Седан Changan Raeton СС преобразился, сменил приставку и стал богаче

На фото минпрома КНР переживший вторую модернизацию седан Changan Raeton CC засветился еще в июне, а публичный показ провели в конце августа на автосалоне в Чэнду. Теперь же производитель раскрыл оснащение модели. Напомним, обновленной «четырехдверке» присвоили другую приставку: теперь это Raeton Plus. Ну и добавим, что модель в строю с 2017-го, с более крупным «просто» Raeton, который когда-то был доступен в России, кроме имени она ничего общего не имеет (старшая «четырехдверка» уже давно отправлена в отставку и на родине). К слову, первый рестайлинг Raeton CC провели совсем недавно – в прошлом году. Но на этот раз доработок гораздо больше.

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Итак, китайскому седану перекроили передок и корму: ему достались безрамочная радиаторная решетка в стиле моделей серии Uni, новые бамперы, капот и фары, а фонари теперь в виде единой плашки. Кроме того, задний номерной знак переехал с крышки багажника ниже. В итоге, Raeton Plus выглядит солиднее предшественника.



Между тем новый обвес никак не повлиял на габариты «четырехдверки», они вообще не изменились: длина – 4800 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2770 мм. Таким образом, по своим размерам Changan Raeton Plus близок к рестайлинговому «поднебесному» седану Volkswagen Sagitar (удлиненная версия глобальной VW Jetta).



Салон полностью новый, тут другими стали не только передняя панель, но и центральный тоннель (он отныне двухэтажный), рулевое колесо, джойстик коробки, кресла и даже карты дверей. Главная же «фишка» внутри – табло, то есть объединенные виртуальная «приборка» (7”) и тачскрин мультимедийной системы (12,3”, у Raeton CC экран на 10,25 дюйма). Вдобавок по центру красуется тонкая сенсорная полоска, на которую вынесли управление «климатом» и другими функциями. Список оборудования пополнили проекционный дисплей с дополненной реальностью, системы распознавания лиц и мониторинга состояния водителя. Как и прежде, в арсенале седана еще значатся подогрев кресел, вентиляция водительского сиденья, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.



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А вот технику менять не стали: Changan Raeton Plus оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 188 л.с., которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод, разумеется, только передний.



Рестайлинговый седан выйдет на китайский рынок в ближайшее время. Цены еще не объявлены, но, скорее всего, они окажутся на уровне прежнего Raeton CC. Последний с продаж еще не сняли, за дореформенную «четырехдверку» сегодня просят 14 100 – 16 300 долларов.

Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга 1 / 5 Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга 2 / 5 Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга 3 / 5 Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга 4 / 5 Changan Raeton CC после прошлогоднего рестайлинга 5 / 5

В России Changan седаны сейчас не предлагает. В начале прошлого года местный офис марки заявил о планах вывести на наш рынок некую четырехдверную модель, но с тех пор о таинственной легковушке ничего не слышно. Между тем компания Chery тоже задумалась о появлении в нашей стране «четырехдверок» (в том числе, флагмана Arrizo 8), так что, как знать, может это форсирует выход на российский рынок седана от Changan.

