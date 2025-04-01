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Кроссоверу Renault Grand Koleos на базе Geely Monjaro добавили спецверсию

01.04.2025 167 0 0

На производственной родине стартуют продажи паркетника Grand Koleos в лимитированной версии Esprit Alpine Noir. От прочих исполнений новинка отличилась черным декором. Техника стандартная.

Кроссовер Renault Grand Koleos дебютировал летом прошлого года, производство налажено в Корее, только там его пока официально и продают. Модель не создана компанией Рено «с нуля» — донором стал «китаец» Geely Monjaro. Корейцам Гранд в целом приглянулся: всего за несколько месяцев 2024-го («живые» продажи стартовали осенью) паркетник разошелся тиражом 22 000 экземпляров. Тем не менее местное подразделение Renault решило подогреть интерес к своей модели – представлена лимитированная спецверсия под названием Esprit Alpine Noir. Всего выпущено 999 таких кроссоверов.

Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir
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Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir
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За основу для нового исполнения взяли топовую комплектацию Esprit Alpine. Фишка лимитированного варианта – полностью черный декор. В этом цвете выполнены радиаторная решетка, вставки на бамперах, боковые молдинги и подножки, а также 20-дюймовые диски.

Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir

Интерьер Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir тоже оформлен в темных тонах. В отделке использованы кожа Nappa и алькантара, на педалях есть черные накладки, плюс особый кроссовер имеет фирменные коврики. А на центральной консоли расположена табличка с порядковым номером. В списке оборудования еще значатся: виртуальная приборка, два экрана мультимедиа (второй – перед передним пассажиром), подогрев руля и сидений, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Среди опций – аудиосистема Bose и проекционный дисплей.

Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir
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Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir
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Спецверсия предложена с той же техникой, что и стандартный кроссовер, разве что для «черного» кроссовера не предусмотрен полный привод (у обычной модели есть вариант с 4WD). Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 211 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также в виде гибрида E-Tech с установкой на базе турбомотора 1.5 (суммарная отдача – 245 л.с.).

Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir
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Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir
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Renault Grand Koleos Esprit Alpine Noir
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С учетом налоговых льгот новое исполнение стоит от 40,93 млн вон, что эквивалентно примерно 2,4 млн рублей по текущему курсу. Стандартный базовый кроссовер обойдется минимум в 34,42 млн вон (2 млн рублей), цена топ-версии Esprit Alpine начинается с отметки в 40,38 млн вон (2,35 млн рублей).

Стандартный Renault Grand Koleos
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Стандартный Renault Grand Koleos
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Между тем сделанный на базе китайского Geely Monjaro паркетник Renault Grand Koleos скоро может перестать быть эксклюзивом для Кореи. Так, модель Рено уже демонстрировали в странах Ближнего Востока, вдобавок ее ждут на латиноамериканских рынках. Ну а пока в этих регионах продают «истинный» Renault Koleos, который не так давно слегка модернизировали.

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