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  • Обновлённый Nissan Kicks теперь и в Японии: гибридная установка и только передний привод

Обновлённый Nissan Kicks теперь и в Японии: гибридная установка и только передний привод

24.06.2020 81 0 0

Модель впервые выходит на домашний рынок. Версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания японцам не достались.

 

Стартовым регионом для субкомпактного кроссовера Nissan Kicks, построенного на платформе V (второе поколение «тележки» B, разработка альянса Renault-Nissan), в 2016 году стала Южная Америка. Впоследствии модель вышла и на другие рынки, в их числе США, Китай и Индия (правда, для последнего рынка модель перевели на платформу B0). В числе мест, где Kicks в линейке отсутствует, по-прежнему числятся Россия и Европа, а до недавнего времени в этом же списке были Таиланд и Япония. В мае паркетник был представлен в Таиланде, причём в обновлённом виде, а теперь Кикс дебютировал и на домашнем рынке.

В Японии Nissan Kicks также предстал в рестайлинговой версии. В рамках обновления паркетнику пересмотрели переднюю часть. Так, его решётка радиатора теперь крупнее, а светодиодная головная оптика имеет более узкую форму. Кроме того, он получил иной бампер со встроенными «жабрами» для размещения противотуманных фар. У задних фонарей форма осталась прежней, но их снабдили другой «начинкой» со светодиодными V-образными стоп-сигналами. Для японской версии доступно 13 вариантов окраса кузова, их них 4 – двухцветные.

Как и у тайской версии, у японского Kicks длина равна 4290 мм, а расстояние между осями составляет 2615 мм. Актуальный глобальный паркетник чуть крупнее: его габариты составляют 4295 и 2620 мм соответственно (в свою очередь, у индийского кросса длина – 4384 мм, а колёсная база – 2673 мм).

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В салоне обновлённого Nissan Kicks появились иной джойстик, выполняющий роль селектора передач, а также более современная информационно-развлекательная система с 8,0-дюймовым сенсорным экраном (диагональ тачскрина у мультимедиа дореформенного кросса была равна 7 дюймам). Теперь во всех вариантах исполнения приборная панель имеет встроенный 7,0-дюймовый экран, кроме того, в список стандартного оснащения входят шесть подушек безопасности. У топового исполнения «посвежевшего» Kicks есть адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, мониторинг «слепых» зон, системы автоматического экстренного торможения и предотвращения фронтального столкновения.

Nissan в ходе обновления оснастил Kicks гибридной системой e-Power (как у компакта Note и минивэна Serena). Бензиновый трёхцилиндровый 82-сильный «атмосферник» HR12DE объёмом 1,2 литра (103 Нм) не связан с колёсами паркетника (он выполняет роль генератора электроэнергии для подзарядки батареи). За вращение передних колёс отвечает установленный на месте коробки передач электромотор EM57 мощностью 129 л.с. (260 Нм). Также в состав установки входит находящаяся под передними креслами литий-ионная батарея ёмкостью 1,57 кВт*ч.

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У Nissan Kicks по-прежнему будет только передний привод, хотя, к примеру, у японского Note e-Power имеется полноприводная модификация с дополнительным электродвигателем N2 на задней оси. У паркетника есть четыре ездовых режима – Normal, S, Eco и EV; ускоряться и тормозить можно только педалью акселератора: это технология one pedal, ранее опробованная на Nissan Leaf. Отметим, на других рынках обновлённый Кикс будет комплектоваться в том числе традиционными ДВС.

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В Японии на новинку уже принимают заказы. Стартовая цена кроссовера на домашнем рынке составляет 2 759 900 иен, что эквивалентно примерно 1,77 млн рублей по текущему курсу. В российской линейке Nissan паркетник Kicks не представлен, однако слух о том, что сборку модели могут наладить в РФ, уже давно «гуляет» по Сети. В случае, если кросс появится в РФ, он окажется аналогом индийской версии: «наш» Кикс тоже получит в основу платформу B0.

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