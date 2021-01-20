«Зелёный» Ford Mustang встанет на конвейер через несколько лет. Версии с ДВС уйдут в прошлое

Продуктовая линейка Ford в США сейчас по большей части состоит из кроссоверов, внедорожников и пикапов, тогда как «легковушки» постепенно её покидают. К примеру, летом американская компания завершила выпуск Fusion (на других рынках, в том числе и в России, он известен под именем Mondeo). Теперь из легковых моделей на конвейере остался только спорткар Ford Mustang.

На фото: Ford Mustang Shelby GT350R'2020

Легендарный автомобиль начал свой путь в 1964 году. Mustang актуального поколения появился в 2014-ом. В общей сложности за первый полноценный год продаж (2015-ый) дилеры бренда реализовали в Штатах 122 439 машин. После этого результаты начали снижаться, кстати, этому не помешало даже обновление в 2018 году. Так, в 2019-ом клиенты купили всего 72 489 Мустангов, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. Если же сравнивать с пиковым годом, то спад окажется равен 40,8%. В прошлом году клиенты купили всего 61 090 автомобилей (-15,7%), правда, здесь на спад могли повлиять и последствия пандемии коронакризиса.



Хотя наверняка и факт того, что модель всё-таки уже устарела, тоже играет роль. Как сообщалось ранее, американская компания может представить Mustang следующей генерации в 2022 году, ожидалось, что новинка доберётся до дилеров в четвёртом квартале. Теперь американские СМИ сообщают о том, что дата выхода «седьмого» Мустанга может сдвинуться, причём весьма ощутимо – на семь лет.

По данным Autoline Daily, двухдверный Ford Mustang в ходе смены поколений получит новую «начинку». Ожидается, что впоследствии двигатели внутреннего сгорания отправят в отставку. По данным издания, в 2028 году на конвейер завода Форд в Мичигане встанет новый Мустанг с полностью электрической силовой установкой. Информации о характеристиках этой системы пока нет. Не исключено, что часть решений будет позаимствована у «зелёного» кроссовера Ford Mustang Mach-E.



Однако предполагаемый жизненный цикл «шестого» двухдверного Мустанга кажется слишком длительным. Есть вероятность, что следующую модель всё-таки представят в 2022 году. Ранее сообщалось, что у неё может появиться полноприводная версия. Ожидается, что нового Mustang появится гибридная установка (возможно, с 5,0-литровым двигателем V8). Напомним, у версии Bullitt на базе Mustang GT отдача такого мотора составляет 487 л.с., а максимальный крутящий момент – 570 Нм. Кстати, этим же «движком» оснащается представленный в июне 2020-го Ford Mustang Mach 1. По предварительным данным, заднюю ось будет приводить в движение мотор V8, а переднюю – электродвигатель.

Отметим, в гамме актуального спорткара, представленного на американском рынке, имеются бензиновые двигатели объёмом 2,3 литра (310 и 330 л.с.), 5,0 литров (460 и 487 л.с.), а также 5,2 литра (526 и 760 л.с.). В пару к ним идут 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, шестискоростная «механика» и семиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.

