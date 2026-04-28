Флагманский седан Hyundai Grandeur получил новый салон после рестайлинга

Компания Hyundai распространила первые изображения модернизированной престижной четырехдверки Grandeur. Седану переделали переднюю часть, внутри обновок еще больше. О технике марка пока не рассказала.

В актуальном, седьмом по счету поколении седан Hyundai Grandeur пребывает с 2022 года. Это, напомним, самая престижная и дорогая легковушка в линейке марки, круче только машины премиум-бренда Genesis. В родной Корее Grandeur остается одной из самых востребованных моделей: по данным местных СМИ, по итогам прошлого года реализовано свыше 71 000 единиц, что принесло ему пятую строчку среди бестселлеров всего домашнего рынка. И вот пришло время планового рестайлинга. Опубликованы первые официальные изображения обновленного Hyundai Grandeur.

Обновленный Hyundai Grandeur 1 / 2 Обновленный Hyundai Grandeur 2 / 2

Седан обрел другие передний бампер и радиаторную решетку. Выполняющую роль дневных ходовых огней бесшовную диодную линию во всю ширину передка оставили, а вот вместо вертикальных блоков фар установили узкие горизонтальные полоски. Хромированная плашка под задними фонарями (они доже представляют собой единую линию) стала толще, на заднем бампере появились серебристые накладки. Еще расширена палитра цветов кузова и пересмотрен дизайн дисков.

Обновленный Hyundai Grandeur

Объявлено, что в длину Hyundai Grandeur прибавил 15 мм – теперь 5050 мм. Остальные габариты пока не раскрыты. Ширина дореформенного седана составляет 1880 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2895 мм. Объем багажника – 480 литров.

Обновленный Hyundai Grandeur

Интерьер полностью перекроили. Внутри – новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Вместо табло отныне раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Центральный планшет – диагональю 17 дюймов. От сенсорного блока управления «климатом» отказались, ему на смену пришли физические кнопки и шайбы.

Обновленный Hyundai Grandeur 1 / 3 Обновленный Hyundai Grandeur 2 / 3 Обновленный Hyundai Grandeur 3 / 3

О технике компания пока не рассказала. Дореформенный седан Hyundai Grandeur представлен в Корее с бензиновыми атмосферниками 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.5 GDI (300 л.с.), а также с газовой версией V6 3.5 LPG (240 л.с.). Еще можно выбрать гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе турбочетверки 1.6 T-GDI. «Традиционные» машины имеют восьмиступенчатый автомат, у гибридного исполнения – шестиступенчатый. Седан по умолчанию переднеприводный, при этом Grandeur с V6 3.5 GDI за доплату может быть полноприводным.

Дореформенный Hyundai Grandeur 1 / 4 Дореформенный Hyundai Grandeur 2 / 4 Дореформенный Hyundai Grandeur 3 / 4 Дореформенный Hyundai Grandeur 4 / 4

На домашний рынок рестайлинговый Hyundai Grandeur выйдет в ближайшее время. Впоследствии должны обновить и экспортную версию, которая зовется Hyundai Azera.