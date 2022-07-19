Кроссовер Nissan Kicks получил полный привод, но есть нюанс

Японская марка выводит на рынок во второй раз модернизированный паркетник: модели досталась гибридная установка нового поколения. Есть и другие изменения.

Построенный на платформе V небольшой кросс Nissan Kicks дебютировал в 2016 году. Полноценный рестайлинг модель пережила в 2020-м, попутно превратившись в гибрид с фирменной установкой e-Power: и уже в таком виде она освоила некоторые новые рынки, включая родную для марки Японию. И вот в Стране восходящего солнца дан старт продажам еще раз доработанного гибридного паркетника – с системой e-Power второго поколения, которая прежде была лишь у компакта Note.

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Напомним, главная особенность ниссановской установки заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние колеса же вращает электродвигатель. Бензиновый движок у Кикса прежний – трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 82 л.с. (103 Нм). А вот на смену электромотору ЕМ57 (129 л.с. и 260 Нм) пришел более мощный двигатель EM47 – он выдает 136 л.с. и 280 Нм. Также в компании отметили, что снижен уровень шума ДВС – «за счет снижения частоты запуска двигателя при движении на малых скоростях». Кроме того, объявлено, что расход топлива снизился на 6,4% – до 4,35 л/100 км.



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А еще Nissan Kicks впервые обрел полный привод, вот только он электрический, ведь платформа V на «традиционный» не рассчитана: на задней оси паркетника установили отдельный электродвигатель MM48, который выдает 68 л.с. и 100 Нм. К слову, полноприводный Кикс тяжелее базовой модели на 120 кг (1480 кг против 1360 кг).



Обновленный Nissan Kicks, версия Style 1 / 2 Обновленный Nissan Kicks, версия Style 2 / 2

У кроссовера есть и другие обновки, но их немного. Так, слегка переделан центральный тоннель, другим стал джойстик управления трансмиссии, плюс расширено количество вариантов отделки салона. Вдобавок в Японии появилась новая комплектация Style: в этом исполнении у кросса потемневший хром и красная вставка между задними фонарями (аналогичная плашка имеется у американского Кикса). В строю осталась и «престижная» версия Autech со спортивным обвесом (у такого кросса на корме тоже отныне красуется перемычка).



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Модернизированный Nissan Kicks обойдется японцам минимум в 20 200 долларов, цена полноприводного кроссовера начинается с отметки в 22 200 долларов. Паркетник с установкой e-Power второго поколения также уже доступен в Таиланде, но там полный привод модели не положен.

