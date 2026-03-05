Первое изображение Volkswagen Golf девятого поколения: то же яйцо, только в профиль

В рамках рабочего совещания на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге (Германия) было показано первое изображение хэтчбека Golf нового, девятого по счёту поколения. «Девятый» Golf будет электромобилем, он не заменит, а дополнит нынешнее «углеводородное» семейство Golf восьмого поколения.

В профиль «девятый» Golf выглядит так же, как и «восьмой» — пока это всё, что можно сказать о дизайне. Что до техники, то известно, что «девятый» Golf будет построен на общекорпоративной модульной платформе SSP (Scalable Systems Platform) с 800-вольтовой электрической архитектурой. Разработку этой платформы планировалось завершить к 2024 году, однако из-за комплекса проблем внутри концерна Volkswagen платформа SSP до сих пор не готова — первые построенные на ней модели ожидаются не раньше 2028 года. Когда именно состоится премьера «девятого» Гольфа, тоже пока наверняка неизвестно — одни источники говорят, что в 2028 году, другие, что в 2030-м, а официальной информации о сроках пока нет.

Volkswagen Golf восьмого поколения (вверху) и девятого поколения (внизу)

«Девятого» Гольфа могло и не быть, так как в прошлом десятилетии компания Volkswagen строила грандиозные электромобильные планы и рассчитывала к 2025 году стать крупнейшим в мире производителем «электричек», чего, как мы видим, не случилось. Предполагалось, что главной массовой моделью Volkswagen нового времени станет электрический хэтчбек ID.3 с однообъёмным профилем — на премьере в 2019 году он назывался третьей по важности в истории Volkswagen моделью после Beetle и Golf, эдаким новым эталоном народного автомобиля. Но народ принял Volkswagen ID.3 прохладно, а в 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, после которого стало ясно, что списывать Golf в архив рано.

Производство Volkswagen Golf восьмого поколения на заводе в Вольфсбурге

Нынешний Volkswagen Golf восьмого поколения на дебютировал в 2019 году и в 2024 году пережил первый рестайлинг. С учётом того, что почти весь технический базис, в том числе силовую структуру кузова и платформу MQB, «восьмой» Golf унаследовал от своего предшественника седьмого поколения, можно сказать, что модель ведёт свою родословную с 2012 года. Впереди у «восьмого» Гольфа как минимум ещё один рестайлинг, так как он будет производиться довольно долго — ориентировочно до 2035 года, а может и дольше.

Вероятно, второй рестайлинг нынешнего Гольфа случится уже после переноса его производства из Вольфсбурга в мексиканский город Пуэбла — этот перенос, по свежим данным немецкого журнала Auto Motor und Sport, начнётся во второй половине 2027 года. Точнее техническая подготовка завода в Мексике начнётся раньше, а во второй половине 2027 года производство «восьмого» Гольфа в Вольфсбурге полностью прекратится. Решение о ссылке «восьмого» Гольфа в Мексику было принято в конце 2024 года в рамках антикризисного плана под названием Zukunft Volkswagen.

Volkswagen ID. Polo 1 / 2 Volkswagen ID. Polo 2 / 2

«Девятый» Golf будут собирать в Вольфсбурге. Скорее всего, он будет называться ID. Golf по аналогии с младшим электрическим хэтчбеком ID. Polo, который должен выйти на рынок в следующем году. ID. Polo, к слову, выглядит как уменьшенный Golf, и на этом маленьком хэтчбеке компания Volkswagen впервые обкатает новую концепцию интерьера, в котором много физических клавиш, а электронный щиток приборов имитирует аналоговый. Полагаем, салон ID. Golf будет выполнен в таком же духе.

Восемь поколений Volkswagen Golf на одном кадре

Добавим, что в 2024 году Volkswagen Golf отметил 50-летие с момента запуска в производство.