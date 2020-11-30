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  • Догнать Dodge Challenger: Ford Mustang всё-таки может получить полный привод

Догнать Dodge Challenger: Ford Mustang всё-таки может получить полный привод

30.11.2020 99 0 0

Пока что американская компания не приняла однозначного решения, однако руководство всё же рассматривает вариант выпуска спорткара с колёсной формулой 4x4.

 

Актуальную продуктовую линейку Ford в США в основном составляют кроссоверы, внедорожники и пикапы, а «легковушки» постепенно уходят. Так, минувшим летом американская компания завершила выпуск седана Fusion – на других рынках, в том числе и в России, он продавался под именем Mondeo. В результате из легковых автомобилей на конвейере остался только спорткар Ford Mustang.

На фото: актуальный Ford Mustang Shelby GT500

Mustang актуального поколения стартовал в 2014-ом. В общей сложности за первый полноценный год продаж (2015-ый) дилеры Ford в США реализовали 122 439 единиц. Затем результаты начали снижаться, к примеру, по итогам 2019 года клиенты купили всего 72 489 экземпляров (на 4,4% меньше, чем годом ранее). При этом, если сравнивать с пиковым годом, то спад окажется равен 40,8%.

Как мы сообщали ранее, Ford Mustang сменит поколение в 2022 году. Спорткар новой седьмой генерации поступит к дилерам на домашнем рынке в последнем квартале указанного года. Предполагается, что новинка переживёт первое обновление в 2025-ом, а в производстве останется до 2030 года.

Как сообщает Ford Authority, при смене поколений в Ford могут решиться на выпуск полноприводной версии Mustang. Информация о том, что появление такой версии ожидается, периодически возникает в Сети с 2018 года. Ресурс ссылается на одного из топ-менеджеров компании, Джима Оуэнса, который в ходе интервью отметил, что у соперника Мустанга – спорткара Dodge Challenger – версия AWD имеется (появилась в 2016-ом). Он добавил, что пока Форду объявить нечего, но в компании изучают различные варианты для развития модели.

Как стало известно ранее, следующее поколение Mustang имеет кодовое название S650. Не исключено, что в основу «следующего» Мустанга ляжет та же модульная заднеприводная платформа, на которой базируются новые Ford Explorer и Lincoln Aviator. Есть вероятность, что автомобиль нового поколения окажется крупнее по сравнению с текущей версией модели: длина нынешней составляет 4788 мм, а ширина – 1915 мм.

Уже известно, что у нового спорткара будет электрифицированный вариант. Ожидается, что его «начинкой» станет гибридная установка, вероятно, с 5,0-литровым двигателем V8. Напомним, у версии Bullitt на базе Mustang GT отдача такого мотора составляет 487 л.с., а максимальный крутящий момент – 570 Нм. Кстати, этим же «движком» сейчас оснащается представленный в июне 2020-го Ford Mustang Mach 1. По предварительным данным, заднюю ось будет приводить в движение мотор V8, а переднюю – электродвигатель. Информации о характеристиках этой системы пока нет.

Тем временем, в линейке спорткара 2020 модельного года, предлагаемого в Штатах, имеются бензиновые двигатели объёмом 2,3 литра (310 и 330 л.с.), 5,0 литров (460 и 487 л.с.), а также 5,2 литра (526 и 760 л.с.). В пару к ним идут 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, шестискоростная «механика» и семиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.

Ранее ходили слухи также о том, что у Ford Mustang может появиться полностью электрическая версия. При этом, по словам Рона Хейзера, разработчика «зелёного» кроссовера Ford Mustang Mach-E, идеи о выпуске «розеточного» Мустанга не имеют отношения к концепту Lithium EV, который был создан совместно с Webasto и показан на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе в ноябре прошлого года.

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