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  • Gordon Murray T.50: лёгкий аналоговый суперкар с большим вентилятором

Gordon Murray T.50: лёгкий аналоговый суперкар с большим вентилятором

06.08.2020 174 0 0

Компания Gordon Murray Automotive (GMA), основанная легендарным британским конструктором Гордоном Мюрреем, полностью рассекретила трёхместный суперкар T.50, производство которого начнётся в 2022 году.

 

T.50 — юбилейное, пятидесятое по счёту творение Мюррея. Бόльшую часть своей карьеры британский конструктор посвятил гоночным автомобилям, но поистине мировую славу ему принёс дорожный суперкар McLaren F1, которому в 90-х по техническим характеристикам не было равных. Gordon Murray T.50 — это идейный наследник McLaren F1, дополненный главной формульной разработкой Мюррея — вентилятором, создающим грауд-эффект. Впервые такую технологию Мюррей применил в конце 70-х на болиде Brabham BT46, но только теперь она, наконец, адаптирована для дорожного автомобиля.

Особенности конструкции суперкара T.50 компания GMA раскрыла ещё в конце прошлого года, а на этой неделе полностью рассекречен дизайн машины и уточнены её технические характеристики. Как видно по фотографиям, T.50 имеет предельно лаконичный и немного старомодный дизайн (особенно если смотреть спереди) с разумным минимумом вентиляционных отверстий на кузове. Посадочная формула — 1+2, как у McLaren F1, водитель сидит по центру, так что нет проблем с адаптацией машины к лево- и правостороннему движению.

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Gordon Murray T.50 позиционируется не как трековый, а как дорожный автомобиль на каждый день, а потому при довольно компактных размерах (габаритная длина 4352 м, колёсная база 2700 мм) имеет достаточно просторный салон и место для багажа объёмом 228 л. Водительское кресло и ажурный педальный узел из титана формируются под конкретного клиента. Щиток приборов состоит из двух цифровых мониторов и большого аналогового тахометра между ними — таким образом общая композиция перекликается с дизайном кормы суперкара. Встроенная мультимедийная система поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto и передаёт звук на 700-ватнную аудиосистему Arcam с десятью громкоговорителями. Роль наружных зеркал выполняют видеокамеры, изображения с них выводится на экраны по краям передней панели.

Кузов автомобиля выполнен из углепластика и алюминия по фирменной технологии Мюррея iStream. Снаряженная масса автомобиля составляет 986 кг, что примерно на треть меньше, чем у сопоставимых по мощности аналогов. Сердцем T.50 является атмосферный 3,9-литровый V12 Cosworth GMA, выдающий максимальные 663 л.с. при 11 500 об/мин и 467 Нм при 9000 об/мин. Ограничитель срабатывает на отметке 12 100 об/мин. С передним носком коленвала связан 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 20 кВт (27 л.с.) — эта добавка в сочетании с технологией так называемого скоростного наддува за счёт набегающего на машину воздуха поднимает пиковую мощность силовой установки до 700 л.с.

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Вся мощностью передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП Xtrac и самоблокирующийся дифференциал. В реечном рулевом механизме и подвеске типа пуш-род «по кругу» нет никакой электроники, используются пассивные амортизаторы с алюминиевым корпусом. Тормоза — карбон-керамические Brembo диаметром 370 мм спереди и 340 мм сзади. Шины — Michelin Pilot Sport 4 S размерностью 235/35 R 19 спереди и 295/30 R 20 сзади.

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Вживлённый в корму вентилятор диаметром 400 мм раскручивается до 7000 об/мин 8,5-киловаттным 48-вольтовым электромотором. Граунд-эффект создаётся за счёт откачки воздуха из-под днища, при этом воздух проходит через систему охлаждения двигателя. Заслонки внутри кузова регулируют объём проходящего через машину воздуха в зависимости от скорости и боковых перегрузок. Вместе с двумя активными спойлерами в верхней части кормы эти заслонки обеспечивают оптимальное сцепление колёс с дорогой.

Динамические характеристики Gordon Murray T.50 пока не объявлены, но вряд ли они будут рекордными — бороться с современными наддувными гибридами Мюррей изначально не планировал, а хотел создать машину для любителей старой школы инжиниринга, в которой главную роль играет физика, а не электроника, и которая подразумевает, что машиной будет управлять человек, а не тандем человек-компьютер.

За свое аналоговое творение Гордон Мюррей просит 2,36 млн фунтов стерлингов без налогов (примерно 226 млн рублей в переводе по текущему курсу). Всего будет выпущено 100 экземпляров, первые из них поступят к заказчикам в январе 2022 года. О своих дальнейших планах компания GMA пока ничего не сообщает.

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