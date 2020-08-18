Срок жизни растёт: Ford решил увеличить жизненный цикл спорткара Mustang

Продуктовую линейку бренда Ford в США сейчас составляют в основном кроссоверы, внедорожники и пикапы. В конце прошлого месяца американская компания прекратила производство седана Fusion (на других рынках, в том числе и в России, он назывался Mondeo). В итоге среди легковых автомобилей на конвейере остался лишь спорткар Ford Mustang.



На фото: актуальный Ford Mustang Mach 1

Выпуск актуального Мустанга стартовал в 2014 году. За первый полноценный год продаж – 2015-ый – дилерам марки удалось продать 122 439 шт. После чего показатели постепенно снижались. Так, за весь 2019-ый было реализовано 72 489 экземпляров, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. А по сравнению с пиковым годом падение составило 40,8%.



Как сообщает Automotive News, жизненный цикл этой модели актуальной генерации составит восемь лет: она пробудет на рынке до 2022-го. А в четвёртом квартале указанного года к дилерам Ford уже должен поступить Mustang седьмого поколения (как автомобиль 2023 модельного года).

Ранее сообщалось о том, что Форд может сократить жизненный цикл нового спорткара до шести лет. Но, судя по словам источника издания, компания всё-таки решила сохранить для «седьмого» Mustang восьмилетний цикл, как и у текущей генерации модели. Ожидается, что новинка переживёт первое обновление в 2025-ом, а в производстве останется до 2030 года.



По данным издания, руководство Форда сообщило поставщикам о том, что ожидаемый годовой объём производства нового Mustang составит немногим менее 100 тыс. единиц. Из них около 77 тыс. составят купе и примерно 20 тыс. придётся на кабриолеты.

По предварительным данным, в основу «следующего» Ford Mustang ляжет та же модульная заднеприводная платформа, на которой базируются новые Ford Explorer и Lincoln Aviator. Есть вероятность, что автомобиль нового поколения окажется крупнее по сравнению с текущей версией модели, длина которой составляет 4788 мм, а ширина – 1915 мм.



Не исключено, что у нового Mustang появится версия с полным приводом и гибридной силовой установкой. В такой системе задние колёса приводятся в движение с помощью мотора V8, а передние – с помощью электрического двигателя. Иных подробностей о «начинке» следующего Мустанга пока нет.



В линейке спорткара 2020 модельного года, предлагаемого в США, есть бензиновые двигатели объёмом 2,3 литра (310 и 330 л.с.), 5 литров (460 и 480 л.с.), а также 5,2 литра (526 и 760 л.с.). В пару к ним предлагаются 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, шестискоростная «механика» и семиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось о том, что у Ford Mustang может появиться полностью электрическая версия. По словам разработчика недавней новинки марки – электрокроссовера Ford Mustang Mach-E – Рона Хейзера, мысли о выпуске «розеточного» Мустанга не связаны с концептом Lithium EV, который был создан совместно с Webasto и показан на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе в ноябре 2019 года.

