Новый «престижный» кроссовер Changan полностью рассекречен

На фото китайского минпрома кроссовер под именем Oshan X5 Plus раскрылся еще в июле (марка Oshan принадлежит компании Changan). В августе на автосалоне в Чэнду показали предсерийный образец с наглухо тонированными стеклами, а месяц спустя появились картинки интерьера товарной версии, правда, они были не совсем внятными: производитель старался подчеркнуть главную «фишку», о которой расскажем ниже. И вот, наконец, опубликованы полноценные фирменные изображения. Вдобавок объявлена дата старта приема заказов в КНР – 19 ноября. Ну и напомним, что подразделение Oshan (оно же Auchan или Oushang) прежде занималось простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом, однако четыре года назад фирма Changan превратила его в «премиальный» суббренд.

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Паркетник считается отдельной моделью, хотя на деле это модернизированный вариант «просто» X5. Последний кросс дебютировал в 2020 году, и в отставку он не собирается. У Плюса же оригинальный передок: кроссовер получил привычные фары (у Oshan X5 двухъярусная головная оптика), новые радиаторную решетку и бампер. Корму тоже переделали – заменили фонари и багажную дверь, также X5 Plus достался раздвоенный спойлер. Плюсу положены 18-дюймовые колеса (у «просто» X5 «в базе» идут 17-дюймовые диски). Длина Oshan X5 Plus равна 4540 мм, что на 50 мм больше, чем у исходного SUV, высота увеличена на 30 мм до 1610 мм (без рейлингов), а колесную базу растянули на 5 мм до 2715 мм. Ширина – прежние 1860 мм.

Oshan X5 Plus

Интерьер тоже свой, та самая главная «фишка» — изогнутое табло, оно состоит из тачскрина мультимедийной системы (диагональю 10,25 или 12,3 дюйма), виртуальной «приборки» (7 или 12,3 дюйма) и прилепленного к последней слева еще одного небольшого дисплея, на котором могут отображаться продолжение карты навигатора, дорожные знаки или картинка с установленной в левом наружном зеркале камеры. Кроме того, X5 Plus получил новые переднюю панель и рулевое колесо, двухэтажный центральный тоннель и спортивные передние кресла.



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Oshan X5 Plus предложат с бензиновой «турбочетверкой» JL473ZQ7 1.5, которая выдает 188 л.с. и 300 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Исходный X5 оснащается полуторалитровым турбодвигателем JL473ZQ2 мощностью 180 л.с. (крутящий момент тот же – 300 Нм), он тоже работает в паре с 7DCT. Также прежний кросс можно купить с «атмосферником» JL478QEP 1.6 (128 л.с., 161 Нм) в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Оба паркетника имеют только передний привод.



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Между тем в этом году Oshan также вывел на домашний рынок новый паркетник Z6, и он тоже отличился необычным салоном. А вот в России суббренд Changan не представлен, о планах привезти к нам кроссоверы Oshan материнская компания не заявляла.

