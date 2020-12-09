Nissan обновил Kicks для США: внешность почти, как у азиатской версии, но «начинка» своя

Продажи Nissan Kicks стартовали в 2016 году. На сегодняшний день модель является глобальной: хоть она и не добралась до России (во всяком случае, пока), её можно увидеть в линейке бренда в Бразилии, Аргентине, Мексике, Индии, Таиланде, Китае, Канаде и США. Американские дилеры Nissan (компания в Штатах публикует квартальные отчёты) с января по сентябрь 2020 года реализовали 42 640 экземпляров, этот результат на 9,4% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, компактный кроссовер Toyota C-HR за тот же период разошёлся более скромным тиражом в 33 604 шт. (-11%), но у Hyundai Kona показатель лучше – 52 813 шт. (-4,2%).



На фото: обновлённый Nissan Kicks (версия для США)

На самом деле, обновлённый Nissan Kicks мы уже видели: ещё в мае текущего года паркетник показали в Таиланде, а в конце июня Кикс (причём сразу в обновлённом варианте) дебютировал на домашнем рынке. Теперь же японская компания представила версию паркетника, предназначенную для Штатов. Автомобиль показали вместе с «посвежевшим» рамным внедорожником Armada (Patrol на других рынках).



Американская версия обновлённого Nissan Kicks мало чем отличается от азиатского варианта: кроссоверу достались такая же новая головная оптика и решётка радиатора (так называемая «двойная решётка V-motion»), а также иные бамперы, однако у него изменённые задние светодиодные фонари, соединённые широкой линией через всю ширину кормы. Кроме того, в списке отличий числятся несколько новых вариантов окраса кузова и легкосплавные колёсные диски иного дизайна.



Nissan Kicks для США получил новую информационно-развлекательную систему с тачскрином диагональю 8 дюймов (она доступна в виде опции для топовых версий рестайлингового кросса), в качестве базовой по-прежнему предлагается мультимедиа с семидюймовым экраном. В обоих вариантах есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Салон обновили за счёт новой центральной консоли с дополнительными нишами для мелких вещей и иного подлокотника.



«Посвежевший» паркетник снабдили десятью подушками безопасности и комплексом Safety Shield 360: он включает в себя систему автоторможения, которая умеет распознавать пешеходов (работает и при движении задним ходом); также Кикс способен автоматически переключаться с дальнего света на ближний, следить за разметкой и «мониторить» слепые зоны.

Американская версия Kicks в ходе рестайлинга осталась с прежней «начинкой». Речь идёт о бензиновом 124-сильном моторе объёмом 1,6 литра, его максимальный крутящий момент составляет 154 Нм. Этот двигатель идёт в комплекте с коробкой передач CVT, а привод может быть только передним.



Напомним, версию для Таиланда и Японии оснастили исключительно гибридной установкой. В основу системы e-Power (как у компакта Note и минивэна Serena) входит бензиновый трёхцилиндровый 82-сильный «атмосферник» HR12DE объёмом 1,2 литра (103 Нм), не связанный с колёсами паркетника (он выполняет роль генератора электроэнергии для подзарядки батареи). За вращение передних колёс отвечает установленный на месте коробки передач электромотор EM57 мощностью 129 л.с. (260 Нм). Также в состав установки входит находящаяся под передними креслами литий-ионная батарея ёмкостью 1,57 кВт*ч.

Nissan Kicks 2021 модельного года по-прежнему будет предлагаться в трёх различных вариантах отделки – S, SV и SR. Информации о стоимости обновлённой версии пока нет, их раскроют ближе к старту продаж, который намечен на февраль следующего года. Ценник нынешнего паркетника стартует с отметки 19 070 долларов, что эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу.

