Одной из последних моделей этого бренда стал седан Aurora, который компания начала выпускать тридцать один год назад. Яркий дизайн и непростая судьба последнего из могикан – хороший повод вспомнить, как этот автомобиль появился в модельном ряду старейшей американской марки и почему у Aurora и Oldsmobile всё закончилось одновременно.
Истоки
Марка Oldsmobile действительно относится к одной из старейших в мире: Рэнсом Эли Олдс основал её ещё в 1897 году, а уже в 1908 году Oldsmobile выкупила корпорация General Motors, которая в начале века выпускала под этой маркой весьма престижные и недешёвые автомобили.
Именно Oldsmobile первым в 1937 году оснастил свои машины четырёхскоростной полуавтоматической коробкой передач разработки Buick, в которой водитель выбирал диапазон Low (первая и вторая передачи) или High (третья и четвёртая). А в 1940 году эта марка стала первым производителем, который предлагал полностью автоматическую четырёхступенчатую коробку передач Hydra-Matic Drive.
Во второй половине ХХ века Oldsmobile и Buick на рынке заметно уступали Chrysler, однако в последующих десятилетиях позиции «Олдса» укрепились, а продажи выросли. К примеру, в пиковом для марки 1985 году было реализовано свыше миллиона автомобилей, что позволило Oldsmobile занять уверенное третье место после Chevrolet и Ford.
В девяностые годы положение марки на рынке ухудшилось, а во внутриконцерновой табели о рангах ей отводилось место между Pontiac и Buick. Причём подразделение Saturn, которое было создано для борьбы с «японцами» на рынке США, в действительности не менее успешно отбирало покупателей у собственных марок, в том числе и у Oldsmobile. Исправить положение решили с помощью роскошного флагмана, который был бы похож на что угодно, только не на привычный в своём консерватизме «Олдс».
Ну а модель Aurora была задумана как новый флагман, с помощью которого в GM рассчитывали оживить интерес американцев к марке. Что, в принципе, у большого седана и получилось, и не получилось одновременно.
Волны крутые, штормы седые – доля такая у кораблей
Еще в 1989 году Бад Чендлер c командой дизайнеров-ветеранов создал концепт-кар, получивший название Oldsmobile Tube Car. Он отличался очень аэродинамичным дизайном и отрезным колпаком верхней части кузова с панорамным задним стеклом и безрамочными боковыми, причём задние двери открывались против хода движения. Сзади экстерьер был интересен большими фонарями, объединёнными в общий блок.
Запуск новой модели планировали в 1992 году. Перед ней стояла непростая задача, ведь в то время продажи марки упали более чем в два раза, а на американский рынок активно давили премиальные японские Acura, Infiniti и Lexus, продукция которых оказалась весьма надёжной и долговечной. С помощью Aurora в GM хотели «омолодить» марку и вернуть былые продажи совсем не типичным для старейшего бренда продуктом. Поэтому на прототипы, которые демонстрировали фокус-группе, даже не ставили шильдики Oldsmobile. Правда, за исключением аудиосистемы и крышки двигателя.
Интересно, что на тот момент глава подразделения Джон Рок, недавно перешедший из подразделения GMC, в какой-то момент и вовсе предложил полностью заменить бренд Oldsmobile на Aurora. Высшее руководство GM эту идею не поддержало.
Очертания концепта больше напоминали неопознанный летающий объект и мастерски скрывали немаленькую (5,2 м) длину кузова, отличавшегося превосходным коэффициентом аэродинамического сопротивления Сх. У серийной Aurora он составлял 0,32, а Сх концепта был ещё ниже.
Можно смело утверждать, что Tube Car с его гладким кузовом не только сногсшибательно выглядел, но и по-настоящему опередил своё время: до эры биодизайна оставалось ещё несколько лет.
С предсерийным прототипом был связан один интересный инцидент. В 1993 году на опытный образец под управлением автомобильного обозревателя Тима Данна с грузовика упало четырёхфутовое бревно. Однако Данн смог увернуться, и пострадало лишь правое переднее колесо. Поговаривают, что именно это побудило на тот момент сенатора штата и давнего клиента Oldsmobile Джона Энглера приобрести серийную Aurora.
На конвейер Aurora встала в январе 1994 года, но позиционировали её как автомобиль 1995-го модельного года. В целом машина сохранила футуристичный облик концепта и не напоминала дедушкин седан. Стремительный силуэт, отсутствие резких углов и переходов, эффектная оптика как спереди, так и сзади – Aurora действительно выглядела как нечто новое и ультрасовременное, причём новый флагман задавал тенденцию дизайна и для остального модельного ряда на ближайшее будущее.
Поездка на Aurora вызывает целый праздник эмоций: автомобиль сияет в отражениях на зданиях, автоцистернах и хромированных колесах. Усиливают эти ощущения и плавный мягкий ход, и тишина в салоне даже с безрамочными дверьми. Неудивительно, что шасси Aurora сравнялось с лучшим, что уже сделали в Штутгарте – с шасси Mercedes W124.
The truth aboutcars, 13 февраля 2009
Во время испытаний на прочность силовой структуры и на жёсткость на кручение Aurora даже сломала испытательный стенд GM, поэтому инженерам пришлось использовать рамолом, который применялся для проверки рам грузовиков. В итоге кузов вдвое превысил федеральные стандарты, действовавшие тогда для легковых автомобилей.
Для своего класса Aurora была очень хорошо оснащена. В базовое оборудование входили двухзонный климат-контроль, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, кожаная отделка салона с деревянными вставками, аудиосистема с шестью динамиками и CD-проигрывателем, а также бортовой компьютер и электрорегулировка передних сидений в восьми направлениях с памятью на два положения. В качестве опций предлагалась аудиосистема Bose класса Hi-Fi с отдельным усилителем и CD-чейнджером, люк с электроприводом и подогрев передних сидений, а также специальный скоростной пакет Autobahn package. Он включал в себя измененное с 3,48 до 3,71 передаточное число, шины Michelin с увеличенным индексом скорости и ограничитель, срабатывающий на 217 км/ч против стандартных 177 км/ч.
А разогнаться до такой скорости Aurora могла благодаря полностью алюминиевому V8 с индексом L47 с четырьмя верхними распредвалами. Этот мотор был сделан на основе кадиллаковского двигателя Northstar и отличался от него сниженным с 4,6 до 4,0 литра рабочим объемом за счет уменьшения диаметра цилиндра с 93 до 87 мм при прежнем ходе поршня в 84 мм.
В сочетании с четырёхступенчатым автоматом 4T80E 250-сильный двигатель с крутящим моментом в 353 Нм разгонял обтекаемый седан довольно напористо, позволяя ему набирать сотню с места менее чем за 8 секунд, а отличный звук выпуска лишь усиливал у водителя ощущение динамики. Ранний прототип этого двигателя был установлен в концепте Oldsmobile Aurora Aerotech 1992 года, который установил 47 рекордов скорости.
Сильно доработанная при участии фирмы Pratt & Miller версия этого двигателя использовалась спортивным подразделением General Motors для гоночной лиги Indy Racing League и соревнований IMSA, а затем была использована в программе Cadillac Northstar LMP в 2000 году. Также компания Riley & Scott установила моторы Aurora V8 на спортпрототипы класса WSC, которые даже приняли участие в «12 часов Дайтоны», «12 часов Себринга» и «24 часах Ле-Мана». Но и болиды серии IMSA GTS стали не менее успешными: Oldsmobile выиграл Кубок конструкторов, а один из пилотов стал чемпионом. И это еще не всё: двигатель Aurora V8 можно было встретить под капотом Shelby Series 1, причем уже в базе немного доработанный мотор L47 выдавал 320 л.с., а пара «стейджей» могла поднять его мощность до 370-500 л.с.! В общем, двигатель на первый взгляд обычного седана Aurora можно безо всяких преувеличений назвать по-настоящему спортивным.
Бюджетный продукт GM редко получает двигатель Cadillac, но уменьшенный Northstar V8 выдаёт достаточно мощности со своих четырёх литров (250 л.с.), а четырёхступенчатая автоматическая коробка передач работает превосходно. Так что неудивительно, что эта связка до сих пор приводит в движение линейку люксовых переднеприводных GM. Но, как и в большинстве историй успеха GM, всё пошло не так.
The truth aboutcars, 13 февраля 2009
А были ли у этого красивого автомобиля с почти гоночным двигателем недостатки? Увы, были. Например, странная компоновка. Если похожие автомобили от BMW, Mercedes, Lexus и Infiniti имели задний привод, то Aurora базировалась на платформе G-body, которая подразумевала привод на передние колеса и поперечное расположение мотора. Да-да, V8 разместили не вдоль, а поперёк. И вдобавок практически вынесли его за переднюю ось, из-за чего развесовка получилась отнюдь не оптимальной. На деле это грозило недостаточной поворачиваемостью и неожиданными подруливаниями. Вдобавок покупатели седана с удивлением обнаружили, что водитель буквально «вливается» в пространство перед кокпитом с развёрнутой центральной консолью, а места в салоне, невзирая на большие наружные габариты, не так много, как ожидалось.
Ещё одна странная особенность Авторы – это надпись Oldsmobile на панели магнитолы, хотя больше нигде – ни снаружи, ни внутри – о принадлежности автомобиля к этой марке упоминаний нет. Впрочем, это мелочи. Более серьёзным недостатком можно считать то, что из-за необычной компоновки у персонала возникли трудности со сборкой, вследствие чего даже пришлось изобретать специальные stop stations – посты, на которых пять человек (!) занимались так называемой «женитьбой» двигателя и шасси.
В 1996 году в конструкцию и отделку автомобиля были внесены незначительные изменения. Так, чуть изменили кривизну заднего стекла, что должно было уменьшить искажения, перенастроили климат-контроль, сигнализацию и бесключевой доступ, а также добавили хромированные диски и «золотую» отделку.
В 1997 году машину вновь немного обновили. Самыми интересными нововведениями стали увеличенные передние тормоза и алюминиевые рычаги подвески, а также скромный значок Oldsmobile, который на некоторых модификациях вернулся на правый задний угол автомобиля вместе с названием Aurora.
Год спустя с целью повышения плавности хода и увеличения эффективности изоляции от дорожного шума и вибраций подвеску модернизировали ещё раз.
Словом, каждый год Аврору совершенствовали, рассчитывая на признание рынком, что должно было найти выражение в статистике продаж. Увы, если в первый год новинка нашла 47 831 покупателя, то в последующие три она продавалась в количестве 20-25 тысяч штук, а всего до конца 1999 года было выпущено чуть более 136 тысяч экземпляров первого поколения седана. Это был если не полный провал, то точно не тот успех, на который так рассчитывали в GM.
В чем же была проблема Авроры? Например, у автомобильных журналистов были претензии к управляемости. Ведь, несмотря на аэродинамичный облик, автомобиль получился перетяжелённым – снаряженная масса составила 1800 кг, что в сочетании с не самой лучшей развесовкой вызывало ощущение некоторой неуклюжести. Конечно, от большого седана никто не ожидал реакций суперкара, но европейские и японские одноклассники отличались теми самыми породистыми повадками, которых так не хватало Авроре. Были претензии и к простору в салоне, и к обзорности, и к длинным свесам. Словом, машина на деле была не столь хороша, как выглядела. И хотя встречают, как известно, по одёжке, но провожают всё-таки по уму. В случае с автомобилем – по набору потребительских функций. К сожалению, многих возрастных клиентов марки футуристичный дизайн лишь оттолкнул, а новых покупателей оказалось меньше, чем ожидалось.
Проблемой Aurora было и то, что постоянные, но малозаметные внутренние обновления привели к поднятию стоимости автомобиля примерно на 10%, то есть с первоначальных 33 до 36 тысяч долларов. А потребитель не совсем понимал, почему машина практически не меняется внешне, но при этом заметно дорожает.
Попытка №2
Несмотря на скромные продажи Авроры и её короткую конвейерную жизнь, в Oldsmobile не побоялись рискнуть и выпустить второе поколение этого седана. В этот раз Аврору решили поднять ещё выше, дав ей платформу нового Buick Riviera. Чуть ниже в модельном ряду должен был появиться преемник модели 88, получивший рабочее название Antares. При этом он мог бы называться и Aurora V-6, и Aurora 6, поскольку имя Antares не понравилось опрошенной целевой аудитории. Будущая платформа даже успела получить обозначение G-plus, но Buick отказался от своих планов по выпуску новой Ривьеры, а Oldsmobile столкнулся с финансовыми трудностями. Поэтому вторая Aurora базировалась всё на той же платформе G-body и сохранила четырёхлитровый V8.
В стремлении завоевать большее количество покупателей компания добавила версию с V-образной «шестёркой» объемом 3,5 литра, которая работала в паре с четырёхступенчатым автоматом 4T65-E. Этот вариант предлагался с 2001 года до середины 2002-го, когда его производство прекратили.
Второе поколение Aurora сохранило уникальный стиль первого, но к тому времени этот стиль уже стал общим для всех остальных моделей Oldsmobile. И продавались эти машины ещё хуже седанов первого поколения.
Журнал Automobile написал, что «облик новой Aurora не такой чувственный или элегантный, как у предыдущей модели», но в обзоре Auto Channel говорилось, что «он был лучше во всём».
В декабре 2000 года, то есть менее чем через год после начала производства второй генерации, GM огорошил заявлением о том, что выпуск автомобилей под маркой Oldsmobile будет постепенно сворачиваться. Касалось это и модели Aurora. Причем ирония заключалась в том, что это заявление было сделано спустя два дня после выхода последней новой модели – внедорожника Bravada, который за короткий срок сумел стать настоящим хитом продаж.
Ну а Аврору второго поколения выпускали до марта 2003 года. Наряду с моделями Alero, Aurora, Bravada, Silhouette и Intrigue последние 500 выпущенных Аврор получили шильдики с надписью «Final 500», а их кузова были окрашены в особый цвет – Dark Cherry Metallic. Авроры и Интриги также комплектовались специальными брошюрами.
В общей сложности завод в Орионе, штат Мичиган, за три с небольшим года выпустил чуть более 71 тысячи Aurora второго поколения, причем около 70% автомобилей было произведено в 2001 году. Таким образом, за восемь лет производства двух поколений в общей сложности было выпущено 208 тысяч Аврор.
Но самое грустное для поклонников марки заключалось в том, что спустя месяц после того, как прекратили производство Aurora, и сама марка Oldsmobile стала достоянием истории. Это произошло 29 апреля 2004 года, и последним выпущенным Oldsmobile стал четырёхдверный седан Alero GLS, на кузове которого оставили свои автографы все сотрудники сборочного производства.
Что пошло не так не только с конкретной моделью, но и со старейшим американским производителем в целом? Дизельный двигатель Oldsmobile V8, построенный на основе бензинового, возможно, стал первым гвоздем в крышку гроба. За ним последовала не самая удачная рекламная кампания «Это не Oldsmobile вашего отца». А когда конкуренция обостряется, в автомобильной промышленности оправиться от промахов особенно трудно. И даже Aurora с её выдающимся вдохновенным дизайном не смогла спасти детище Рэнсома Эли Олдса. К сожалению, в автомобильном мире бывает и так.
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Машина красивая, по-американски солидная и комфортная. Только мне она сильно напоминает Форд Таурус, появившийся еще в середине 80х. А в фас - некоторые модели Сатурна и даже Мазды. Так что дизайн не был сильно оригинальным к моменту выхода на рынок. И более того, перекликался с образцами из более низкого ценового уровня.
Красивый автомобиль, но передний привод с поперечным V8 - это что-то странное. К тому же к тому времени многие американцы активно пересаживались на японцев и прочих немцев - они были гораздо лучше в повадках, да и обновлялись гораздо чаще. Не говоря уже про чисто американские заморочки с лизингом и кредитом - тех же японцев было купить по гораздо более выгодным условиям.
Хоть и жалко марку с такой историей, но время дредноутов для езды по прямой ушло и в итоге всё пришло к закономерному итогу...