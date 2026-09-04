Новый антикризисный план Volkswagen Group: конец Seat и 50 000 человек под сокращение

Совет директоров и наблюдательный совет Volkswagen Group наконец-то согласовали новый антикризисный план развития концерна до 2030 года. В новом плане, к сожалению, опять слишком мало конкретики. Например, так и не решена судьба пяти заводов в Германии — проблема избыточных производственных мощностей просто в очередной раз отложена в долгий ящик. Общий модельный ряд концерна будет сокращён на 50%, а количество предлагаемых модификаций и комплектаций моделей уменьшится сразу на 75%. Марка Seat прекратит производство автомобилей в 2029 году.

Концерн Volkswagen стал погружаться в кризис в 2023 году из-за глобального замедления спроса на электромобили, собственных управленческих ошибок, роста конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, давления экоповестки в Европе и усложнения условий ведения бизнеса в США после прихода к власти Дональда Трампа.

В конце 2024 года концерн представил первый антикризисный план Zukunft Volkswagen: он представлял собой компромиссную сделку с профсоюзами, предусматривающую сокращение 35 000 рабочих мест без закрытия заводов. К 2026 году стало ясно, что этот план потерял актуальность — заявленных мер недостаточно, чтобы удержать Volkswagen Group на плаву.

Совет директоров концерна во главе с Оливером Блюме принялся разрабатывать новый план, его первый вариант был представлен в июле, но не был одобрен наблюдательным советом. В наблюдательный совет входят представители профсоюзов и ключевых собственников, среди которых есть правительство земли Нижняя Саксония, поддерживающее профсоюзы. Июльский вариант плана предусматривал сокращение 100 000 сотрудников и закрытие четырёх заводов в Германии — в Ганновере, Неккарзульме, Цвиккау и Эмдене.

Вчера вечером совет директоров и наблюдательный совет обсуждали новый, более мягкий вариант плана — в итоге он был единогласно утверждён. План получил незамысловатое имя Future Plan 2030, при этом часть описанных в нём мероприятий затрагивает уже следующее десятилетие. Почему нужно было зафиксировать в названии именно цифру 2030, не очень понятно.

Утверждённый план преподносится как «самая масштабная программа трансформации в истории Volkswagen Group». Под сокращение попадут не 100 000 сотрудников, а только 50 000, причём вместо слова «сокращение» в пресс-релизе используется эвфемизм «корректировка структуры персонала».

В описании нового плана сказано, что Volkswagen Group имеет избыточные производственные мощности в Европе, оцениваемые более чем в 500 000 машин в год. От этого избытка необходимо избавиться, но судьба заводов в Ганновере, Неккарзульме, Цвиккау и Эмдене по-прежнему не решена. Из текста пресс-релиза ясно, что эти заводы в период с 2031 по 2034 годы могут быть перепрофилированы на другой вид деятельности. А если не будут перепрофилированы? Тогда, очевидно, их придётся закрыть или продать, хотя именно таких слов в официальном тексте нет.

Особняком в производственной структуре Volkswagen Group стоит завод в Оснабрюке (Германия). Он в новом плане не упомянут, но из немецких СМИ мы знаем, что производство автомобилей на нём должно прекратиться в 2027 году. Завод в Оснабрюке планировалось продать израильской оборонной компании Rafael для выпуска компонентов системы противовоздушной обороны «Железный купол», но сделку заблокировало правительство Катара, тоже владеющее крупным пакетом акций Volkswagen Group и представленное в наблюдательном совете через свой суверенный фонд. Таким образом, будущее завода в Оснабрюке пока повисло в воздухе.

В общей сложности концерну не нужны пять заводов в Германии, и пока неясно, что с ними будет. Решение по заводам обещают разработать к июню 2027 года.

К 2030 году Volkswagen Group хочет удержать глобальные продажи на уровне 9 млн автомобилей в год и достичь операционной маржи в 9% (по итогам первой половины 2026 года операционная маржа составила 3,8%). Общий объём инвестиций в развитие бизнеса к 2030 году составит 135 млрд евро.

Намерение сократить модельный ряд на 50% и количество предлагаемых модификаций/ комплектаций на 75% было заявлено ещё в июльском варианте плана. Этот пункт вошёл в утверждённый план, но и тут нет ясности, какие именно модели пойдут под нож.

Марка Seat в официальном тексте плана не упомянута, однако журналы Autocar и Auto Motor und Sport утверждают, что решение по ней принято: производство автомобилей Seat прекратится в конце 2029 года. Судьба самой марки Seat пока не определена. В теории её могут продать или просто сдать в архив до востребования. Предпосылки к закрытию Seat мы подробно изложили во вчерашней заметке.

В новом антикризисном плане есть ещё много чисто управленческой шелухи в духе «надо более лучше», но мы не видим смысла грузить ей читателя. В целом ясно, что Volkswagen Group по-прежнему не готов открыто и честно говорить о своих бедах и предпочитает откладывать решение главных проблем в долгий ящик. Мы в свою очередь продолжим следить за развитием событий.

