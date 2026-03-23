Toyota Land Cruiser FJ поступил в продажу в Таиланде и обзавёлся четырьмя концептами

Стартовая цена SUV японской марки на производственной родине составляет 1 269 000 тайских батов, что эквивалентно примерно 3,22 млн рублей по текущему курсу.

Японская компания рассекретила SUV, который получил название Toyota Land Cruiser FJ, в октябре 2025-го. При этом новинка считается идейным наследником Toyota BJ, который появился ещё в 1951 году, а в СМИ её назвали «уменьшенным» Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser). Производство модели налажено на заводе компании в Таиланде, а теперь местный офис марки объявил о старте продаж.

На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Meridian
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Meridian
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Meridian
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Meridian
Дилеры на производственной родине модели уже начали принимать заказы на Toyota Land Cruiser FJ. Как рассказали в пресс-службе бренда в Таиланде, стартовая стоимость компактного SUV составляет 1 269 000 тайских батов, что эквивалентно примерно 3,22 млн рублей по текущему курсу. В других странах, в том числе в Японии, старт продаж новинки намечен на середину 2026-го.

На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ
На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ
На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ
Напомним, в основе Land Cruiser FJ лежит модернизированная платформа серии IMV, на которой базируется также пикап Toyota Hilux Champ, дебютировавший в конце ноября 2023-го. Габаритная длина SUV, предназначенного для тайского рынка, равна 4610 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1890 мм, а расстояние между осями у него составляет 2580 мм.

На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Nature Explorer
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Nature Explorer
Под капотом у Toyota Land Cruiser FJ находится бензиновый четырёхцилиндровый двигатель 2TR-FE объёмом 2,7 литра, в спецификации для Таиланда его максимальная мощность составляет 166 л.с., а крутящий момент – 245 Нм. Модели положен жёстко подключаемый полный привод типа Part-Time и шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Представительство Toyota в Таиланде в ходе торжественного старта продаж Land Cruiser FJ также презентовало несколько концептов, созданных на его базе. Одним из них является вариант с прибавкой Meridian к названию. В списке его особенностей серо-синий цвет кузова, который дополнен «топографической» графикой, дополнительная защита днища, шноркель, подножки на боковинах, багажник на крыше и 17-дюймовые легкосплавные диски Lenso MX Dinero. Кроме того, для концепта предусмотрены иные амортизаторы и пружины.

На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Legendary
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Legendary
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Legendary
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Legendary
Ещё один шоу-кар на базе Toyota Land Cruiser FJ получил название Nature Explorer. Ему достался бирюзовый кузов в сочетании с белым верхом, полноразмерный багажник с большой палаткой на крыше, а также с дополнительным боковым тентом. Разработчики снабдили его дополнительной светотехникой, а также комплектом чёрных легкосплавных колёсных дисков с внедорожными шинами.

Toyota Land Cruiser FJ Legendary – это концепт, вдохновлённый классическим FJ40. Его можно узнать по круглой светодиодной головной оптике, жёлтому цвету кузова, причём в нём выполнена большая часть накладок по периметру, включая расширенные колёсные арки. «Легендарному» шоу-кару положены 17-дюймовые колёсные диски Lenso MX Duty и внедорожные шины, а также увеличенные наружные зеркала.

На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Street Cruiser
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Street Cruiser
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Street Cruiser
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Street Cruiser
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Street Cruiser
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Street Cruiser
На фото: концепт Toyota Land Cruiser FJ Street Cruiser
Четвёртый концепт имеет прибавку Street Cruiser к названию и отличается более спортивным внешним видом. Ему достались 20-дюймовые «катки» Lenso Jager Astra, серо-зелёный кузов, сочетающийся с матовым обвесом по периметру и наклейками на кузове, а также глянцевый верх и спойлер сложной формы на крыше. На корме нет запасного колеса, однако имеется крепление для велосипеда или мототехники. Ещё такой SUV получил заниженную подвеску и модернизированную тормозную систему с вентилируемыми дисками и красными суппортами Brembo.

внедорожник авторынок ДВС новинки Toyota Toyota Land Cruiser FJ
Обновлено 24.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор? От редакции: уже второй раз в этой рубрике мы с удовольствием и практически без правок публикуем отклик нашего читателя под ником Seriberiezhka. Почему бы и нет, если тема действительно инте... 567 37 1 23.03.2026
Статьи / Тесты Синьор из Турина: тест на знание марки Fiat За свою длинную историю компания Fiat выпускала самые различные автомобили – от крошечной «чинквеченто» до крупного коммерческого транспорта, не забывая о спорткарах с темпераментом, характе... 1149 1 0 21.03.2026
Статьи / Практика Пустой бак убивает бензонасос, а ABS удлиняет тормозной путь: факты, похожие на мифы Мы продолжаем изучать мифы и стереотипы, которыми в буквальном смысле слова кишит автомобильная вселенная. Только, в отличие от прошлой публикации, посвященной исключительно развенчанию лож... 3155 1 2 20.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47755 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18573 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 8831 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
37 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
15 Кроссовер Volga K50: первые фотографии и подробности
9 Belgee X50+ стартует в России: дешевле дореформенного кроссовера
