Новинки ×
  • Седан Hyundai Azera нового поколения дебютировал с урезанной моторной гаммой

Седан Hyundai Azera нового поколения дебютировал с урезанной моторной гаммой

30.05.2023 55 0 0

Экспортная «четырехдверка» представлена в двух модификациях, тогда как на домашнем рынке у модели четыре версии.

В родной Корее самая престижная легковушка Hyundai (круче – только машины премиум-бренда Genesis) сменила поколение минувшей осенью, там седан зовется Grandeur. Теперь же пришла очередь автомобиля, предназначенного для внешних рынков: свежая «четырехдверка» дебютировала на Ближнем Востоке – уже под экспортным именем Azera.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В плане дизайна зарубежный седан повторил корейский вариант, заменили лишь надпись с названием модели на крышке багажника. Ну а если в целом говорить о внешности, то она получилась эффектной: Azera/Grandeur достались крупные вертикальные блоки фар и безрамочные двери с выдвижными ручками, на «носу» красуется диодная полоска, выполняющая роль ходовых огней и поворотников, задние фонари тоже сделали в виде единой линии. Кроме того, в задних стойках появились вытянутые отдельные окошки – это реверанс в сторону самого первого седана (новая генерация – непосредственно для Grandeur уже седьмая по счету, а вот в Azera модель превратилась лишь в пятом поколении).

По сравнению с предыдущей «четырехдверкой» длина выросла на 45 мм до 5035 мм, в ширину модель прибавила 5 мм (теперь 1880 мм), высота, напротив, урезана на 10 мм до 1460 мм. Колесная база – 2895 мм (+10 мм). Ближневосточному седану положены 18- или 19-дюймовые колеса (в Корее также есть 20-дюймовые).

В салоне установили табло, еще один дисплей расположен на месте центральной консоли – на него выведено управление «климатом» и другими функциями. За переключение передач отвечает подрулевой рычажок. Сама «баранка» стилизована под односпицевое колесо – это другой «комплимент» Grandeur первой генерации. У передних кресел подголовники на широких «ножках», спинки задних сидений тоже можно сдвинуть. 

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Как и в Корее, у Azera есть топовая версия Calligraphy, ее фишки – кожа Nappa, вставки из металла и дерева (наружные особенности – затемненный хром). В списке оборудования седана также значатся проекционный дисплей, аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

На Ближнем Востоке новую Azera предложат в двух модификациях. Первая оснащается бензиновым мотором V6 3.5 GDI (300 л.с.), а вторая – это гибрид HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети) с установкой на основе 180-сильной «турбочетверки» 1.6 T-GDI (совокупная отдача пока не указана, в Корее гибридный вариант выдает 230 л.с.). Про коробки Azera компания не рассказала, впрочем, на родине марки продают аналогичные версии: «традиционный» седан комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», гибрид имеет 6АКП. А всего на домашнем рынке у нового Hyundai Grandeur четыре исполнения, там также можно купить модель с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5 GDI (198 л.с.) и газовым двигателем V6 3.5 LPG (240 л.с.), оба работают в паре с 8АКП. Все «четырехдверки» переднеприводные, при этом в Корее для седана с топовым бензиновым мотором V6 за доплату предусмотрен полный привод, но для ближневосточной Azera такая версия пока не заявлена.

Заказы на Hyundai Azera нового поколения уже начали принимать, например, в Саудовской Аравии, однако цены предоставляются по запросу.

седан авторынок новинки Hyundai Hyundai Grandeur

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы ДТП при буксировке: кого и когда могут признать виновным Мы уже рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль на мягкой сцепке и за что можно получить штраф. Сегодня же коснемся более неприятного вопроса: ДТП при буксировке. Кого могу... 162 0 0 29.05.2023
Статьи / Выбор авто Новая Lada Vesta? Десять альтернативных вариантов до 2 миллионов Год назад нечего было и мечтать о покупке новой иномарки дешевле 2 миллионов рублей и казалось, что это навсегда. Однако сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, вышли новые сравнительно... 2015 4 0 27.05.2023
Статьи / Практика Минус датчик, плюс проблема: зачем обманывать лямбда-зонд Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, е... 2192 1 0 26.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 13521 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8177 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6837 0 1333 03.03.2023
Change privacy settings