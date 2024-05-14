Обновлённый Seat Leon лишился базового мотора и получил дисплеи побольше

Производство посвежевших хэтчбека и универсала испанской марки стартует в текущем месяце на заводе компании в Мартореле (недалеко от Барселоны).

О том, что Seat собирается обновить несколько моделей, стало известно в марте текущего года. Теперь компания показала посвежевшие хэтчбек и универсал Leon, которые практически не изменились внешне, однако им достался модернизированный салон и пересмотренная техника. Напомним, пятидверки актуального поколения были представлены в начале 2020 года.

На фото: обновлённый универсал Seat Leon

Экстерьер обновлённого Leon изменений не претерпел, разве что в качестве опции теперь предлагается матричная головная оптика. Зато в интерьере обновки имеются. Так, хэтчбек и универсал испанской марки получили новый виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма. Ещё посвежевшие пятидверки снабдили новым тачскрином информационно-развлекательной системы: у версий попроще его диагональ равна 10,4 дюйма (у дореформенного варианта – 8,25 дюйма), а у топовых исполнений – 12,9 дюйма (было 10 дюймов).



На фото: обновлённый хэтчбек Seat Leon

У обновлённого Seat Leon дисплей мультимедиа оснащён ползунками для управления климат-контролем и акустической системой, (они получили подсветку, как и у рестайлингового Volkswagen Golf). Ещё Seat добавил посвежевшим пятидверкам нишу для беспроводной зарядки смартфонов, расположенную в основании центральной консоли (она обеспечивает и охлаждение техники).



На фото: салон обновлённого Seat Leon

Seat Leon в ходе обновления лишился базового литрового трёхцилиндрового двигателя. Теперь базовые версии оснащаются 1,5-литровым четырёхцилиндровым мотором TSI. Его отдача составляет 115 л.с., а максимальный крутящий момент равен 220 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Ещё в гамме имеется 2,0-литровый турбодизель TDI.



В линейке есть пара мягкогибридных вариантов eTSI, в их основе лежит 1,5-литровый мотор, мощность – либо 115, либо 150 л.с. Они работают в тандеме с 48-вольтовым электродовеском. В комплект предлагается только семиступенчатая коробка передач DSG.



Ещё посвежевшие хэтчбеки и универсалы Leon предлагаются с подключаемой гибридной установкой eHybrid, в основе которой тоже лежит 1,5-литровым бензиновый двигатель TSI с отдачей 150 л.с., идущий в комплекте со 115-сильным электромотором. Совокупная отдача равна 204 л.с. (350 Нм). В состав системы входит литий-ионная батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге превышает 100 км.



Производство посвежевших хэтчбека и универсала Seat Leon стартует в текущем месяце на заводе компании в Мартореле (недалеко от Барселоны). Цены станут известны позже. Напомним, в дальнейшем обновление ждёт и другие модели Seat, речь идёт об Ibiza, Arona и Ateca.