Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro: больше рынков

Продажи кроссовера Renault, донором для которого стал «китаец», скоро стартуют еще в одном регионе. На производственной родине модель, напомним, доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида.

Паркетник Renault Grand Koleos дебютировал летом прошлого года в Южной Корее, только там и ведется выпуск этой модели. Кроссовер создан в рамках сотрудничества Рено и китайской компании Geely: за основу взяли хорошо знакомый россиянам Geely Monjaro. Прежде Grand Koleos был доступен исключительно на корейском рынке, где он, кстати, пользуется отменным спросом. Но в этом году модель решено сделать глобальной. Так, еще в марте машины производства завода Renault Korea отправили на Ближний Восток – в этом регионе SUV уже анонсирован, причем там его будут продавать просто как новый Renault Koleos, без «фамилии» Grand. Теперь же корейское подразделение официально объявило о расширении географии поставок.

Renault Grand Koleos для Южной Кореи 1 / 2 Renault Grand Koleos для Южной Кореи 2 / 2

Как и предполагалось, кроссовер также появится в странах Латинской Америки: на прошлой неделе первую партию отправили в Мексику и Колумбию. Впоследствии сделанную на базе «китайца» модель Renault станут поставлять в Бразилию, Уругвай, Доминиканскую Республику, Панаму и другие страны региона. А в более отдаленной перспективе паркетник планируют продавать еще и в Африке. Между тем на латиноамериканских рынках анонса новинки еще не было, так что пока неизвестно, останется ли там «приставка» Grand.

Renault Grand Koleos для Южной Кореи

В плане дизайна экспортные версии ничем не отличаются от доступного в Корее Renault Grand Koleos. А внешность у паркетника оригинальная, с Geely Monjaro его не перепутаешь. Модель Renault имеет собственные радиаторную решетку и бамперы, иные капот и наружные панели дверей. Вдобавок переделаны окошки в задних стойках крыши и фонари. Внутри же Grand Koleos почти дословно повторил «китайца» – тут аналогичные передняя панель, виртуальная приборка, мультимедийная система и центральный тоннель. Как и для Monjaro, для кроссовера Renault также предусмотрен отдельный пассажирский экран мультимедиа. В списке оборудования Grand Koleos еще значится множество водительских ассистентов.

Экспортная партия для Латинской Америки 1 / 3 Экспортная партия для Латинской Америки 2 / 3 Экспортная партия для Латинской Америки 3 / 3

В Корее кроссовер предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (211 л.с.) или в виде гибрида с установкой на базе турбомотора 1.5 (совокупная мощность – 245 л.с.). «Традиционный» Grand Koleos бывает с передним или полным приводом, гибрид – исключительно переднеприводный. По предварительным данным, на Ближнем Востоке новый Renault Koleos будет доступен только с ДВС – по крайней мере, на первом этапе. Характеристики версии для Латинской Америки еще не озвучены.