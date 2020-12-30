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  • Nissan раскрыл салон топового кросса Kicks Autech: дорого, но без сюрпризов

Nissan раскрыл салон топового кросса Kicks Autech: дорого, но без сюрпризов

30.12.2020 389 0 0

Японская марка продолжает постепенно рассекречивать паркетник, доработанный придворным тюнинг-ателье. Одновременно названа дата премьеры новой версии.

 

Пару недель назад в Сеть выложили первую фотографию кроссовера Nissan Kicks в топ-версии Autech, предназначенной для домашнего рынка. Напомним, Autech – это подразделение Ниссана, которое занимается доработкой серийных машин с упором на «спорт» и «роскошь» (с 2017-го его выделили в отдельный бренд). Внешне от стандартной модели такой Кикс отличается подретушированным передним бампером, наличием горизонтальных светодиодных полосок ходовых огней с хромированной окантовкой, также по-другому оформили противотуманки, а кузов окрашен в фирменный для Autech синий цвет. И вот опубликованы новые фото особого кросса, на этот раз на них запечатлен интерьер.

Nissan Kicks Autech
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Nissan Kicks Autech
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Внутри без сюрпризов: как и у остальных «роскошных» Ниссанов, салон Kicks Autech сделали в черно-синей гамме. Передняя панель и кресла обиты «кожей», причем на спинках и подушках сидений есть узор в виде «волн». Также топ-версия получила кожаное рулевое колесо, нижняя часть которого – опять же синего цвета. Ну и еще повсюду синяя прострочка. К слову, панель полностью не показана, не исключено, что на ней красуются декоративные вставки «под дерево» — как у нового Nissan Note Autech.

О технике по-прежнему ни слова, но вряд ли ее коснулись реформы. Nissan Kicks в Японии бывает только с гибридной установкой e-Power, ее особенность заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, колеса же вращает электродвигатель, установленный на месте коробки. В состав установки Кикса входят трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2, выдающий 82 л.с. и 103 Нм, и электромотор EM57 с отдачей в 129 л.с. и 260 Нм. Привод лишь передний, хотя у нового Nissan Note, который тоже доступен только с e-Power, есть полноприводная версия с 68-сильным электромотором, установленным на задней оси.

Стандартный Nissan Kicks для Японии
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Стандартный Nissan Kicks для Японии
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Стандартный Nissan Kicks для Японии
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Полноценная премьера Nissan Kicks Autech пройдет 23 января 2021 года, тогда же, видимо, объявят и цены. Пока же кроссовер представлен на японском рынке лишь в двух комплектациях, модель стоит 2 759 900 – 2 869 900 йен, что эквивалентно примерно 1 962 000 – 2 040 000 рублей по текущему курсу.

В России Кикс не продают, хотя информация о том, что кроссовер появится и в нашей стране, гуляет по Сети давно. В местном офисе марки планов относительно продуктовой линейки не комментируют. Если паркетник все же и доберется до РФ, то российская версия, скорее всего, окажется аналогом модели для Индии, то есть наш вариант переведут на платформу B0 (глобальный Kicks базируется на «тележке» V).

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