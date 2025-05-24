Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile Aurora

В автомобильном мире найдется немало марок, которые по разным причинам стали достоянием истории. Что интересно, многие из этих брендов уже забыты, хотя появились еще на заре автомобилестроения и когда-то гремели на весь мир. Одним из таких производителей был Oldsmobile, выпустивший за 107 лет своего существования свыше 35 миллионов автомобилей.

Одной из последних моделей этого бренда стал седан Aurora, который компания начала выпускать тридцать один год назад. Яркий дизайн и непростая судьба последнего из могикан – хороший повод вспомнить, как этот автомобиль появился в модельном ряду старейшей американской марки и почему у Aurora и Oldsmobile всё закончилось одновременно.

Истоки

Марка Oldsmobile действительно относится к одной из старейших в мире: Рэнсом Эли Олдс основал её ещё в 1897 году, а уже в 1908 году Oldsmobile выкупила корпорация General Motors, которая в начале века выпускала под этой маркой весьма престижные и недешёвые автомобили.

Oldsmobile Model S Palace Touring (1906)

Oldsmobile Model 53 Touring 7p (1913)

Именно Oldsmobile первым в 1937 году оснастил свои машины четырёхскоростной полуавтоматической коробкой передач разработки Buick, в которой водитель выбирал диапазон Low (первая и вторая передачи) или High (третья и четвёртая). А в 1940 году эта марка стала первым производителем, который предлагал полностью автоматическую четырёхступенчатую коробку передач Hydra-Matic Drive.

Во второй половине ХХ века Oldsmobile и Buick на рынке заметно уступали Chrysler, однако в последующих десятилетиях позиции «Олдса» укрепились, а продажи выросли. К примеру, в пиковом для марки 1985 году было реализовано свыше миллиона автомобилей, что позволило Oldsmobile занять уверенное третье место после Chevrolet и Ford.

Настоящая американская классика Oldsmobile Delta 88 Royale Brougham Sedan (1985)

В 1986 году Oldsmobile удивил мир концептом Incas с дизайном от Italdesign 1 / 4 В 1986 году Oldsmobile удивил мир концептом Incas с дизайном от Italdesign 2 / 4 В 1986 году Oldsmobile удивил мир концептом Incas с дизайном от Italdesign 3 / 4 В 1986 году Oldsmobile удивил мир концептом Incas с дизайном от Italdesign 4 / 4

В девяностые годы положение марки на рынке ухудшилось, а во внутриконцерновой табели о рангах ей отводилось место между Pontiac и Buick. Причём подразделение Saturn, которое было создано для борьбы с «японцами» на рынке США, в действительности не менее успешно отбирало покупателей у собственных марок, в том числе и у Oldsmobile. Исправить положение решили с помощью роскошного флагмана, который был бы похож на что угодно, только не на привычный в своём консерватизме «Олдс».

Oldsmobile Ninety-Eight (1991–96), невзирая на скругленный дизайн, выглядел довольно традиционно 1 / 3 Oldsmobile Ninety-Eight (1991–96), невзирая на скругленный дизайн, выглядел довольно традиционно 2 / 3 Oldsmobile Ninety-Eight (1991–96), невзирая на скругленный дизайн, выглядел довольно традиционно 3 / 3

Ну а модель Aurora была задумана как новый флагман, с помощью которого в GM рассчитывали оживить интерес американцев к марке. Что, в принципе, у большого седана и получилось, и не получилось одновременно.

Волны крутые, штормы седые – доля такая у кораблей

Еще в 1989 году Бад Чендлер c командой дизайнеров-ветеранов создал концепт-кар, получивший название Oldsmobile Tube Car. Он отличался очень аэродинамичным дизайном и отрезным колпаком верхней части кузова с панорамным задним стеклом и безрамочными боковыми, причём задние двери открывались против хода движения. Сзади экстерьер был интересен большими фонарями, объединёнными в общий блок.

Активно экспериментировать с аэродинамикой компания начала еще в 1987 году, создав концепты Oldsmobile Aerotech I Long Tail и Aerotech I Short Tail 1 / 2 Активно экспериментировать с аэродинамикой компания начала еще в 1987 году, создав концепты Oldsmobile Aerotech I Long Tail и Aerotech I Short Tail 2 / 2

В сравнении с серийными автомобилями Oldsmobile концепт Tube Car выглядел просто революционно (1989)

Годом позже был показан концептуальный универсал Oldsmobile Expression (1990)

Запуск новой модели планировали в 1992 году. Перед ней стояла непростая задача, ведь в то время продажи марки упали более чем в два раза, а на американский рынок активно давили премиальные японские Acura, Infiniti и Lexus, продукция которых оказалась весьма надёжной и долговечной. С помощью Aurora в GM хотели «омолодить» марку и вернуть былые продажи совсем не типичным для старейшего бренда продуктом. Поэтому на прототипы, которые демонстрировали фокус-группе, даже не ставили шильдики Oldsmobile. Правда, за исключением аудиосистемы и крышки двигателя.

Интересно, что на тот момент глава подразделения Джон Рок, недавно перешедший из подразделения GMC, в какой-то момент и вовсе предложил полностью заменить бренд Oldsmobile на Aurora. Высшее руководство GM эту идею не поддержало.

Аврора — древнеримская богиня зари, приносящая дневной свет богам и людям 1 / 2 В честь столетия марки логотип видоизменили, прибавив ему авроровскую «птичку-ракету» 2 / 2

Очертания концепта больше напоминали неопознанный летающий объект и мастерски скрывали немаленькую (5,2 м) длину кузова, отличавшегося превосходным коэффициентом аэродинамического сопротивления Сх. У серийной Aurora он составлял 0,32, а Сх концепта был ещё ниже.

Можно смело утверждать, что Tube Car с его гладким кузовом не только сногсшибательно выглядел, но и по-настоящему опередил своё время: до эры биодизайна оставалось ещё несколько лет.

С предсерийным прототипом был связан один интересный инцидент. В 1993 году на опытный образец под управлением автомобильного обозревателя Тима Данна с грузовика упало четырёхфутовое бревно. Однако Данн смог увернуться, и пострадало лишь правое переднее колесо. Поговаривают, что именно это побудило на тот момент сенатора штата и давнего клиента Oldsmobile Джона Энглера приобрести серийную Aurora.

На конвейер Aurora встала в январе 1994 года, но позиционировали её как автомобиль 1995-го модельного года. В целом машина сохранила футуристичный облик концепта и не напоминала дедушкин седан. Стремительный силуэт, отсутствие резких углов и переходов, эффектная оптика как спереди, так и сзади – Aurora действительно выглядела как нечто новое и ультрасовременное, причём новый флагман задавал тенденцию дизайна и для остального модельного ряда на ближайшее будущее.

Высший синтез искусства и науки – так сам производитель называл своё детище 1 / 5 Высший синтез искусства и науки – так сам производитель называл своё детище 2 / 5 Высший синтез искусства и науки – так сам производитель называл своё детище 3 / 5 Высший синтез искусства и науки – так сам производитель называл своё детище 4 / 5 Высший синтез искусства и науки – так сам производитель называл своё детище 5 / 5

Поездка на Aurora вызывает целый праздник эмоций: автомобиль сияет в отражениях на зданиях, автоцистернах и хромированных колесах. Усиливают эти ощущения и плавный мягкий ход, и тишина в салоне даже с безрамочными дверьми. Неудивительно, что шасси Aurora сравнялось с лучшим, что уже сделали в Штутгарте – с шасси Mercedes W124. The truth aboutcars, 13 февраля 2009

Во время испытаний на прочность силовой структуры и на жёсткость на кручение Aurora даже сломала испытательный стенд GM, поэтому инженерам пришлось использовать рамолом, который применялся для проверки рам грузовиков. В итоге кузов вдвое превысил федеральные стандарты, действовавшие тогда для легковых автомобилей.

Aurora выглядела великолепно с любого ракурса и при любом освещении 1 / 2 Aurora выглядела великолепно с любого ракурса и при любом освещении 2 / 2

Для своего класса Aurora была очень хорошо оснащена. В базовое оборудование входили двухзонный климат-контроль, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, кожаная отделка салона с деревянными вставками, аудиосистема с шестью динамиками и CD-проигрывателем, а также бортовой компьютер и электрорегулировка передних сидений в восьми направлениях с памятью на два положения. В качестве опций предлагалась аудиосистема Bose класса Hi-Fi с отдельным усилителем и CD-чейнджером, люк с электроприводом и подогрев передних сидений, а также специальный скоростной пакет Autobahn package. Он включал в себя измененное с 3,48 до 3,71 передаточное число, шины Michelin с увеличенным индексом скорости и ограничитель, срабатывающий на 217 км/ч против стандартных 177 км/ч.

Красиво, плавно и быстро – вот три главных наречия, которые можно смело применять к первой Авроре 1 / 3 Красиво, плавно и быстро – вот три главных наречия, которые можно смело применять к первой Авроре 2 / 3 Красиво, плавно и быстро – вот три главных наречия, которые можно смело применять к первой Авроре 3 / 3

А разогнаться до такой скорости Aurora могла благодаря полностью алюминиевому V8 с индексом L47 с четырьмя верхними распредвалами. Этот мотор был сделан на основе кадиллаковского двигателя Northstar и отличался от него сниженным с 4,6 до 4,0 литра рабочим объемом за счет уменьшения диаметра цилиндра с 93 до 87 мм при прежнем ходе поршня в 84 мм.

4,6-литровый Cadillac Northstar V8

В сочетании с четырёхступенчатым автоматом 4T80E 250-сильный двигатель с крутящим моментом в 353 Нм разгонял обтекаемый седан довольно напористо, позволяя ему набирать сотню с места менее чем за 8 секунд, а отличный звук выпуска лишь усиливал у водителя ощущение динамики. Ранний прототип этого двигателя был установлен в концепте Oldsmobile Aurora Aerotech 1992 года, который установил 47 рекордов скорости.

Oldsmobile Aurora Aerotech (1992) – 650 л.с. и десятки рекордов 1 / 2 Oldsmobile Aurora Aerotech (1992) – 650 л.с. и десятки рекордов 2 / 2

Сильно доработанная при участии фирмы Pratt & Miller версия этого двигателя использовалась спортивным подразделением General Motors для гоночной лиги Indy Racing League и соревнований IMSA, а затем была использована в программе Cadillac Northstar LMP в 2000 году. Также компания Riley & Scott установила моторы Aurora V8 на спортпрототипы класса WSC, которые даже приняли участие в «12 часов Дайтоны», «12 часов Себринга» и «24 часах Ле-Мана». Но и болиды серии IMSA GTS стали не менее успешными: Oldsmobile выиграл Кубок конструкторов, а один из пилотов стал чемпионом. И это еще не всё: двигатель Aurora V8 можно было встретить под капотом Shelby Series 1, причем уже в базе немного доработанный мотор L47 выдавал 320 л.с., а пара «стейджей» могла поднять его мощность до 370-500 л.с.! В общем, двигатель на первый взгляд обычного седана Aurora можно безо всяких преувеличений назвать по-настоящему спортивным.

Компания Кэрролла Шелби создавала этот спорткар специально в расчете на двигатель Aurora V8 1 / 4 Компания Кэрролла Шелби создавала этот спорткар специально в расчете на двигатель Aurora V8 2 / 4 Компания Кэрролла Шелби создавала этот спорткар специально в расчете на двигатель Aurora V8 3 / 4 Компания Кэрролла Шелби создавала этот спорткар специально в расчете на двигатель Aurora V8 4 / 4

Бюджетный продукт GM редко получает двигатель Cadillac, но уменьшенный Northstar V8 выдаёт достаточно мощности со своих четырёх литров (250 л.с.), а четырёхступенчатая автоматическая коробка передач работает превосходно. Так что неудивительно, что эта связка до сих пор приводит в движение линейку люксовых переднеприводных GM. Но, как и в большинстве историй успеха GM, всё пошло не так. The truth aboutcars, 13 февраля 2009

А были ли у этого красивого автомобиля с почти гоночным двигателем недостатки? Увы, были. Например, странная компоновка. Если похожие автомобили от BMW, Mercedes, Lexus и Infiniti имели задний привод, то Aurora базировалась на платформе G-body, которая подразумевала привод на передние колеса и поперечное расположение мотора. Да-да, V8 разместили не вдоль, а поперёк. И вдобавок практически вынесли его за переднюю ось, из-за чего развесовка получилась отнюдь не оптимальной. На деле это грозило недостаточной поворачиваемостью и неожиданными подруливаниями. Вдобавок покупатели седана с удивлением обнаружили, что водитель буквально «вливается» в пространство перед кокпитом с развёрнутой центральной консолью, а места в салоне, невзирая на большие наружные габариты, не так много, как ожидалось.

Ещё одна странная особенность Авторы – это надпись Oldsmobile на панели магнитолы, хотя больше нигде – ни снаружи, ни внутри – о принадлежности автомобиля к этой марке упоминаний нет. Впрочем, это мелочи. Более серьёзным недостатком можно считать то, что из-за необычной компоновки у персонала возникли трудности со сборкой, вследствие чего даже пришлось изобретать специальные stop stations – посты, на которых пять человек (!) занимались так называемой «женитьбой» двигателя и шасси.

В 1996 году в конструкцию и отделку автомобиля были внесены незначительные изменения. Так, чуть изменили кривизну заднего стекла, что должно было уменьшить искажения, перенастроили климат-контроль, сигнализацию и бесключевой доступ, а также добавили хромированные диски и «золотую» отделку.

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В 1997 году машину вновь немного обновили. Самыми интересными нововведениями стали увеличенные передние тормоза и алюминиевые рычаги подвески, а также скромный значок Oldsmobile, который на некоторых модификациях вернулся на правый задний угол автомобиля вместе с названием Aurora.

Год спустя с целью повышения плавности хода и увеличения эффективности изоляции от дорожного шума и вибраций подвеску модернизировали ещё раз.

Словом, каждый год Аврору совершенствовали, рассчитывая на признание рынком, что должно было найти выражение в статистике продаж. Увы, если в первый год новинка нашла 47 831 покупателя, то в последующие три она продавалась в количестве 20-25 тысяч штук, а всего до конца 1999 года было выпущено чуть более 136 тысяч экземпляров первого поколения седана. Это был если не полный провал, то точно не тот успех, на который так рассчитывали в GM.

В чем же была проблема Авроры? Например, у автомобильных журналистов были претензии к управляемости. Ведь, несмотря на аэродинамичный облик, автомобиль получился перетяжелённым – снаряженная масса составила 1800 кг, что в сочетании с не самой лучшей развесовкой вызывало ощущение некоторой неуклюжести. Конечно, от большого седана никто не ожидал реакций суперкара, но европейские и японские одноклассники отличались теми самыми породистыми повадками, которых так не хватало Авроре. Были претензии и к простору в салоне, и к обзорности, и к длинным свесам. Словом, машина на деле была не столь хороша, как выглядела. И хотя встречают, как известно, по одёжке, но провожают всё-таки по уму. В случае с автомобилем – по набору потребительских функций. К сожалению, многих возрастных клиентов марки футуристичный дизайн лишь оттолкнул, а новых покупателей оказалось меньше, чем ожидалось.

Aurora была официальным автомобилем безопасности гонок Indianapolis 500 1997 и 2000 годов. В начале гонки 1997 года пейс-каром управлял трехкратный победитель Indy 500 Джонни Резерфорд, а в начале гонки 2000 года автомобилем безопасности управлял актер Энтони Эдвардс 1 / 2 Aurora была официальным автомобилем безопасности гонок Indianapolis 500 1997 и 2000 годов. В начале гонки 1997 года пейс-каром управлял трехкратный победитель Indy 500 Джонни Резерфорд, а в начале гонки 2000 года автомобилем безопасности управлял актер Энтони Эдвардс 2 / 2

Проблемой Aurora было и то, что постоянные, но малозаметные внутренние обновления привели к поднятию стоимости автомобиля примерно на 10%, то есть с первоначальных 33 до 36 тысяч долларов. А потребитель не совсем понимал, почему машина практически не меняется внешне, но при этом заметно дорожает.

Попытка №2

Несмотря на скромные продажи Авроры и её короткую конвейерную жизнь, в Oldsmobile не побоялись рискнуть и выпустить второе поколение этого седана. В этот раз Аврору решили поднять ещё выше, дав ей платформу нового Buick Riviera. Чуть ниже в модельном ряду должен был появиться преемник модели 88, получивший рабочее название Antares. При этом он мог бы называться и Aurora V-6, и Aurora 6, поскольку имя Antares не понравилось опрошенной целевой аудитории. Будущая платформа даже успела получить обозначение G-plus, но Buick отказался от своих планов по выпуску новой Ривьеры, а Oldsmobile столкнулся с финансовыми трудностями. Поэтому вторая Aurora базировалась всё на той же платформе G-body и сохранила четырёхлитровый V8.

Без своей фирменной задней оптики Аврора второго поколения смотрелась не так эффектно. Да и передок выглядел проще 1 / 6 Без своей фирменной задней оптики Аврора второго поколения смотрелась не так эффектно. Да и передок выглядел проще 2 / 6 Без своей фирменной задней оптики Аврора второго поколения смотрелась не так эффектно. Да и передок выглядел проще 3 / 6 Без своей фирменной задней оптики Аврора второго поколения смотрелась не так эффектно. Да и передок выглядел проще 4 / 6 Без своей фирменной задней оптики Аврора второго поколения смотрелась не так эффектно. Да и передок выглядел проще 5 / 6 Без своей фирменной задней оптики Аврора второго поколения смотрелась не так эффектно. Да и передок выглядел проще 6 / 6

Салон сохранил характерный стиль, но в новом веке это уже смотрелось не так интересно 1 / 4 Салон сохранил характерный стиль, но в новом веке это уже смотрелось не так интересно 2 / 4 Салон сохранил характерный стиль, но в новом веке это уже смотрелось не так интересно 3 / 4 Салон сохранил характерный стиль, но в новом веке это уже смотрелось не так интересно 4 / 4

В стремлении завоевать большее количество покупателей компания добавила версию с V-образной «шестёркой» объемом 3,5 литра, которая работала в паре с четырёхступенчатым автоматом 4T65-E. Этот вариант предлагался с 2001 года до середины 2002-го, когда его производство прекратили.

Второе поколение Aurora сохранило уникальный стиль первого, но к тому времени этот стиль уже стал общим для всех остальных моделей Oldsmobile. И продавались эти машины ещё хуже седанов первого поколения.

Журнал Automobile написал, что «облик новой Aurora не такой чувственный или элегантный, как у предыдущей модели», но в обзоре Auto Channel говорилось, что «он был лучше во всём».

В декабре 2000 года, то есть менее чем через год после начала производства второй генерации, GM огорошил заявлением о том, что выпуск автомобилей под маркой Oldsmobile будет постепенно сворачиваться. Касалось это и модели Aurora. Причем ирония заключалась в том, что это заявление было сделано спустя два дня после выхода последней новой модели – внедорожника Bravada, который за короткий срок сумел стать настоящим хитом продаж.

Последние из могикан: так выглядел модельный ряд в самом конце существования марки

Ну а Аврору второго поколения выпускали до марта 2003 года. Наряду с моделями Alero, Aurora, Bravada, Silhouette и Intrigue последние 500 выпущенных Аврор получили шильдики с надписью «Final 500», а их кузова были окрашены в особый цвет – Dark Cherry Metallic. Авроры и Интриги также комплектовались специальными брошюрами.

В общей сложности завод в Орионе, штат Мичиган, за три с небольшим года выпустил чуть более 71 тысячи Aurora второго поколения, причем около 70% автомобилей было произведено в 2001 году. Таким образом, за восемь лет производства двух поколений в общей сложности было выпущено 208 тысяч Аврор.

Но самое грустное для поклонников марки заключалось в том, что спустя месяц после того, как прекратили производство Aurora, и сама марка Oldsmobile стала достоянием истории. Это произошло 29 апреля 2004 года, и последним выпущенным Oldsmobile стал четырёхдверный седан Alero GLS, на кузове которого оставили свои автографы все сотрудники сборочного производства.

Что пошло не так не только с конкретной моделью, но и со старейшим американским производителем в целом? Дизельный двигатель Oldsmobile V8, построенный на основе бензинового, возможно, стал первым гвоздем в крышку гроба. За ним последовала не самая удачная рекламная кампания «Это не Oldsmobile вашего отца». А когда конкуренция обостряется, в автомобильной промышленности оправиться от промахов особенно трудно. И даже Aurora с её выдающимся вдохновенным дизайном не смогла спасти детище Рэнсома Эли Олдса. К сожалению, в автомобильном мире бывает и так.