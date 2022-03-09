Серийный Charge Electric Mustang: мощнее и дороже, чем было обещано

Летом 2019 года британская компания Charge Cars (ранее была известна как Charge Automotive) анонсировала мелкосерийное электрическое купе в стиле классического Ford Mustang 1967 года и вот только теперь показала товарный образец.

Charge Cars — это стартап со штаб-квартирой в Лондоне, в молодой компании работают выходцы из McLaren Automotive и Jaguar Land Rover, а также из гоночной команды Williams F1. Первая и пока единственная модель Charge Cars — купе Electric Mustang, в котором используются лицензионные кузовные панели Мустанга 1967 года, но при этом силовой каркас, подрамники и вся техническая начинка полностью новые. Компоненты электрической силовой установки будет поставлять другой британский стартап — Arrival (специализируется на коммерческих фургонах и таксомоторах).

Компания не объясняет, почему подготовка серийной версии заняла так много времени и почему машина стала дороже: в 2019 году заявлялась стартовая цена в 300 тысяч фунтов стерлингов, теперь — 350 тысяч фунтов стерлингов. Тираж не изменился — 499 экземпляров. Когда именно начнётся производство, не сообщается, но на сайте компании ведётся приём предзаказов.



Серийная версия оказалась мощнее прототипа: 400 кВт (544 л.с.) вместо 350 кВт (476 л.с.), крутящий момент тоже вырос — с 1200 до 1500 Нм. Привод по-прежнему полный, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,9 с. Ёмкость батареи — 64 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 322 км, максимальная мощность зарядки — 50 кВт (негусто по современным меркам).



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Дизайн экстерьера серийной версии электрического спорткара стал чуть ближе к оригинальной бензиновой модели (например, спереди теперь используется тонкий бампер), но компания подчёркивает, что конечный вид зависит от индивидуальных пожеланий клиента, то есть, вероятно, можно получить машину с дизайном прототипа. Колея задних колёс, судя по картинкам, заметно расширена.



Интерьер серийного электрического Мустанга более лаконичный, чем у прототипа: в нём нет визуально выделенных воздуховодов и физических кнопок. За олдскульным трёхспицевым рулём находится полностью виртуальный щиток приборов с современной графикой, на центральной консоли — большой вертикально ориентированный мультимедийный планшет. Ездовыми режимами заведуют четыре клавиши, расположенные между подушками кресел водителя и единственного пассажира. Вместо задних кресел — высокая багажная площадка.



Сама компания Ford рано или поздно тоже выпустит электрический Mustang, но не в классическом, а в современном кузове. Дата премьеры пока неизвестна.

