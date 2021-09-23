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  • Обновлённый Changan Raeton CC показался на официальных фото: декор и более мощный мотор

Обновлённый Changan Raeton CC показался на официальных фото: декор и более мощный мотор

23.09.2021 133 0 1

Пусть «четырехдверка» и стала мощнее, но двигатель, по предварительным данным, теперь один. Полноценную презентацию рестайлинговой модели проведут на следующей неделе.

 

Мы уже видели посвежевший седан Changan Raeton CC на снимках китайского минпрома, а теперь сам производитель распространил фирменные фото. Напомним, на родине модель стартовала в конце 2017 года, с более крупным «просто» Raeton, который когда-то был представлен и в России, она, кроме имени, ничего общего не имеет (кстати, старшая «четырехдверка» уже давно отправлена в отставку и в КНР). Нынешняя модернизация – уже вторая для седана, первую он пережил в 2019-м, а в 2020-м у Raeton CC появилась версия с красным «спортивным» декором. В новом модельном году такие вставки не предусмотрены – по крайней мере, пока.

Обновленный Changan Raeton CC
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Обновленный Changan Raeton CC
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Обновленный Changan Raeton CC
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Обновленный Changan Raeton CC
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Обновленный Changan Raeton CC
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Итак, «четырехдверка» обрела иную радиаторную решетку, она теперь с блестящими «чешуйками» вместо горизонтальных полосок. На переднем бампере появились хромированные Т-образные элементы (прежде были в виде буквы L). Корму реформы не затронули. Габариты прежние: длина Changan Raeton CC равна 4800 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1465 мм, колесная база – 2770 мм. То есть по своим размерам «китаец» близок к актуальному Volkswagen Passat.

Обновленный Changan Raeton CC
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Обновленный Changan Raeton CC
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Обновленный Changan Raeton CC
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Интерьер компания Changan еще не показала, но машины уже начали отгружать дилерам, а к тем наведались фотографы местных СМИ. Впрочем, зря ездили, ведь внутри другой стала лишь отделка: «кожаная» обивка сидений теперь с ромбовидной прострочкой да передняя панель отныне одного цвета (у дореформенного седана на панели есть вставка другого оттенка). Как и прежде, у Raeton CC имеются виртуальная «приборка» и мультимедийная система с «парящим» тачскрином (оба дисплея диагональю 10,25 дюйма). Также в списке оборудования значатся панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Салон дореформенного Changan Raetonn CC, но у обновленного он в целом такой же

Обновленный Changan Raeton CC предложат с бензиновой «турбочетверкой» JL473ZQ7 1.5 мощностью 188 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенный седан доступен с мотором аналогичного объема, но он носит индекс JL473ZQ5 и выдает 180 л.с. Между тем еще летом на официальном сайте Changan также присутствовал Raeton CC со 156-сильным турбомотором JL476ZQCD 1.5, ему были положены шестиступенчатые «механика» или «автомат». Сегодня версий с этим двигателем на сайте марки нет, хотя, судя по каталогам китайских профильных медиа, такие седаны еще имеются в продаже в салонах.

Дорестайлинговый Changan Raeton CC
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Дорестайлинговый Changan Raeton CC
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Дорестайлинговый Changan Raeton CC
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Премьеру посвежевший Changan Raeton CC справит 30 сентября, тогда же, видимо, объявят цены. Дорестайлинговый седан со 180-сильным турбомотором и 7DCT сейчас стоит от 97 900 до 119 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 103 000 – 1 351 000 рублей по текущему курсу.

В России Changan седаны сегодня не продает. При этом ранее в местном офисе марки заявили, что к нам планируют привезти «четырехдверку». Но какую именно – в компании до сих пор не рассказали. Да и не факт, что эти планы все еще в силе.

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