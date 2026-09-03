Кризис требует жертв: концерн Volkswagen хочет «убить» Seat, чтобы сократить расходы

Тонущий концерн Volkswagen вынужден будет принять ряд радикальных и непопулярных мер ради собственного спасения. Одной из таких мер может стать ликвидация испанской марки Seat, причём, по данным немецких СМИ, на уровне совета директоров Volkswagen Group такое решение уже принято.

Марка Seat появилась на свет в 1950 году, а концерн Volkswagen купил её в 1986-м. В 2018 году от Seat откололась марка Cupra — прежде именем Cupra обозначались спортивные версии моделей Seat. Сегодня Cupra — это спортивно-молодёжный бренд с акцентом на экологичность и электромобили, а Seat просто «донашивает» старые бензиновые модели. Полноценных новинок у Seat после 2020 года не было — только рестайлинги. К настоящему моменту у Seat остались только три модели — субкомпактный кроссовер Arona (показан на заглавной фотографии), субкомпактный хэтчбек Ibiza и компактный Leon (предлагается в кузовах хэтчбек и универсал).

До выделения Cupra в отдельный бренд руководство концерна Volkswagen пыталось сделать из Seat конкурента Alfa Romeo, но затем Cupra забрала себе все спортивные версии моделей Seat и фактически сама стала испанским аналогом Alfa Romeo. Seat в свою очередь стал испанским аналогом марки Skoda, что оказалось не очень хорошо, так как Skoda тоже принадлежит концерну Volkswagen, а внутренняя конкуренция ему не нужна.

В 2023 году в головах стратегов Volkswagen Group свербила идея перепрофилировать Seat на другой вид деятельности — например, на рынок так называемой новой мобильности (каршеринг, райдшеринг, подписки, такси, лизинг и т.п.), но крах в этой области бренда Mobilize, принадлежащего Renault Group, показал, что это была плохая идея: рынок новой мобильности оказался сильно переоценён, как, впрочем, и рынок электромобилей. Идея продавать под маркой Seat электромобили была отброшена в прошлом году как бесперспективная.

Весной этого года стало окончательно ясно, что никакого внятного будущего у Seat нет. Из пространных объяснений гендиректора марки Маркуса Хаупта, данных британскому журналу Autocar, можно было понять только то, что Seat и Cupra должны дальше развиваться независимо друг от друга.

Судя по свежим инсайдерским данным, которые сегодня опубликовали немецкие СМИ (например, WirtschaftsWoche), никакого независимого развития не будет — Seat просто закроют в 2029 году, производство машин Seat к тому времени постепенно сойдёт на нет. Те относительно небольшие деньги, которые Volkswagen Group сейчас тратит на поддержание жизни Seat, будут перенаправлены на развитие марки Cupra.

Закрытие Seat будет частью масштабного антикризисного плана, подготовленного советом директоров Volkswagen Group во главе с Оливером Блюме. Разработка антикризисного плана Volkswagen Group, надо сказать, изрядно затянулась. Предыдущая итерация плана, представленная на рассмотрение наблюдательного совета в июле, предусматривала увольнение порядка 100 000 сотрудников, сокращение модельного ряда вдвое и закрытие пяти заводов в Германии. Наблюдательный совет этот план завернул. Завтра Оливер Блюме будет пытаться протолкнуть новый вариант, где будет в том числе закрытие Seat.

Даже если наблюдательный совет завтра не примет новую версию антикризисного плана, марке Seat при нынешнем положении Volkswagen Group, скорее всего, придёт конец, потому что нет понимания её места в структуре концерна. Разумеется, марку Seat можно продать — например, какой-нибудь амбициозной китайской компании, и та с одобрения правительства Испании начнёт выпускать под маркой Seat свои модели. Пример для подражания уже есть: компания Chery с 2024 года производит в Испании свои машины под имеющей давнюю историю испанской маркой Ebro.

