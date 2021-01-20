Новинки ×
  • «Зелёный» Ford Mustang встанет на конвейер через несколько лет. Версии с ДВС уйдут в прошлое

«Зелёный» Ford Mustang встанет на конвейер через несколько лет. Версии с ДВС уйдут в прошлое

20.01.2021 76 0 0

Не исключено, что американский автопроизводитель лишит легендарную модель традиционной «начинки» не сразу после того, как появится полностью электрическая версия.

 

Продуктовая линейка Ford в США сейчас по большей части состоит из кроссоверов, внедорожников и пикапов, тогда как «легковушки» постепенно её покидают. К примеру, летом американская компания завершила выпуск Fusion (на других рынках, в том числе и в России, он известен под именем Mondeo). Теперь из легковых моделей на конвейере остался только спорткар Ford Mustang.

На фото: Ford Mustang Shelby GT350R'2020

Легендарный автомобиль начал свой путь в 1964 году. Mustang актуального поколения появился в 2014-ом. В общей сложности за первый полноценный год продаж (2015-ый) дилеры бренда реализовали в Штатах 122 439 машин. После этого результаты начали снижаться, кстати, этому не помешало даже обновление в 2018 году. Так, в 2019-ом клиенты купили всего 72 489 Мустангов, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. Если же сравнивать с пиковым годом, то спад окажется равен 40,8%. В прошлом году клиенты купили всего 61 090 автомобилей (-15,7%), правда, здесь на спад могли повлиять и последствия пандемии коронакризиса.

Хотя наверняка и факт того, что модель всё-таки уже устарела, тоже играет роль. Как сообщалось ранее, американская компания может представить Mustang следующей генерации в 2022 году, ожидалось, что новинка доберётся до дилеров в четвёртом квартале. Теперь американские СМИ сообщают о том, что дата выхода «седьмого» Мустанга может сдвинуться, причём весьма ощутимо – на семь лет.

По данным Autoline Daily, двухдверный Ford Mustang в ходе смены поколений получит новую «начинку». Ожидается, что впоследствии двигатели внутреннего сгорания отправят в отставку. По данным издания, в 2028 году на конвейер завода Форд в Мичигане встанет новый Мустанг с полностью электрической силовой установкой. Информации о характеристиках этой системы пока нет. Не исключено, что часть решений будет позаимствована у «зелёного» кроссовера Ford Mustang Mach-E.

Однако предполагаемый жизненный цикл «шестого» двухдверного Мустанга кажется слишком длительным. Есть вероятность, что следующую модель всё-таки представят в 2022 году. Ранее сообщалось, что у неё может появиться полноприводная версия. Ожидается, что нового Mustang появится гибридная установка (возможно, с 5,0-литровым двигателем V8). Напомним, у версии Bullitt на базе Mustang GT отдача такого мотора составляет 487 л.с., а максимальный крутящий момент – 570 Нм. Кстати, этим же «движком» оснащается представленный в июне 2020-го Ford Mustang Mach 1. По предварительным данным, заднюю ось будет приводить в движение мотор V8, а переднюю – электродвигатель.

Отметим, в гамме актуального спорткара, представленного на американском рынке, имеются бензиновые двигатели объёмом 2,3 литра (310 и 330 л.с.), 5,0 литров (460 и 487 л.с.), а также 5,2 литра (526 и 760 л.с.). В пару к ним идут 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, шестискоростная «механика» и семиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.

США спортивные авто новинки Ford Ford Mustang

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / АВТОВАЗ Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год? После того как менеджмент альянса Renault-Nissan озвучил планы по переформатированию российского бренда Lada, отечественный автогигант в одночасье утратил статус первоочередного российского... 433 2 0 20.01.2021
Статьи / Авто недели По любви – дорого, по расчету – трудно: стоит ли покупать BMW 6 series II E63 за миллион рублей Вопрос поиска интересного купе – палка о двух концах. На одном – задний привод, мощность и драйв, а на другом – стоимость покупки и содержания. Соответственно, и решается этот вопрос по-разн... 1825 3 0 19.01.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Honda CR-V четвертого поколения У вас большая семья, родня в деревне и планы на следующий отпуск, и вы подыскиваете вместительный и надежный кроссовер с приличным уровнем комфорта и плавным ходом? А «Сервант» смотрели? Да... 8176 0 2 19.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177832 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73472 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59402 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings