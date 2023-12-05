Renault готовит новый кроссовер для небогатых рынков

Паркетник будет относиться к сегменту C, основной производственной площадкой для него станет бразильский завод Рено. В продаже новинку ждут в следующем году.

В октябре Группа Renault представила план своего развития за пределами Старого Света, он предполагает создание к 2027 году минимум восьми новинок для неевропейских рынков. Тогда же показали первенца – компактный паркетник Renault Kardian для Латинской Америки и Африки, ближайшим родственником которого является нынешний хэтч Dacia Sandero Stepway. А теперь анонсирована вторая модель: это снова кроссовер, и он снова адресован, прежде всего, латиноамериканским странам.

У грядущего паркетника пока нет имени, в Renault его называют C-SUV, то есть он будет относиться к С-сегменту, а значит, окажется крупнее и дороже Дастера. Производство наладят на бразильском заводе компании, который также скоро приступит к массовому выпуску упомянутого Kardian. Объявлено, что на реализацию нового проекта – C-SUV – Рено дополнительно направит 350 миллионов евро.

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Известно, что кроссовер разделит платформу с младшим Renault Kardian. Модульную «тележку», напомним, сама компания считает новой, хотя, скорее всего, это модернизированная версия платформы CMF-B. А еще паркетник С-класса будет гибридом, но подробностей о начинке пока нет.



Между тем ранее бразильское подразделение марки показало концептуальный пикап Niagara (он же на заглавном фото), для которого была заявлена гибридная установка, включающая ДВС, 48-вольтовый стартер-генератор и электромотор на задней оси. Ну и вполне возможно, что в облике кросса будут прослеживаться черты этого шоу-кара. При этом некоторые латиноамериканские профильные медиа считают, что C-SUV получит купеобразный кузов (Аркана в регионе практически не представлена).

Концепт Renault Niagara 1 / 3 Концепт Renault Niagara 2 / 3 Концепт Renault Niagara 3 / 3

Предполагается, что новый кроссовер Renault дебютирует в середине 2024 года. К слову, месяц назад пару новых SUV для развивающихся рынков анонсировал Nissan, партнер Рено по альянсу: эти кроссы тоже «пропишутся» в Бразилии, одним из них станет Kicks следующего поколения, а вот о втором данных еще нет. Не исключено, что тот таинственный Ниссан окажется родственником C-SUV от Renault.

