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  • Changan показал интерьер своего нового «престижного» кроссовера, и он удивляет

Changan показал интерьер своего нового «престижного» кроссовера, и он удивляет

10.03.2022 234 0 0

Паркетник получил три дисплея, но странность не в количестве, а в расположении одного из них, да и его назначение пока непонятно. На домашний рынок модель выйдет в середине года.

 

Внешность нового кроссовера Oshan Z6 компания Changan раскрыла в начале 2022-го, а сегодня в Поднебесной для местных СМИ устроили еще один показ: на этот раз журналистам позволили заглянуть в салон, его фотографиями поделилось издание Autohome. Напомним, с 2018 года занимавшееся прежде простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом подразделение Oshan (оно же Auchan или Oushang) находится в статусе «премиального» суббренда. При этом, что любопытно, продолжается выпуск дешевых вэнов A600 и A800 и кросса  X70A, хотя в статистику продаж «премиума» от Changan их все же не включают.

У Oshan Z6 три дисплея: у виртуальной «приборки» на 10,25 дюйма и тачскрина мультимедиа-системы диагональю 12,3 дюйма вполне себе традиционное расположение, а вот третий экран (9,1”) установили почти у самого лобового стекла. Назначение этого монитора пока непонятно. А еще заявлен проекционный дисплей.

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В арсенале паркетника также значится продвинутая система голосового управления. Китайцы пишут, что «общаться» с машиной можно не только внутри, но и снаружи: например, достаточно владельцу сказать, что он собирается куда-то поехать, как электроника откроет дверь, запустит двигатель и настроит навигатор. Более того, голосом якобы можно управлять автопарковщиком. Некоторые профильные медиа сообщают о наличии шести наружных «высокочувствительных микрофонов» — видимо, пользоваться телефоном, отдавая команды, не придется.

Что же касается облика, то его сделали в новом для Oshan стиле, который перекликается с дизайном моделей Changan серии Uni. Так, Z6 тоже получил безрамочную радиаторную решетку с «чешуйками», узкую диодную оптику и раздвоенный спойлер. Другие особенности экстерьера – купеобразный кузов, «парящая» крыша и выставленные напоказ патрубки выпускной системы.

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Длина Oshan Z6 составляет 4699 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2795 мм. По первому показателю «китаец» почти совпадает с российским актуальным Mitsubishi Outlander (4695 мм), но расстояние между осями у модели японской марки меньше (2670 мм). Если же сравнивать с другими кроссами Oshan, то по длине Z6 втиснулся между Oshan X5 (4490 мм) и Oshan X7 Plus (4730 мм).

Ожидается, что новый кроссовер предложат с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор – 1.5 (188 л.с.) и 2.0 (233 л.с.). Младшему двигателю прочат семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, старший якобы будет сочетаться с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, Z6 получит подзаряжаемую гибридную версию с установкой на основе 1.5T, и это будет первая модель PHEV в гамме Oshan (хотя у нее уже имеются полностью электрические машины). На данный момент неизвестно, предусмотрен ли для модели полный привод.

Публичную премьеру Changan Oshan Z6 должен справить на Пекинском автосалоне, который откроется в апреле. В Китае старт продаж запланирован на вторую половину текущего года.

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