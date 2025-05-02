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  • Новый кроссовер Renault Koleos на базе Geely Monjaro: больше не эксклюзив

Новый кроссовер Renault Koleos на базе Geely Monjaro: больше не эксклюзив

02.05.2025 524 0 0

Марка Renault официально анонсировала появление свежего паркетника Koleos на Ближнем Востоке. В отличие от производственной родины, там модель будет доступна без «фамилии» Grand.

Мировую премьеру кроссовер Renault Grand Koleos справил летом прошлого года в Южной Корее, ведь именно там и налажен выпуск модели. Паркетник, напомним, создан в рамках сотрудничества Рено и китайской компании Geely. Причем он не разработан французской маркой самостоятельно: за основу взяли хорошо знакомый россиянам кроссовер Geely Monjaro (в КНР это Geely Xingyue L).

Renault Grand Koleos для Кореи
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Renault Grand Koleos для Кореи
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Renault Grand Koleos для Кореи
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Renault Grand Koleos для Кореи
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Прежде Гранд был доступен исключительно на корейском рынке, где он, кстати, пользуется неплохим спросом. Но еще осенью 2024-го кроссовер показали на автосалоне в Саудовской Аравии. Так вот теперь Renault официально анонсировала скорый выход модели на рынки Ближнего Востока. Тизер новинки появился на многих потребительских сайтах бренда в этом регионе. А на ливанском портале Renault кроссовер даже обзавелся собственной страницей, пусть пока и без точных характеристик. Также отметим, что в отличие от модели для Кореи ближневосточный SUV позиционируют просто как «совершенно новый Renault Koleos» — без «фамилии» Grand.

Новый Renault Koleos для Ближнего Востока
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Новый Renault Koleos для Ближнего Востока
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Новый Renault Koleos для Ближнего Востока
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Снаружи и внутри кроссовер для Ближнего Востока практически ничем не отличается от корейской версии, разве что в Корее модели пока не положена панорамная крыша. Дизайн экстерьера у Renault Koleos/Grand Koleos свой, с «китайцем» Geely Monjaro не перепутаешь. Паркетник Рено имеет оригинальные радиаторную решетку и бамперы, другие капот и наружные панели дверей. Также переделаны окошки в задних стойках крыши и фонари. Габариты ближневосточной модели пока не раскрыты. Впрочем, они наверняка такие же, как у Гранда: длина – 4780 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2820 мм.

Новый Renault Koleos для Ближнего Востока
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Новый Renault Koleos для Ближнего Востока
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Новый Renault Koleos для Ближнего Востока
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Новый Renault Koleos для Ближнего Востока
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Внутри Koleos почти дословно повторил кроссовер Geely Monjaro – тут аналогичные передняя панель, виртуальная приборка, мультимедийная система и центральный тоннель. Как и для китайского исходника, для нового Renault Koleos также предусмотрен отдельный пассажирский экран мультимедиа. В списке оборудования ближневосточного кроссовера еще значатся проекционный дисплей, автопарковщик, система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и т.д. (всего заявлено 29 водительских ассистентов).

Новый Renault Koleos для Ближнего Востока

В Ливане для Renault Koleos заявлены бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 210 л.с., автоматическая коробка, передний или полный привод. В Корее переднеприводный Гранд с аналогичным мотором укомплектован семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, полноприводный имеет классический восьмиступенчатый автомат. Видимо, у «просто» Koleos такие же коробки. А еще на корейском рынке Renault Grand Koleos бывает в виде переднеприводного гибрида с установкой на базе турбомотора 1.5, суммарная отдача – 245 л.с. Появится ли гибридная версия на Ближнем Востоке – точно пока неизвестно.

Продажи нового Renault Koleos стартуют на ближневосточных рынках в ближайшее время. Впоследствии такой кроссовер может добраться и до стран Латинской Америки. Ну а пока там представлен «истинный» Koleos, который не так давно слегка модернизировали.

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