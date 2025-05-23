Компас покупателя: какая комплектация Exeed TXL подойдет вам идеально?

Перефразируя слова известного классика, можно смело утверждать, что в премиальном автомобиле должно быть прекрасно все: и салон, и техника, и функционал. Однако в современном автопроме развитие технологий идет настолько быстрыми темпами, что зачастую сориентироваться в начинке и особенностях самых свежих моделей становится чрезвычайно трудно. Еще труднее понять, что конкретно выбрать каждому автовладельцу, исходя из его предпочтений. Постараемся помочь с ответом на этот вопрос и на примере премиального кроссовера Exeed TXL подскажем, как подобрать себе идеальную комплектацию современного автомобиля.

Статус узнается сразу

Exeed TXL – премиальный кроссовер в полном смысле слова. Производитель позаботился о том, чтобы даже в стартовой комплектации предоставить в распоряжение владельца – состоятельного, успешного человека – исчерпывающий комплекс опций для удовлетворения фундаментальных потребностей в нашем стремительном мире.

В первых комплектациях на Exeed TXL используется бензиновый турбированный двигатель мощностью 194 л.с. Он агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод на всех версиях кроссовера – только полный с предустановленными настройками семи режимов движения. Благодаря этому обеспечивается максимальная управляемость и безопасность в любых дорожных условиях. Динамика уверенная, но умеренная. Ее точно будет достаточно тем, кто никуда не спешит, потому что совершенно справедливо уверен в том, что в любом случае обязательно приедет вовремя.

Высокому уровню комфорта способствует и наличие двух больших цветных экранов приборной панели и мультимедийной системы с нешуточной диагональю 12,3 дюйма. Но все-таки главный аспект, подчеркивающий статус кроссовера, заключается в богатейшем оснащении автомобиля комплексом электронных ассистентов. Они не просто облегчают работу водителя, снимая с него значительную часть нагрузки, они на порядок повышают безопасность маневрирования. В том числе – и в самых сложных и непредсказуемых ситуациях.

1 / 2 2 / 2

К таким ассистентам относятся системы предупреждения о заднем перекрестном столкновении, предотвращения фронтальных столкновений, контроля движения задним ходом, предупреждения о быстром приближении автомобиля. Естественно, все они работают в совокупности с более распространенным функционалом вроде систем распознавания дорожных знаков, мониторинга слепых зон, стабилизации курсовой устойчивости и многих других.

Деловой подход

Даже в стартовой комплектации Business Exeed TXL радует сиденьями переднего ряда с электрорегулировками. Водительского – в шести направлениях, пассажирского – в четырех. Держать ситуацию под контролем помогает система 540-градусного кругового обзора, а наслаждаться композициями любимых исполнителей в длительных поездках – премиальная аудиосистема с 16 динамиками.

Производитель действительно неплохо позаботился о будущем владельце кроссовера, и комплектация Business – это версия из разряда «не задумывайся, бери и пользуйся». Четкий лаконичный и деловой подход к выбору автомобиля без слишком долгих раздумий. В ней есть все, что нужно, и даже чуть больше. А если хочется намного больше, то есть смысл присмотреться к версиям подороже.

Для истинных ценителей прекрасного

Название следующей комплектации Prestige очень четко отражает свою суть. С точки зрения функционального оснащения это практически тот же Business с 1,6-литровым мотором, 7-ступенчатым роботом и тем же полным приводом. Да, тут добавилась система помощи при старте в гору, но основное в Prestige – это комфорт и эстетика.

Эта комплектация оборудуется системой ионизации воздуха в салоне, вентиляцией сидений первого ряда, многоцветной атмосферной подсветкой вместо двухцветной в лаконичном Business, беспроводной зарядкой для смартфона и двумя USB-портами как спереди, так и сзади. А еще – 12-вольтовая розетка на первом ряду.

1 / 2 2 / 2

Но, пожалуй, самое интересное в Prestige – это отделка салона коричневого цвета, которая делает интерьер заметно богаче. Сегодня на нашем рынке выбор автомобилей со светлым и особенно коричневым салоном ограничен даже в премиальном сегменте, поэтому это веский довод прицениться к чуть более дорогой комплектации.

Энергетический подъем

Третья ступень комплектаций Exeed TXL – это Premium. И кроссовер в этом исполнении заметно отличается от предыдущих вариантов, поскольку и двигатель, и коробка передач у него совершенно другие: вместо 1,6-литрового мотора на Premium используется 2-литровый мощностью 197 л.с., а вместо робота – 8-ступенчатый автомат классической гидромеханической конструкции.

По данным производителя, эта парочка разгоняет двухтонный автомобиль до 100 км/ч за 9,2 сек. Это ровно на одну секунду быстрее, чем в предыдущей конфигурации. Кто-то, взглянув на эти цифры, недоуменно спросит: да какая разница? Мощность почти та же самая, разница до «сотни» всего в одну секунду… Но дьявол, как все мы знаем, кроется в деталях. Эта секунда на прямой может не сыграть решающего значения при разгоне, но при выполнении маневра на оживленной магистрали, при обгоне на загородной трассе в плотном потоке она обязательно даст дополнительный и чрезвычайно важный запас динамики для безопасного и эффективного совершения задуманного.

Кроме того, помимо мощности существует еще и максимальный крутящий момент. И он у 2-литрового двигателя составляет 375 Нм против 275 Нм у собрата объемом 1,6 литра. А эта разница уже существенна, и именно благодаря ей отличие в динамике будет достаточно чувствительным. Ураганом или пулей автомобиль не станет, но драйва в двухлитровых версиях определенно больше.

Естественно, более мощную версию кроссовера производитель оснащает и более серьезным комплексом систем безопасности. На комплектации Premium появляются системы помощи в пробках, предупреждения о покидании полосы и удержания в полосе (в том числе аварийного). А также система, значение которой сложно переоценить – интеллектуального уклонения от столкновений. С таким арсеналом систем активной безопасности драйв становится безопаснее и прогнозируемее.

На вершине – флагман

На вершине линейки модификаций Exeed TXL расположилась комплектация Flagship. И это – премиум в полном смысле слова. Мотор и коробка передач те же, что у предыдущей комплектации Premium, но теперь – с кожей Nappa на центральной части сидений, с большим количеством электрорегулировок передних сидений, с массажем и поясничным упором водительского сиденья и оттоманкой пассажирского кресла спереди, автоматической ароматизацией воздуха в салоне и прочими дорогостоящими опциями.

Снаружи эта комплектация отличается увеличенными до 20 дюймов литыми дисками – во всех других версиях они 19-дюймовые.

Уровень оснащения электронными помощниками во Flagship вплотную подбирается к допустимым на данный момент границам официально разрешенной автономности движения. Само собой, есть и полностью автоматическая парковка, и система кругового обзора. И куда же без продвинутой акустической системы: 23 динамика, система активного шумоподавления… Все, как и должно быть у настоящего автомобиля такого класса.

В общем, Flagship – это реальный флагман. Разумеется, за него придется доплатить весомую сумму, но если вам хочется ощутить, что такое комфорт в полном смысле слова, эта переплата будет вполне обоснованной.

Точный выбор

Прелесть Exeed TXL заключается в том, что он может быть таким же разным, как и его потенциальные покупатели. Он может быть автомобилем-бизнесменом – лаконичным и практичным, обеспечивающим комфортное и безопасное управление без спешки, но с чувством собственного достоинства. Он может предстать в образе кроссовера-эстета, радуя элегантностью отделки и качеством используемых материалов. А в топовом исполнении он становится действительно дорогим премиальным автомобилем с завидным эмоционально-интеллектуальным содержанием. Что выбрать? А это зависит исключительно от ваших запросов. Ездить и получать удовольствие можно и в стартовом исполнении Business – его для этого вполне достаточно. Но если хочется приобщиться к самым передовым технологиям, лучше доплатить за более богатые комплектации, которые помогают убедиться в том, что премиальный кроссовер – это чуть больше, чем просто автомобиль. И как раз сейчас — самое удачное время проверить всё сказанное лично: в автосалонах Major Auto при покупке ExeedTXL можно получить выгоду до 1 360 000 рублей или приобрести его в кредит с ежемесячным платежом от 35 000 рублей. Не упустите свой шанс!

Реклама. ООО «Авто Сити». erid: 2VfnxwpdVVi