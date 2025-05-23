Новинки ×

Новый кроссовер Renault Boreal: первые изображения

23.05.2025 1760 2 0

Уже скоро состоится дебют нового паркетника от Renault, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, составили своё представление о внешнем виде модели.

Впервые кроссовер класса С, предназначенный для развивающихся рынков, был анонсирован в конце 2023 года. Производиться он будет на бразильском заводе марки, а его реализация будет происходить аж на 70 рынках (в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока). В конце прошлого месяца были опубликованы первые тизеры, на которых изображены фрагмент задней части и имя новинки — Boreal.

Dacia Bigster
1 / 3
Dacia Bigster
2 / 3
Dacia Bigster
3 / 3

Также у нас в распоряжении фотографии замаскированных прототипов кроссовера, на которых видно, что новинка будет представлять собой перелицованную версию французско-румынского Dacia Bigster, предназначенного для рынка Европы. От последнего Boreal будет существенно отличаться по дизайну: здесь полностью новая передняя часть с трапециевидной решёткой радиатора и горизонтальными перекладинами, оригинальные фары и передний бампер. Общей формой спереди кроссовер вызывает ассоциации с концептуальным пикапом Renault Niagara, продемонстрированным в октябре 2023 года. Боковины пока сильно замаскированы, можно предположить, что здесь будут небольшие изменения в деталях — например, передние двери лишатся угловатых выштамповок, характерных для Dacia. Задняя часть заметно обновится: уже видно, что ниша номерного знака расположится ниже, появятся новые фонари. Благодаря тизеру небольшого фрагмента крышки багажника можно заметить, что между фонарями не будет светодиодной перемычки (которая есть, например, на том же пикапе Niagara).

Рендер нового Renault Boreal

О технических особенностях новинки пока нет подтверждённой информации, но ожидается, что Boreal будет построен на платформе CMF-B либо её модернизированной версии RGMP (Renault Group Modular Platform). Что же касается двигателей, то среди предполагаемых вариантов бензиновый турбомотор объёмом 1,3 литра от бразильского Дастера предыдущего поколения, а также турботройка 1.0 TCe от родственного паркетника Kardian.

Рендер нового Renault Boreal

Премьера Renault Boreal ожидается в ближайшие месяцы. Между тем недавно кроссовер Renault Koleos на базе Geely Monjaro вышел на новые рынки.  

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Renault Renault Boreal

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
23.05.2025 20:26
Enrique Sanzchez

Хороша Маша, да не наша..

1
23.05.2025 23:55
Papirus

В начале мая видел Бигстер в Белграде, выглядит как просто удлинненная версия Дастера последнего поколения. Что, кстати, совсем не плохо - это уже нормальный автомобиль без скидок на дешевый интерьер и экстерьер. Про материалы отделки салона судить не могу, внутри не сидел, но по дизайну все вполне солидно и современно. Естественно, никакой не премиум, но то, что нужно для этого класса. Увы, теперь это не для китайской колонии на Волге.

Новые статьи

Статьи / История Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile Aurora В автомобильном мире найдется немало марок, которые по разным причинам стали достоянием истории. Что интересно, многие из этих брендов уже забыты, хотя появились еще на заре автомобилестроен... 121 2 1 24.05.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed TXL подойдет вам идеально? Перефразируя слова известного классика, можно смело утверждать, что в премиальном автомобиле должно быть прекрасно все: и салон, и техника, и функционал. Однако в современном автопроме разви... 285 2 0 23.05.2025
Статьи / История Если не мешать инженерам работать: как и зачем создавали фантастический Buick XP-300 В феврале 1951 года концерн General Motors презентовал на чикагском автосалоне два автомобиля – Le Sabre и Buick XP-300. Фурор, который они произвели, сложно описать даже набившим оскомину ф... 716 0 6 23.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27479 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26603 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12295 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
49 Выбираем седан D-класса с пробегом за миллион рублей: почти премиум и...
6 Надо Li? Почему Lixiang запоздал с выходом на российский рынок
6 Лифтбек Hongqi H6 для России: новые подробности о «заменителе» Skoda S...
Новые комментарии
Change privacy settings