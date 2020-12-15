Большой эксклюзивный внедорожник, на котором можно поехать хоть на край света по прямой – какой он? Мы рассуждали о покупке нового Land Cruiser 70 – он вечный и внедорожный, но недостаточно большой. Ford Excursion – достаточно большой, но недостаточно внедорожный. Gelandewagen уже недостаточно эксклюзивный, а Hummer H2 – машина для имиджа, а не для езды. В общем, задача сложнее, чем кажется. На ум приходит Hummer H1, который мы до сих пор обходили вниманием, но кому-то и он покажется «попсовым». Впрочем, о покупке «настоящего» Hummer мы еще поговорим, а сейчас давайте взглянем, чем интересна его японская альтернатива: Toyota Mega Cruiser. Наши коллеги из Авито Авто говорят, что разброс цен на эту редкую модель очень велик: от 2 миллионов за «голые» армейские машины без крыши до 4-5 за доработанные тюнерами проекты. Ну а миллиона за 3 можно поискать живой гражданский экземпляр без доработок. Что это вообще за машина, чем она интересна и за что платить такие деньги?

История появления Mega Cruiser довольно проста: автомобиль разрабатывался как военное транспортное средство. Реверансы в сторону Humvee оставим за скобками: об истории поговорим как-нибудь в другой раз. С точки зрения покупки же Mega Cruiser в чем-то интереснее американского собрата. Одна только редкость чего стоит: если Hummer наклепали 12 тысяч штук, то японских машин – в 4 раза меньше, а в частные руки и вовсе ушло сотни полторы-две. Конечно, всплывающие объявления о продаже машин в армейском исполнении намекают на то, что их популяция «на гражданке» может расти, но за нужным вариантом все равно придется погоняться. Особенно если вы хотите не армейскую версию с тентовым верхом и индексом BXD10, а условно гражданский Mega Cruiser с жесткой крышей, который получил отдельный индекс BXD20. Такие варианты, само собой, тоже несли службу, но уже в качестве автомобилей полицейских, пожарных и так далее. Однако Mega Cruiser в свое время все же можно было официально купить новым – правда, только в азиатских странах и только с правым рулем. Последнее обстоятельство стоит воспринимать всерьез, ведь это не обычная «праворулька». Проблема здесь не столько в массе около 3 тонн и длине свыше 5 метров, сколько в ширине в 217 сантиметров. В таких условиях вождение праворульного автомобиля – отдельное удовольствие.



Toyota Mega Cruiser 1995–2002



Впрочем, правый руль не стоит всерьез воспринимать как проблему. Во-первых, Mega Cruiser не всегда покупают как экспедиционный автомобиль – иногда это просто машина выходного дня или игрушка для внедорожных покатушек. Ну а те, кто действительно ездит на них на межгород, давно освоили методы выхода из ситуации. Вариантов хватает – от установки на левую сторону камеры для обгона с выводом изображения на экран перед водителем и до кардинальных мер с переоборудованием машины в леворульную. Последнее, конечно, сложно и дорого, но на таких доработанных Mega Cruiser вполне можно регулярно ездить. Ведь гражданская версия по сравнению с военной имела не только какую-никакую отделку салона, но и ремни безопасности, и даже кондиционер. Ну а отсутствие у нее системы централизованной подкачки колес – вопрос решаемый.

Говорить о состоянии кузова и его слабых местах при выборе машины, как мы делаем обычно, здесь довольно бессмысленно, даже с учетом возраста. Пусть Mega Cruiser и выпускался с 1995 по 2001 год, что означает возраст в 20-25 лет, но цена и редкость делают эти внедорожники игрушкой обеспеченных энтузиастов, а армейское происхождение обещает приличную выносливость. В общем, встретить гнилую или запущенную машину крайне маловероятно, а вот следы ремонта после внедорожных вылазок вполне возможны. Но обычно ремонт либо отличается приличным качеством, либо сопряжен с тюнингом, так что нужно просто оценивать ухоженность автомобиля, включая антикор и внешнюю защиту. Конструктивно же «японец» довольно прост: в основе машины – классическая лестничная рама, на которую установлен либо цельнометаллический, либо открытый кузов. Так что при условии сохранности номеров все остальное – вопрос решаемый.

Toyota Mega Cruiser 1995–2002



Любопытно, что при всей армейской подноготной и большой редкости Mega Cruiser имеет вполне официальный и полный каталог запчастей. Правда, солидную часть каталога можно считать красивым иллюстративным материалом: деталей, даром что они оригинальные, просто нет в продаже. Если пластиковый капот еще предлагается за 200 тысяч рублей, то двери, бамперы, крылья и прочие внешние детали практически не сыскать. Плоское лобовое стекло проще изготовить на заказ, чем ждать доставку оригинала за 40 тысяч. Фары – тоже эксклюзив, так что здесь хочешь – не хочешь, а придется заниматься тюнингом. Зато задняя оптика от грузовика Dyna в неоригинальном исполнении стоит копейки, если уж она понадобится в заводском виде.

Ходовая часть Mega Cruiser не так проста, как можно предположить. Как и у Hummer, подвески здесь независимые, но, в отличие от «американца», торсионные. И впереди, и сзади применена идентичная двухрычажная схема с торсионами в роли упругих элементов, а дополняют их массивные амортизаторы. Но и это еще не все: клиренс в 42 сантиметра достигается благодаря применению бортовых колесных редукторов. С точки зрения функциональности результат выше всяких похвал. С точки зрения ремонта все несколько сложнее: далеко не все запчасти можно найти в продаже. Редукторы, например, вполне реально перебрать: в продаже есть и подшипники, и прочая начинка, включая даже зубчатые колеса.

Toyota Mega Cruiser 1995–2002



Торсионы тоже доступны к покупке, пусть и за 45 тысяч. В некоторых мелочах вроде стоек стабилизатора выручает родство все с тем же грузовиком Dyna и автобусом Coaster: есть дешевый неоригинал по 600 рублей вместо 6 тысяч. Но вот рычаги, амортизаторы и прочие крупные детали придется искать, а стоимость узлов вроде заднего или бортового редуктора в сборе безнадежно шестизначная. Так что важность обслуживания выходит на первый план: благо, что Mega Cruiser, как и положено почти грузовой машине, позволяет шприцевать все, к чему можно приделать пресс-масленку. Шаровые опоры, карданы и прочие шарниры требуют регулярной смазки и взамен готовы предложить большой ресурс.

Отдельного упоминания заслуживают колеса. Дело в том, что здесь применены собственные диски диаметром в 17,5 дюймов, что делает невозможным подбор шин. В результате владельцам приходится идти на выдумки. Вариантов уже изобретено много: доработка дисков от ГАЗ-66 или «гражданских» автомобилей Toyota, изготовление дисков на заказ и банальное использование ступичных проставок для перехода на другую сверловку.

Toyota Mega Cruiser 1995–2002



Конструкция тормозов у Mega Cruiser схожа с Hummer: механизмы здесь дисковые на обеих осях и расположены не на ступицах, а вынесены к редукторам. Вентилируемые диски, по счастью, здесь все от тех же Dyna и Coaster, так что их можно купить по 5-10 тысяч за штуку, а колодки и вовсе доступны неоригинальными за пару тысяч. Впрочем, этот тот случай, когда недостаточная эксклюзивность – это преимущество.

Куда интереснее конструкция рулевого управления этого автомобиля. Казалось бы, что удивительного: рулевой редуктор, гидроусилитель да тяги. Удивительно то, что рулевых редукторов тут два! Да, шасси автомобиля – полноуправляемое, причем задние колеса поворачиваются в противоход передним не на скромные 3-5 градусов, а на целых 12. Вкупе с углом поворота передних в 32 градуса это дает значительный выигрыш в радиусе разворота и маневренности. Связь между редукторами механическая, а еще тут есть электрическая составляющая, которая автоматически отключает систему 4WS (4 Wheel Steering) на скорости более 40 км/ч. В ремонте это, конечно, добавляет сложностей: например, насос нельзя купить ни целиком, ни по частям, а рулевая тяга за 25 тысяч – роскошь на фоне рулевого редуктора, который предлагается за 30. К счастью, рулевые наконечники здесь унифицированные, так что хотя бы их можно легко купить за вменяемые деньги.

Toyota Mega Cruiser 1995–2002



Трансмиссия у Mega Cruiser, разумеется, полноприводная, но изюминка не в этом, а в ее схеме. Полный привод тут постоянный, с межосевым дифференциалом, а мосты не только оснащены червячными самоблоками, но и имеют возможность принудительной блокировки. То есть, здесь можно принудительно заблокировать все три дифференциала и с учетом понижающей передачи, геометрии и полноуправляемого шасси получить практически безлимитную проходимость. Проверка работоспособности всего этого при покупке, само собой, обязательна, как и состояния масел в раздатке и редукторах. К счастью, некоторые мелочи в обслуживании трансмиссии здесь не будут разорительными: например, крестовины карданов тут «универсальные» и дешевые, как и фланцы с вилками. Таким образом, кардан не предлагается покупать в сборе за сто тысяч, как на современных кроссоверах. Впрочем, эта экономия легко вылетит в трубу при поломке чего-то другого: например, приводной вал в сборе стоит 60-80 тысяч, и купить ШРУС по отдельности будет нисколько не дешевле.

Коробка передач внедорожнику досталась одна – четырехступенчатый автомат A443F от Aisin. Эта коробка – грузовая родственница старых, простых и очень надежных A440/A442, которые устанавливались на древние Land Cruiser. Единственное, чего требует эта коробка – замены хоть какого-то масла раз в 60-80 тысяч километров, чтобы поберечь фрикцион, насос и прочую начинку. Охлаждение тоже завязано на смене масла – фильтр нужно менять при каждой процедуре. Главное – не экономить на этой самой замене, грустно глядя на заправочный объем примерно в 15 литров трансмиссионки. Грузовая техника – грузовые расходы.

Toyota Mega Cruiser 1995–2002



Мотор Mega Cruiser тоже отрядили один: рядный четырехцилиндровый дизель 15B-FT на 4,1 литра, который с 1999 года получил электронный впрыск и соответствующий индекс 15B-FTE. Электроника не сделала его сложнее: это довольно простой грузовой мотор с чугунными блоком и ГБЦ. Здесь, впрочем, по 4 клапана на цилиндр, непосредственный впрыск и наддув с интеркулером, что позволяет мотору выдавать 380 Нм крутящего момента. Ресурс двигателя тоже вполне грузовой, а вот в содержании агрегат иногда может подкинуть сложностей. Например, цена нового ТНВД совершенно несуразная, что означает необходимость поиска мастера для качественного ремонта старого. Форсунки при этом крайне дешевы – менее 5 тысяч за штуку. Турбина в сборе аномально дорога, но новый оригинальный картридж можно купить за 50-60 тысяч, что на фоне стоимости машины выглядит приемлемым. В общем, свои нюансы есть, но в целом небольшой мотор кажется вполне логичным выбором для этой машины. Ведь по сравнению с тем же Hummer с его огромными дизельными V8 «японец» кажется образцом практичности: расход в загородном цикле составляет 12-14 литров на сотню километров, а в смешанном укладывается в 16-18. Таким образом, бака в 108 литров может хватить более чем на 700 километров.

Toyota Mega Cruiser 1995–2002



Ну а теперь, получив общее представление о том, что же такое Mega Cruiser, можно попробовать составить портрет желаемой машины. Как мы уже поняли, фактически портретов тут три. Самый базовый – оригинальный армейский автомобиль с мягким верхом, который можно найти миллиона за два. Выглядеть экземпляр в хорошем состоянии будет примерно вот так.

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Тем, кто хочет получить машину не только для летних вылазок на бездорожье, а для полноценной эксплуатации, нужно искать гражданский вариант Mega Cruiser с цельнометаллическим кузовом и нормальным оснащением. Проблема в том, что в продаже такие машины в оригинальном состоянии появляются редко – например, на момент написания материала в продаже на Авито не было ни одной. Ну а третий вариант – доработанный автомобиль с перешитым салоном, защитным покрытием кузова, а также техническим тюнингом вплоть до замены мотора и левостороннего расположения руля. Стоить такая машина будет уже значительно дороже – 4-5 миллионов, а то и больше, и выглядят они примерно вот так.



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Таким образом, итоговый выбор остается за покупателем и зависит от целей покупки, планируемых сценариев эксплуатации и, собственно, имеющегося бюджета. И пусть рассчитывать на экономию при покупке Mega Cruiser не приходится, но и машины за свои деньги вы получите в избытке. Во всех смыслах.