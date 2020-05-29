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  • Возрождение в семействе Мустангов: Ford готовит Mustang Mach 1 с 5,0-литровым мотором V8

Возрождение в семействе Мустангов: Ford готовит Mustang Mach 1 с 5,0-литровым мотором V8

29.05.2020 83 0 0

По предварительным данным мощность двигателя трековой версии составит около 500 л.с. Новинка обещает пополнить линейку до конца текущего года.

 

История Ford Mustang Mach 1 началась в 1968 году: тогда американская компания представила «заряженную» версию Мустанга, вставшего на конвейер в 1964-ом. Автомобиль первого поколения с приставкой Mach 1 к названию имел другую подвеску и моторы V8 объёмом от 5,8 до 7,0 литра и мощностью от 253 до 340 л.с. (крутящий момент – от 481 до 597 Нм). Им в пару предлагались трёхступенчатый «автомат», а также трёх- и четырёхскоростные механические коробки передач. «Горячая» модификация пережила обновление и даже смену поколений, но в 1978 году её выпуск был прекращён.

На фото: Ford Mustang Mach 1 (1969 года выпуска)

Версия Mach 1 возвращалась в 2003-ем – 2004 годах. Такая «двухдверка» оснащалась мотором 305-сильным V8 объёмом 4,6 литра (434 Нм), который агрегатировался либо с четырёхступенчатым «автоматом», либо с пятискоростной ручной коробкой.

На фото: Ford Mustang Mach 1 (2003 года выпуска)

Теперь Ford официально подтвердил планы по возрождению Mustang Mach 1 и даже опубликовал несколько снимков замаскированного автомобиля, который проходит испытания. Судя по фотографиям, у «заряженной» версии Mustang будет более агрессивный бампер и два круглых элемента оформления в решётке радиатора, которые, судя по всему, являются некой отсылкой к Mustang Mach 1 1969 года выпуска. Сзади заметны массивный спойлер и пара крупных сдвоенных круглых патрубков выхлопной системы. Также на фото запечатлён красный суппорт Brembo, «спрятавшийся» за чёрным 19-дюймовым колёсным диском.

В компании пока что мало рассказали о «начинке» Ford Mustang Mach 1. Известно, что «заряженную» версию оснастят 5,0-литровым мотором V8. Его отдача не сообщается. По предварительным данным, мощность составит около 500 л.с.: по данным американских СМИ, эта модификация может вытеснить Mustang Bullitt с 480-сильным двигателем V8. Так как Mustang Mach 1 ориентирован на трек, у такого автомобиля будут иные настройки подвески, по сравнению с обычным Мустангом. 

Предполагается, что Ford Mustang Mach 1 заполнит пробел в семействе, оказавшись между Mustang GT Performance Pack 2 и модификацией Shelby GT350. Премьера должна пройти уже скоро: в компании отметили, что новинка войдёт в линейку до конца текущего года (продавать его планируется как автомобиль 2021 модельного года).

Недавно в Сети появился слух, согласно которому Ford может создать отдельный суббренд для автомобилей Mustang. В этом случае в него войдут не только имеющиеся «двухдверки», но также и электрокроссовер Ford Mustang Mach-E. Этот «зелёный» автомобиль был представлен осенью 2019-го, правда, из-за пандемии коронавируса старт его производства пришлось отложить.

Кроме того, вторым отдельным суббрендом может стать Bronco. Это семейство будет насчитывать как минимум две модели: речь идёт о рамном внедорожнике, а также о его «младшем брате» – кроссовере с несущим кузовом Bronco Sport. Напомним, ранее оба автомобиля попадались в объективы фотошпионов, однако официально компания их всё ещё не представила.

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