28.05.2026 137 3 0
Seat наконец-то оторвут от Cupra, но новых моделей придётся ждать долго

Испанская марка Seat, отметившая в прошлом году 75-летие, продолжает оставаться ценным активом концерна Volkswagen. В будущем Seat будет развиваться отдельно от Cupra, но конкретный план этого развития будет зависеть от европейских законов.

В 2018 году от Seat откололась марка Cupra — прежде именем Cupra обозначались спортивные версии моделей Seat. Сегодня Cupra — это спортивно-молодёжный бренд с акцентом на экологичность и электромобили, а Seat просто «донашивает» старые бензиновые модели. Свою последнюю новинку Seat представил в 2020 году, ей стал компактный Leon четвёртого поколения, с тех пор испанская марка потчует клиентов только рестайлингами. Так, осенью прошлого года были обновлены родственные субкомпактные кроссовер Arona и хэтчбек Ibiza. «Четвёртому» Leon провели рестайлинг ещё в 2024 году, но впереди его ждёт ещё как минимум одно обновление. Других моделей у Seat сейчас нет, прочие кроссоверы и однообъёмники сняты с производства.

Производство кроссовера Arona на заводе Seat в испанском Мартореле

После выделения Cupra в отдельный бренд руководство концерна Volkswagen долго не могло решить, что дальше делать с Seat: без спортивных версий его модельный ряд выглядит несколько уныло.

В 2023 году была идея перепрофилировать Seat на другой вид деятельности — например, на рынок так называемой новой мобильности (каршеринг, райдшеринг, подписки, такси, лизинг и т.п.), но крах в этой области бренда Mobilize, принадлежащего Renault Group, показал, что это была плохая идея: рынок новой мобильности оказался сильно переоценён, как, впрочем, и рынок электромобилей. Идея продавать под маркой Seat электромобили была отброшена в прошлом году как бесперспективная.

Британский журнал Autocar с завидной регулярностью интересуется судьбой Seat и на днях пообщался на гендиректором марки Маркусом Хауптом — мол, ну что, как будете жить дальше? Маркус Хаупт честно сказал, что будущее Seat зависит от европейского экологического законодательства, которое, как ему представляется, в 2029-2030 годах должно дать автоиндустрии чёткий и адекватный ответ по квотам на CO2, пока даже после прошлогодних послаблений требования ЕС выглядят нереалистичными. Таким образом будущее Seat определится только на рубеже десятилетий, а пока марка продолжит выпускать и продавать три свои недорогие модели Arona, Ibiza и Leon.

Вместе с тем, как сказал Маркус Хаупт, есть чёткое понимание, что развитие Seat и Cupra должно идти раздельно. Seat больше не будет предлагать удешевлённые версии моделей Cupra, как это, по сути, происходит сейчас, а пойдёт своим путём. Если марке Seat всё-таки понадобятся электромобили, то они не будут взяты из линейки Cupra.

Добавим, что сокращение модельного ряда Seat и отсутствие новинок негативно сказывается на продажах. В прошлом году, по данным ACEA, марка Seat реализовала в Европе 189 773 автомобиля, что на 14,8% меньше, чем в 2024-м, а с января по апрель текущего года продано 72 653 машины (-2,9% по сравнению с АППГ). Плюс в том, что Seat приносит прибыль и пока не тратит ресурсы концерна Volkswagen на разработку новых моделей. Сам концерн Volkswagen, напомним, сейчас переживает тяжелейший управленческий кризис.

3 комментария
28.05.2026 23:49
Кирилл

Почему только 3 модели? Ещё ведь есть Ateca, а вообще тут маркетологи VW group ошиблись , и seat потерял продажи и cupra стоит на месте кроме terramar там ничего интересного нет Cupra Ateca/ Leon это вообще не оригинал модели, tavascan и born имеют ограниченный потенциал и продажи там средние, не особо новый кроссовер formentor который приподнятый Leon и terramar продажи не сделают
Напоминает ситуацию с dodge/ ram, а до 2020 seat продала 500 тысяч в год , и учитывая как они развили skoda что она теперь 2ая самая продаваемая марка авто в Европе, seat они тоже могли помочь но непонятно почему ничего не делают , будь она продана китайской компании за год уже моделей 10 бы выпустили, или маркетологи hyundai и kia , тоже молодцы по 10 моделей в Европы имеют отсюда и продажи по пол млн у каждой

29.05.2026 01:03
Андрей Ежов

Ateca уже снят с производства.

29.05.2026 00:00
Станислав

Seat больше не будет предлагать удешевлённые версии моделей Cupra, как это, по сути, происходит сейчас

Ну нет, извините, это Купра наоборот - модели Сеат после удорожания.

