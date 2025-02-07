Рестайлинг ×
  • Кроссовер Renault Koleos продолжает рыночную карьеру в новом стиле

Кроссовер Renault Koleos продолжает рыночную карьеру в новом стиле

07.02.2025 402 0 1

Компания Renault только что запустила продажи модернизированного Koleos второго поколения в Аргентине. Такой SUV ждут и в других странах Латинской Америки.

Паркетник Renault Koleos второй генерации в строю с 2016 года. Европейский рынок модель уже покинула, но в других регионах ее карьера продолжается. Кроссовер выпускают в Южной Корее, там он прежде был представлен как Samsung QM6. Напомним, автомобильное подразделение Samsung отошло к компании Renault в 2000 году. В 2023-м паркетник пережил на производственной родине очередной рестайлинг – тогда он еще носил эмблему Samsung. А в прошлом году этот автомобильный бренд окончательно ликвидировали, и местный паркетник обрел обновленный реношный ромб, хотя в Корее модель сохранила индекс QM6. Чуть позже кроссовер с дизайном корейской версии добрался до стран Ближнего Востока – уже под привычным нам именем Koleos. Ну а теперь рестайлинговый Renault Koleos появился еще и в Латинской Америке – в этом регионе дебютным рынком для него стала Аргентина.

Слева — обновленный латиноамериканский Renault Koleos, справа — дореформенный

Если сравнивать с прежним латиноамериканским паркетником, то помимо новой эмблемы Renault кроссовер также получил другие передний бампер и радиаторную решетку. Кроме того, изменен дизайн 18-дюймовых колес. В салоне заменили лишь логотип.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как и прежде, аргентинский Renault Koleos имеет бензиновый атмосферник 2.5 мощностью 170 л.с., вариатор и полный привод (в Корее у модели другая техника). Клиентам модель доступна в единственной комплектации. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, кожаная обивка, мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 8,7 дюйма, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, камера заднего вида, система бесконтактного открывания багажника, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Рестайлинговый Renault Koleos обойдется в 44 250 000 песо, что эквивалентно примерно 4,07 млн рублей по текущему курсу. Ожидается, что позже такой кроссовер появится и на других латиноамериканских рынках.

Между тем в Корее с прошлого года вместе с Renault QM6 производят и продают кроссовер Renault Grand Koleos, который сделан на базе «китайца» Geely Monjaro. За пределы корейского рынка Гранд пока не выбрался, но его уже показывали на выставке в Саудовской Аравии, причем без «фамилии» — просто как Koleos. Видимо, нынешний рестайлинг для модели второго поколения все же окажется последним.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Renault Renault Koleos

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Возможна ли продажа автомобиля без вступления в наследство: что нужно знать Если вы получили автомобиль в наследство и хотите его продать, сначала надо зарегистрировать переход права собственности. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу, но необ... 170 0 0 07.02.2025
Статьи / Практика Детонация, перегрев и безвредная сажа: что будет, если отключить EGR Споры о том, насколько двигателю вредит отключение системы рециркуляции отработавших газов, вечны. Кто-то уверен, что отключение EGR обязательно приведёт к росту рабочей температуры и даже п... 727 0 0 07.02.2025
Статьи / Практика Что делать, если в метке или брелоке сигнализации села батарейка Разрядившаяся батарейка в брелоке сигнализации или в бесконтактной метке-идентификаторе может доставить немало проблем, если вы оказались на машине вдали от магазина или дома, а запасной бат... 10553 0 0 06.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67863 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23100 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14754 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
26 Хэтчбек Выбираем хэтчбек B-класса с пробегом за 1,5 миллиона рублей: моторы – одни, коробки – разные
13 Кроссовер Новая Lada Niva: первые изображения
7 Грузовик Потенциал есть, стабилизатора нет: тест-драйв Kapitan 4х4 Kub и Kapitan 4х4 Prima
Новые комментарии
Change privacy settings