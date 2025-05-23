Впервые кроссовер класса С, предназначенный для развивающихся рынков, был анонсирован в конце 2023 года. Производиться он будет на бразильском заводе марки, а его реализация будет происходить аж на 70 рынках (в странах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока). В конце прошлого месяца были опубликованы первые тизеры, на которых изображены фрагмент задней части и имя новинки — Boreal.

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Также у нас в распоряжении фотографии замаскированных прототипов кроссовера, на которых видно, что новинка будет представлять собой перелицованную версию французско-румынского Dacia Bigster, предназначенного для рынка Европы. От последнего Boreal будет существенно отличаться по дизайну: здесь полностью новая передняя часть с трапециевидной решёткой радиатора и горизонтальными перекладинами, оригинальные фары и передний бампер. Общей формой спереди кроссовер вызывает ассоциации с концептуальным пикапом Renault Niagara, продемонстрированным в октябре 2023 года. Боковины пока сильно замаскированы, можно предположить, что здесь будут небольшие изменения в деталях — например, передние двери лишатся угловатых выштамповок, характерных для Dacia. Задняя часть заметно обновится: уже видно, что ниша номерного знака расположится ниже, появятся новые фонари. Благодаря тизеру небольшого фрагмента крышки багажника можно заметить, что между фонарями не будет светодиодной перемычки (которая есть, например, на том же пикапе Niagara).

Рендер нового Renault Boreal

О технических особенностях новинки пока нет подтверждённой информации, но ожидается, что Boreal будет построен на платформе CMF-B либо её модернизированной версии RGMP (Renault Group Modular Platform). Что же касается двигателей, то среди предполагаемых вариантов бензиновый турбомотор объёмом 1,3 литра от бразильского Дастера предыдущего поколения, а также турботройка 1.0 TCe от родственного паркетника Kardian.

Рендер нового Renault Boreal

Премьера Renault Boreal ожидается в ближайшие месяцы. Между тем недавно кроссовер Renault Koleos на базе Geely Monjaro вышел на новые рынки.