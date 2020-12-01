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  • Ещё один «престижный» кросс Changan: дизайн под Maserati, размером с RAV4, дешевле Креты

Ещё один «престижный» кросс Changan: дизайн под Maserati, размером с RAV4, дешевле Креты

01.12.2020 280 1 0

На домашний рынок выходит новый паркетник марки Oshan, принадлежащей компании Changan. Модель доступна с двумя моторами на выбор, привод же только передний.

 

В 2018-м китайская Changan превратила занимавшееся прежде простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом подразделение Oshan (оно же Auchan) в «премиальный» бренд. За два года в линейку вошли несколько паркетников и минивэн, есть даже субкомпактный электрический ситикар. Любопытно, что при этом Oshan не останавливал выпуск дешевых вэнов A600 и A800, а также кросса X70A (он похож на прежний Discovery). Как бы то ни было, но в гамме «престижных» машин снова пополнение: в Китае стартовали продажи кросса Oshan X5.

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Внешний облик «икс-пятого» явно сделан с уклоном в «спорт», причем в дизайне прослеживаются «мотивы» Maserati. Так, «китаец» получил вогнутую радиаторную решетку с вертикальными клиньями, да и в целом паркетник внешне смахивает на Levante. Впрочем, профиль и корма X5 навевают мысли и о кроссовере Changan Uni-T, который, скорее всего, и стал донором для новинки (отметим, Uni-T обвинить в подражании Maserati нельзя – у этой модели Changan оригинальный дизайн).

По своим габаритам X5 недалеко ушел от Toyota RAV4: длина кросса Oshan равна 4490 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1580 мм, колесная база – 2710 мм. К слову, у Changan Uni-T аналогичное расстояние между осями, а в остальном этот паркетник чуть крупнее. В зависимости от комплектации новинке положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса (у Uni-T изначально 19-дюймовые диски, у топ-версии – 20-дюймовые).

Салон у Oshan X5 свой, «спортивности» ему придают декор темно-красного цвета и усеченное рулевое колесо. В «базе» есть пара подушек безопасности, задний парктроник, системы контроля давления в шинах и помощи при подъеме, мультимедиа с 8-дюймовым планшетом и кондиционер. У топового «икс-пятого» имеются светодиодная оптика, «кожаная» обивка, боковые «эйрбэги», климат-контроль, камеры кругового обзора, виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, панорамный люк, автопарковщик, круиз-контроль.

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Паркетник доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор – с «атмосферником» 1.6 и «турбочетверкой» 1.5 мощностью 128 и 180 л.с. соответственно. Первый работает в паре с пятиступенчатой «механикой» (она положена лишь начальной комплектации) или вариатором, второй комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

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По ценнику и не скажешь, что Oshan X5 – это «премиум»: кроссовер стоит от 69 900 до 102 900 юаней, что эквивалентно примерно 809 000 – 1 191 000 рублей по текущему курсу. Даже более компактный Hyundai ix25 нового поколения (так в Китае зовется Крета) стоит дороже «икс-пятого» — от 105 800 до 136 800 юаней (1 223 000 – 1 584 000 рублей). Changan Uni-T обойдется минимум в 113 900 юаней (1 318 000 рублей), ну а за Maserati Levante в Поднебесной просят минимум 967 800 юаней (11 203 000 рублей).

До России марка Oshan вряд ли доберется, так что и X5 нам не видать. Зато к нам планируют привезти Changan Uni-T.

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1 комментарий
01.12.2020 13:06
Papirus (@sc_1968)

Переименуйте наконец Колёса в Вестник китайского автопрома. PR этих вёдер для самоубийц пора уже выделять в отдельную статью УК.

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