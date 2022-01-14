Новый «престижный» кроссовер Changan предложат с тремя установками на выбор

В Китае к старту продаж готовится паркетник Oshan Z6. Внешне модель значительно отличается от остальной линейки, а еще это первый подзаряжаемый гибрид марки. «Традиционные» версии тоже будут.

В 2018 году компания Changan превратила свое занимавшееся прежде простенькими легковушками и легким коммерческим транспортом подразделение Oshan (оно же Auchan или Oushang) в «премиальный» суббренд. Под ним выпускают кроссоверы и MPV, при этом, что любопытно, продолжается производство дешевых вэнов A600 и A800 и кросса X70A (внешне он похож на прежний Discovery), хотя в статистику продаж «премиума» от Changan их все же не включают. Как бы то ни было, но скоро гамму «престижных» моделей расширят. Снимки нового кроссовера с индексом Z6 еще в ноябре «слил» китайский минпром, а недавно сам Oshan показал местным журналистам предсерийный образец, вдобавок опубликованы фирменные картинки.

Облик выполнен в новом для Oshan стиле, и стиль этот перекликается с дизайном моделей Changan серии Uni. Так, Z6 тоже получил безрамочную радиаторную решетку с «чешуйками», узкую диодную оптику и раздвоенный спойлер. Другие особенности экстерьера новинки – купеобразный кузов, «парящая» крыша и выставленные напоказ патрубки выпускной системы.



Длина Oshan Z6 равна 4699 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2795 мм. По первому показателю «китаец» почти совпадает с нашим актуальным Mitsubishi Outlander (4695 мм), но расстояние между осями у модели японской марки меньше (2670 мм). А если сравнивать с другими кроссами Oshan, то по длине Z6 втиснулся между Oshan X5 (4490 мм) и Oshan X7 Plus (4730 мм).

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Официальных изображений интерьера пока нет. Впрочем, и так понятно, что внутри установят крупные дисплеи «приборки» и мультимедийной системы.



Осенью в документах минпрома КНР был обнаружен один мотор – бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая выдает 188 л.с. и 300 Нм (ею оснащается и Oshan X7 Plus). Но во время презентации почти готового к производству Oshan Z6 выяснилось, что кросс также предложат с турбомотором 2.0. Китайцы пишут, что старший движок выдает 233 л.с. и 390 Нм. Мотору 1.5T прочат семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, двухлитровый якобы будет сочетаться с классическим восьмиступенчатым «автоматом». А еще паркетник получит подзаряжаемую гибридную версию с установкой на основе 1.5T, и это будет первая модель PHEV в гамме марки (хотя у нее уже имеются полностью электрические машины). Отдача гибрида не раскрыта, зато известна «дальнобойность» на электротяге – 150 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. О полном приводе местные медиа не упоминают – видимо, Z6 исключительно переднеприводный.

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Полноценную премьеру нового кроссовера могут провести весной. В России «престижный» суббренд Changan не представлен, выводить его на наш рынок китайцы не собираются. Зато у нас вот-вот стартует новинка от материнской компании – паркетник Changan Uni-K.

