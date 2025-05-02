Новый кроссовер Renault Koleos на базе Geely Monjaro: больше не эксклюзив

Мировую премьеру кроссовер Renault Grand Koleos справил летом прошлого года в Южной Корее, ведь именно там и налажен выпуск модели. Паркетник, напомним, создан в рамках сотрудничества Рено и китайской компании Geely. Причем он не разработан французской маркой самостоятельно: за основу взяли хорошо знакомый россиянам кроссовер Geely Monjaro (в КНР это Geely Xingyue L).
Прежде Гранд был доступен исключительно на корейском рынке, где он, кстати, пользуется неплохим спросом. Но еще осенью 2024-го кроссовер показали на автосалоне в Саудовской Аравии. Так вот теперь Renault официально анонсировала скорый выход модели на рынки Ближнего Востока. Тизер новинки появился на многих потребительских сайтах бренда в этом регионе. А на ливанском портале Renault кроссовер даже обзавелся собственной страницей, пусть пока и без точных характеристик. Также отметим, что в отличие от модели для Кореи ближневосточный SUV позиционируют просто как «совершенно новый Renault Koleos» — без «фамилии» Grand.
Снаружи и внутри кроссовер для Ближнего Востока практически ничем не отличается от корейской версии, разве что в Корее модели пока не положена панорамная крыша. Дизайн экстерьера у Renault Koleos/Grand Koleos свой, с «китайцем» Geely Monjaro не перепутаешь. Паркетник Рено имеет оригинальные радиаторную решетку и бамперы, другие капот и наружные панели дверей. Также переделаны окошки в задних стойках крыши и фонари. Габариты ближневосточной модели пока не раскрыты. Впрочем, они наверняка такие же, как у Гранда: длина – 4780 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2820 мм.
Внутри Koleos почти дословно повторил кроссовер Geely Monjaro – тут аналогичные передняя панель, виртуальная приборка, мультимедийная система и центральный тоннель. Как и для китайского исходника, для нового Renault Koleos также предусмотрен отдельный пассажирский экран мультимедиа. В списке оборудования ближневосточного кроссовера еще значатся проекционный дисплей, автопарковщик, система активного шумоподавления, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и т.д. (всего заявлено 29 водительских ассистентов).
В Ливане для Renault Koleos заявлены бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 210 л.с., автоматическая коробка, передний или полный привод. В Корее переднеприводный Гранд с аналогичным мотором укомплектован семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, полноприводный имеет классический восьмиступенчатый автомат. Видимо, у «просто» Koleos такие же коробки. А еще на корейском рынке Renault Grand Koleos бывает в виде переднеприводного гибрида с установкой на базе турбомотора 1.5, суммарная отдача – 245 л.с. Появится ли гибридная версия на Ближнем Востоке – точно пока неизвестно.
Продажи нового Renault Koleos стартуют на ближневосточных рынках в ближайшее время. Впоследствии такой кроссовер может добраться и до стран Латинской Америки. Ну а пока там представлен «истинный» Koleos, который не так давно слегка модернизировали.
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