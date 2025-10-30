Seat обновил родственные кроссовер Arona и хэтчбек Ibiza: свежий дизайн и прежняя техника

Производство обеих посвежевших моделей испанской марки будет налажено на заводе в Барселоне, старт намечен на январь 2026 года.

Входящий в состав немецкого концерна Volkswagen бренд Seat ещё весной 2024 года рассказал о планах по масштабному обновлению своих моделей. Первым, ещё в мае того же года, рестайлингу подвергся Seat Leon, теперь же настала очередь пары соплатформенников – хэтчбека Ibiza и кроссовера Arona. Отметим, на европейском рынке они по-прежнему остаются бестселлерами бренда, однако их показатели снижаются. По данным Jato Dynamics, за первые восемь месяцев 2025-го выбор в пользу хэтча сделали 52 146 клиентов (на 15% меньше, чем в январе-августе прошлого года), а паркетник за тот же период разошёлся тиражом 43 664 экземпляра (на 22% меньше).

На фото: обновлённый хэтчбек Seat Ibiza

Теперь марка рассекретила посвежевшие Seat Ibiza и Arona. Обе модели получили обновлённый дизайн, пересмотренный интерьер и расширенный список оборудования. Внешность хэтчбека, названного в честь одного из Балеарских островов, освежили за счёт новой радиаторной решётки, которая получила шестиугольную форму, узор в виде сетки и рамку из чёрного пластика (без хрома).

Иначе оформлена и нижняя часть переднего бампера, которая получила крупный центральный воздухозаборник с таким же сетчатым рисунком и интегрированными противотуманками. По бокам расположены дополнительные вертикальные воздуховоды. Ещё Seat Ibiza получил головную оптику другой формы с изменёнными светодиодными ходовыми огнями.

Профиль хэтчбека освежили за счёт новых оригинальных колёсных дисков, доступных в размерах 17 и 18 дюймов. Корма Seat Ibiza получила иначе оформленную нижнюю часть заднего бампера: стало больше чёрного пластика, стиль стал слегка «спортивнее». Хромированные патрубки выхлопной системы, а также спойлер в верхней части багажной двери остались прежними. Теперь светодиодные фонари входят в состав стандартного оснащения.

Испанцы подправили экстерьер и кроссоверу Seat Arona. Компактный паркетник тоже получил шестиугольную радиаторную решётку, но с рисунком в виде сот и серебристой окантовкой. По бокам от неё расположены такие же, как у Ibiza фары, а ниже можно увидеть крупный центральный воздухозаборник с аналогичным узором и круглыми противотуманками.

На фото: обновлённый кроссовер Seat Arona

Для паркетника подготовили комплекты новых колёсных дисков размером 16 и 18 дюймов. Корма получила светодиодные задние фонари в любом из исполнений. В палитре посвежевших моделей теперь числятся три дополнительных цвета – Liminal, Oniric и Hypnotic, кроме того, доступна контрастная крыша в оттенках Midnight Black или Manhattan Grey.

В салоне обновлённых Seat Ibiza и Arona появилось отделанное кожей с перфорацией рулевое колесо, сиденья, получившие обивку с рельефным тиснением, иные более приятные на ощупь элементы, а также более тёмная отделка потолка. Ещё в списке обновок числятся новая акустика с шестью динамиками, устройство для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 15 Вт с охлаждением. Теперь в стандартное оснащение входят 8-дюймовая виртуальная приборка и тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 8,25 дюйма. За доплату доступны цифровой щиток приборов на 10,25 дюйма и сенсорный дисплей мультимедиа на 9,2 дюйма.

Техника посвежевших хэтчбека и кроссовера осталась прежней. Эксклюзивом для Seat Ibiza остаётся стартовый 1,0-литровый трёхцилиндровый двигатель MPI, мощность которого составляет 80 л.с. Он работает в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Остальные моторы есть в гамме обеих моделей. Так, Ibiza и Arona могут оснащаться 95 сильным трёхцилиндровым TSI объёмом 1,0 литра, идущим в комплекте исключительно с 5МКП. Второй вариант – 115-сильный трёхцилиндровый TSI аналогичного объёма, который может работать в тандеме как с шестиступенчатой механикой, так и с семитупенчатым роботом DSG. Топовым вариантом остаётся 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель TSI мощностью 150 л.с. в паре с 7DSG.

В компании отметили, что к 2028 году весь модельный ряд Seat будет «озеленён»: так в 2027-м появятся электрифицированные версии Ibiza и Arona, а в 2028-м гибридную силовую установку получит Seat Leon.

Как отметили в компании, производство посвежевших хэтчбека Ibiza и кроссовера Arona будет налажено на заводе в Барселоне, старт намечен на январь 2026 года.