Рестайлинг ×

Новый «престижный» кроссовер Changan полностью рассекречен

09.11.2022 522 0 0

Компактный паркетник суббренда Oshan выйдет на домашний рынок позже в этом месяце. Модель предложат с безальтернативным полуторалитровым турбомотором.

 

На фото китайского минпрома кроссовер под именем Oshan X5 Plus раскрылся еще в июле (марка Oshan принадлежит компании Changan). В августе на автосалоне в Чэнду показали предсерийный образец с наглухо тонированными стеклами, а месяц спустя появились картинки интерьера товарной версии, правда, они были не совсем внятными: производитель старался подчеркнуть главную «фишку», о которой расскажем ниже. И вот, наконец, опубликованы полноценные фирменные изображения. Вдобавок объявлена дата старта приема заказов в КНР – 19 ноября. Ну и напомним, что подразделение Oshan (оно же Auchan или Oushang) прежде занималось простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом, однако четыре года назад фирма Changan превратила его в «премиальный» суббренд.

Oshan X5 Plus
1 / 6
Oshan X5 Plus
2 / 6
Oshan X5 Plus
3 / 6
Oshan X5 Plus
4 / 6
Oshan X5 Plus
5 / 6
Oshan X5 Plus
6 / 6

Паркетник считается отдельной моделью, хотя на деле это модернизированный вариант «просто» X5. Последний кросс дебютировал в 2020 году, и в отставку он не собирается. У Плюса же оригинальный передок: кроссовер получил привычные фары (у Oshan X5 двухъярусная головная оптика), новые радиаторную решетку и бампер. Корму тоже переделали – заменили фонари и багажную дверь, также X5 Plus достался раздвоенный спойлер. Плюсу положены 18-дюймовые колеса (у «просто» X5 «в базе» идут 17-дюймовые диски). Длина Oshan X5 Plus равна 4540 мм, что на 50 мм больше, чем у исходного SUV, высота увеличена на 30 мм до 1610 мм (без рейлингов), а колесную базу растянули на 5 мм до 2715 мм. Ширина – прежние 1860 мм.

Oshan X5 Plus

Интерьер тоже свой, та самая главная «фишка» — изогнутое табло, оно состоит из тачскрина мультимедийной системы (диагональю 10,25 или 12,3 дюйма), виртуальной «приборки» (7 или 12,3 дюйма) и прилепленного к последней слева еще одного небольшого дисплея, на котором могут отображаться продолжение карты навигатора, дорожные знаки или картинка с установленной в левом наружном зеркале камеры. Кроме того, X5 Plus получил новые переднюю панель и рулевое колесо, двухэтажный центральный тоннель и спортивные передние кресла.

Oshan X5 Plus
1 / 8
Oshan X5 Plus
2 / 8
Oshan X5 Plus
3 / 8
Oshan X5 Plus
4 / 8
Oshan X5 Plus
5 / 8
Oshan X5 Plus
6 / 8
Oshan X5 Plus
7 / 8
Oshan X5 Plus
8 / 8

Oshan X5 Plus предложат с бензиновой «турбочетверкой» JL473ZQ7 1.5, которая выдает 188 л.с. и 300 Нм, мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Исходный X5 оснащается полуторалитровым турбодвигателем JL473ZQ2 мощностью 180 л.с. (крутящий момент тот же – 300 Нм), он тоже работает в паре с 7DCT. Также прежний кросс можно купить с «атмосферником» JL478QEP 1.6 (128 л.с., 161 Нм) в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Оба паркетника имеют только передний привод.

Исходный Oshan X5
1 / 4
Исходный Oshan X5
2 / 4
Исходный Oshan X5
3 / 4
Исходный Oshan X5
4 / 4

Между тем в этом году Oshan также вывел на домашний рынок новый паркетник Z6, и он тоже отличился необычным салоном. А вот в России суббренд Changan не представлен, о планах привезти к нам кроссоверы Oshan материнская компания не заявляла.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Changan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне. Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на  нек... 93 0 0 09.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Не только алкоголь: с какими симптомами запрещено садиться за руль Обычно ограничениями, с которыми запрещено садиться за руль, считают только алкогольное и наркотическое опьянение. При этом все симптомы, с которыми нельзя водить машину, указаны в одном пу... 793 0 1 07.11.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Daewoo Matiz I Пожалуй, Matiz в России стал третьим автомобилем по количеству насмешек после Запорожца и Оки. Но справедливы ли эти язвительные смешки в сторону симпатичной машинки? Может, это просто бры... 2702 2 1 06.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 15525 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13141 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10222 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings