорожным просветом создаёт до 1500 кг прижимной нагрузки. Эффективность аэродинамики такова, что позволяет суперкару ехать вверх ногами (то есть по потолку) на скорости 282 км/ч и выше — жаль только проверить будет негде.

Сам трековый автомобиль весит всего 890 кг, на 96 кг меньше, чем дорожный вариант. Сбросить вес удалось за счёт отказа от многих элементов комфорта в салоне — на автодроме они не нужны. У трековой версии нет кондиционера, мультимедийной системы, мест для хранения багажа и личных вещей. Кресло водителя заменено гоночным ковшом на углепластиковым каркасе с 6-точечным ремнём безопасности. Пассажирское кресло оставлено только одно, то что слева от водителя. Стандартное рулевое колесо заменено формульным штурвалом, стандартный щиток приборов — гоночным компьютером.



Пиковая мощность атмосферного 3,9-литрового V12 Cosworth GMA увеличена с 700 до 730 л.с. — она достигается в том числе с помощью технологии скоростного наддува, то есть набегающего на машину воздуха, направляемого в двигатель — соответствующий воздухозаборник на крыше модифицирован. Система охлаждения тоже перекроена — радиаторы теперь расположены по бокам, из-за чего пострадала чистота линий кузова, но для трековой машины это опять-таки неважно. Передаточные числа 6-ступенчатой МКП Xtrac, передающей всю мощность на задние колёса, оптимизированы под трековую езду.

Выпуск Gordon Murray T.50s начнётся только в 2023 году, то есть через год после выпуска дорожной версии суперкара, и бόльшая часть из 25 экземпляров уже продана.

Будет ли что-то ещё от Мюррея, которому в июне стукнуло 74 года? Хочется верить, что впереди не одна новинка, конструктор находится в хорошей форме, машины его пользуются спросом у ценителей, а значит есть стимул работать дальше.

