Nissan анонсировал два новых кроссовера для небогатых рынков

Производство паркетников наладят на бразильском заводе, и там же начнут делать новый турбомотор.

Компания Nissan с помпой объявила об увеличении инвестиций в свою промышленную площадку, расположенную неподалеку от Рио-де-Жанейро: завод получит еще 540 млн долларов. Эти вливания пойдут, в том числе, на организацию выпуска двух новых кроссоверов. Кроме того, в Бразилии будут производить некий турбодвигатель.

Один из паркетников уже назван – это компакт Nissan Kicks следующего, второго по счету поколения. Напомним, нынешняя модель в строю с 2016 года, ее делают как раз на бразильском заводе. Впрочем, актуальный Кикс производят и в других странах: среди них, например, Мексика, Китай и Таиланд. «Первый» кроссовер пережил рестайлинг в 2020 году. Новый же Kicks уже ловили во время испытаний — разумеется, то были замаскированные образцы. Тем не менее, камуфляж не смог скрыть решетку в стиле других свежих Ниссанов – рестайлингового X-Trail/Rogue, седана Almera/Versa и китайского Pathfinder.

Актуальный Nissan Kicks бразильского производства. Модель поставляют и в другие страны Латинской Америки 1 / 3 Актуальный Nissan Kicks бразильского производства. Модель поставляют и в другие страны Латинской Америки 2 / 3 Актуальный Nissan Kicks бразильского производства. Модель поставляют и в другие страны Латинской Америки 3 / 3

Про другой новый SUV пока сказано лишь то, что машины бразильского производства планируют поставлять в более чем 20 стран Латинской Америки. Некоторые местные СМИ считают, что это будет либо Nissan Juke, либо его упрощенный аналог. Также есть версия, будто в качестве нового кроссовера станут позиционировать еще раз модернизированный «первый» Kicks – видимо, с иным именем. Хотя не стоит забывать и о том, что компания Renault, партнер Ниссана по альянсу, только что представила в Бразилии паркетник Kardian, ближайшим родственником которого является кросс-хэтч Dacia Sandero Stepway. В общем, не исключено, что этот грядущий SUV японской марки окажется перелицованным «французом».



Renault Kardian. Для Бразилии модель тоже будут производить локально — соответственно, на заводе Рено 1 / 3 Renault Kardian. Для Бразилии модель тоже будут производить локально — соответственно, на заводе Рено 2 / 3 Renault Kardian. Для Бразилии модель тоже будут производить локально — соответственно, на заводе Рено 3 / 3

Что же касается турбомотора, то, вероятно, им будут оснащаться оба анонсированных паркетника. А вот характеристики двигателя пока не раскрыты. Отметим, нынешний Kicks бразильской сборки комплектуется атмосферником 1.6. К слову, упомянутый выше Renault Kardian имеет турботройку 1.0.



Кроссовер Nissan Kicks нового поколения может справить премьеру уже в следующем году, хотя на бразильском рынке его ждут лишь в 2025-м. Второй паркетник должен поступить в продажу к 2026 году.