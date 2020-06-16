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  • Ford Mustang Mach 1: 480-сильный V8 и решётка радиатора в стиле первого «заряженного» Мустанга

Ford Mustang Mach 1: 480-сильный V8 и решётка радиатора в стиле первого «заряженного» Мустанга

16.06.2020 114 0 0

Американский производитель заявил, что Mach 1 – это глобальная модель. На североамериканский рынок трековый автомобиль поступит весной 2021 года.

 

Компания Ford представила «заряженную» версию Мустанга – Mustang Mach 1 – в 1968 году (приставка получила название от порога скорости звука). Такой автомобиль первого поколения имел отличную от «обычного» Мустанга подвеску и моторы V8 объёмом от 5,8 до 7,0 литра с отдачей от 253 до 340 л.с. (максимальный крутящий момент – от 481 до 597 Нм). Им в пару шли трёхступенчатый «автомат», а также трёх- и четырёхскоростные механические коробки передач. Впоследствии «горячую» модификацию обновили, а после сменили ей поколение. В 1978 году её выпуск был прекращён. Первый перерыв длился до 2003-го: правда, вернулась версия Mach 1 ненадолго, лишь до 2004 года. У этой «двухдверки» был 305-сильный V8 объёмом 4,6 литра (434 Нм), который шёл в паре либо с четырёхступенчатым «автоматом», либо с пятискоростной ручной коробкой. Теперь Ford снова решил возродить «заряженный» Mustang со знакомой приставкой: сегодня новинку полностью рассекретили.

На фото: новый Ford Mustang Mach 1

Американский производитель официально подтвердил планы по возвращению Mustang Mach 1 в конце прошлого месяца. Тогда же были опубликованы несколько официальных снимков частично покрытого плёнкой автомобиля в ходе тестов. Теперь же маскировка сброшена: новинка получила наклейки на кузове и сетчатую решётку радиатора с круглыми отверстиями – этот элемент отсылает нас к самому первому Mach 1, правда, у него это были не воздухозаборники, а часть оптики. Под фарами имеются боковые решётки, а на капоте есть небольшие прорези по бокам, которые служат для того, чтобы остужать двигатель. В профиль видны 19-дюймовые колёсные диски, а на корме «двухдверки» есть диффузор, спойлер чёрного цвета, снизу располагается пара сдвоенных патрубков выхлопной системы. 

Салон трекового Мустанга мало чем отличается от обычной версии модели. У него тёмная передняя панель с алюминиевыми декоративными элементами, иные накладки на пороги, спортивные кресла Recaro, а также белый рычаг переключения передач (у версий с «механикой»).

Ford Mustang Mach 1 заполнил пробел в семействе, оказавшись между Mustang GT Performance Pack 2 и модификацией Shelby GT350. Новинка оснащается 5,0-литровым атмосферным мотором V8 с отдачей 480 л.с. (достигается при 7000 об/мин) и максимальным крутящим моментом 569 Нм (при 4600 об/мин). Такие же характеристики у двигателя Mustang Bullitt 2020 года, но систему охлаждения и часть других элементов он получил от Shelby GT350. От этой же версии новому Mach 1 досталась и шестискоростная «механика» Tremec 3160. Альтернативой является десятиступенчатый «автомат» SelectShift с обновлённым гидротрансформатором.

В компании заявили, что Ford Mustang Mach 1 станет глобальной моделью, но на каких именно рынках стоит её ждать, пока не уточнили. Определённо её не будет в России, ведь с нашего рынка бренд вывел всю легковую линейку ещё в прошлом году. У североамериканских дилеров трековый Мустанг появится весной 2021 года. Информации о ценах пока нет. Отметим, на домашнем рынке обычный Mustang стоит минимум 35 630 долларов (эквивалентно 2,48 млн рублей по текущему курсу), а за версию Shelby GT350 нужно заплатить не менее 60 440 долларов (4,21 млн рублей).

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Ранее сообщалось о том, что Ford может создать отдельный суббренд для автомобилей Mustang. В этом случае в него войдут не только нынешние «двухдверки», но также и электрокроссовер Ford Mustang Mach-E. Этот «зелёный» автомобиль был представлен осенью 2019-го, однако из-за пандемии коронавируса компания отложила старт его производства.

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