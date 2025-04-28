Анонсирован новый кроссовер Renault Boreal для небогатых рынков

Марка Renault готовится запустить в продажу новый паркетник сегмента C. Дебютным регионом для модели станет Латинская Америка, но местным эксклюзивом она все же не будет. Полноценную премьеру проведут в ближайшие месяцы.

Кроссовер под кодовым названием C-SUV компания Renault впервые анонсировала еще в декабре 2023-го, а с конца прошлого года в Сети стали появляться фото замаскированных тестовых прототипов. Модель адресована вовсе не Европе, а развивающимся рынкам. В качестве дебютной производственной площадки выбран бразильский завод марки, оттуда паркетник будут поставлять и в другие страны Латинской Америки. Но лишь этим регионом география продаж не ограничится: всего для новинки заявлено более чем 70 рынков (видимо, в список также входят страны Африки и Ближнего Востока). Так вот теперь Renault объявила товарное имя кроссовера – Boreal. Одновременно опубликованы тизеры.

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Renault Boreal сам производитель описывает как «высокотехнологичный» и «привлекательный» автомобиль. И это пока все подробности непосредственно от марки. По предварительным данным, кроссовер построен на модульной платформе RGMP (Renault Group Modular Platform), на которой также базируется уже продающийся компактный паркетник Renault Kardian. Напомним, пусть в Рено и считают эту «тележку» новой, однако на деле она, скорее, является модернизированной версией платформы CMF-B.

Между тем некоторые бразильские и аргентинские профильные медиа полагают, будто Boreal окажется эдаким аналогом европейского кроссовера Dacia Bigster, то есть старшего брата последних Dacia Duster и Renault Duster (к слову, свежий Дастер третьего поколения в Латинской Америке еще не представлен). Мол, с Bigster (в его основе как раз лежит глобальная платформа CMF-B) новинка Renault будет пересекаться внешне, плюс в салоне Boreal якобы будут детали от кроссовера Dacia. Хотя латиноамериканские СМИ все же признают и то, что в дизайне экстерьера вполне могут прослеживаться черты концептуального пикапа Renault Niagara (грузовичок тоже станет серийным).

Dacia Bigster для Европы 1 / 3 Dacia Bigster для Европы 2 / 3 Dacia Bigster для Европы 3 / 3

Что же касается техники, то в Бразилии, например, Renault Boreal прочат бензиновый турбомотор 1.3 от местного Дастера предыдущего поколения. Аргентинцы, в свою очередь, пишут, что новый кроссовер получит турботройку 1.0 TCe от родственного Kardian. Также не исключено, что у паркетника будет «мягкогибридная» версия.

Концептуальный пикап Renault Niagara. Модель станет серийной, ее тоже будут продавать в основном в странах Латинской Америки 1 / 3 Концептуальный пикап Renault Niagara. Модель станет серийной, ее тоже будут продавать в основном в странах Латинской Америки 2 / 3 Концептуальный пикап Renault Niagara. Модель станет серийной, ее тоже будут продавать в основном в странах Латинской Америки 3 / 3

Презентацию Renault Boreal проведут в Бразилии в ближайшие месяцы. На латиноамериканские рынки кроссовер начнут выводить уже в этом году. В других регионах модель, вероятно, появится в 2026-м.