Кроссовер Renault Koleos продолжает рыночную карьеру в новом стиле

Компания Renault только что запустила продажи модернизированного Koleos второго поколения в Аргентине. Такой SUV ждут и в других странах Латинской Америки.

Паркетник Renault Koleos второй генерации в строю с 2016 года. Европейский рынок модель уже покинула, но в других регионах ее карьера продолжается. Кроссовер выпускают в Южной Корее, там он прежде был представлен как Samsung QM6. Напомним, автомобильное подразделение Samsung отошло к компании Renault в 2000 году. В 2023-м паркетник пережил на производственной родине очередной рестайлинг – тогда он еще носил эмблему Samsung. А в прошлом году этот автомобильный бренд окончательно ликвидировали, и местный паркетник обрел обновленный реношный ромб, хотя в Корее модель сохранила индекс QM6. Чуть позже кроссовер с дизайном корейской версии добрался до стран Ближнего Востока – уже под привычным нам именем Koleos. Ну а теперь рестайлинговый Renault Koleos появился еще и в Латинской Америке – в этом регионе дебютным рынком для него стала Аргентина.

Слева — обновленный латиноамериканский Renault Koleos, справа — дореформенный

Если сравнивать с прежним латиноамериканским паркетником, то помимо новой эмблемы Renault кроссовер также получил другие передний бампер и радиаторную решетку. Кроме того, изменен дизайн 18-дюймовых колес. В салоне заменили лишь логотип.

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Как и прежде, аргентинский Renault Koleos имеет бензиновый атмосферник 2.5 мощностью 170 л.с., вариатор и полный привод (в Корее у модели другая техника). Клиентам модель доступна в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, кожаная обивка, мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 8,7 дюйма, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, камера заднего вида, система бесконтактного открывания багажника, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон.

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Рестайлинговый Renault Koleos обойдется в 44 250 000 песо, что эквивалентно примерно 4,07 млн рублей по текущему курсу. Ожидается, что позже такой кроссовер появится и на других латиноамериканских рынках.

Между тем в Корее с прошлого года вместе с Renault QM6 производят и продают кроссовер Renault Grand Koleos, который сделан на базе «китайца» Geely Monjaro. За пределы корейского рынка Гранд пока не выбрался, но его уже показывали на выставке в Саудовской Аравии, причем без «фамилии» — просто как Koleos. Видимо, нынешний рестайлинг для модели второго поколения все же окажется последним.