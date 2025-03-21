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Seat отказывается от электромобилей и сосредоточится на моделях с ДВС

21.03.2025 197 0 0

Неожиданную и приятную новость принёс петролхедам гендиректор Seat Уэйн Гриффитс: испанская марка, которой в этом году исполняется 75 лет, продолжит выпускать «углеводородные» машины так долго, как это будет возможно, а на «электричках» сосредоточится дочерний модно-молодёжный бренд Cupra.

Всего полтора года назад казалось, что Seat встретит 75-летие в полуживом состоянии, так как на тот момент концерн Volkswagen, которому принадлежит испанская марка, всерьёз рассматривал возможность перепрофилировать её на другой вид деятельности — например, на рынок так называемой новой мобильности (каршеринг, райдшеринг, подписки, такси, лизинг и т.п.), чтобы Seat не создавал внутреннюю конкуренцию марке Cupra, отколовшейся от Seat в 2018 году.

Начавшееся в 2023 году глобальное замедление спроса на электромобили поломало стратегию развития концерна Volkswagen и привело его к полноценному кризису, хотя есть у этого кризиса и другие, субъективные причины, связанные с плохим менеджментом. Рынок новой мобильности тоже оказался сильно переоценён, что хорошо видно по очень скромным успехам запущенного компанией Renault бренда Mobilize. В итоге Seat уцелел, хотя и несколько отстал в развитии из-за того, что руководство VW долго не могло решить, что с ним делать.

По словам гендиректора Seat Уэйна Гриффитса, которого цитирует Automotive News Europe, рынок электромобилей сейчас слаб, непосредственно Сеату заниматься им невыгодно, поэтому марка сосредоточится на моделях с ДВС (в том числе гибридных) как минимум до 2030 года, а там дальше будет видно — возможно, в какой-то момент всё же придётся добавить в гамму «электрички», но делать это в ближайшие годы нет никакого смысла.

Вместе с тем бренд Cupra продолжит предлагать своим клиентам «электрички», но и они, судя по всему, ещё очень долго будут продаваться наравне с «углеводородными» моделями. Ранее в марте стало известно о том, что у марок Skoda и Cupra не будет клонов самого дешёвого электрического хэтчбека Volkswagen ID.1, который должен выйти на рынок в 2027 году.

На данный момент Seat, Cupra и Skoda являются наиболее здоровыми массовыми марками концерна Volkswagen, их продажи в прошлом году росли, о чём мы подробно рассказывали в отдельной заметке. Денежки, понятное дело, приносят главным образом модели с ДВС, цены на которые у Seat пока остаются довольно привлекательными. В ближайшие месяцы ожидается дебют обновлённых хэтчбека Ibiza и кроссовера Arona, а вот будущее модели Leon, справившей в прошлом году собственный четвертьвековой юбилей, пока не определено — ждём новых вводных от руководства Seat в свете изменившейся стратегии развития.

Ставка на модели с ДВС, однако, несёт для Seat известные риски в виде углеродного штрафа, который накладывает на автопроизводителей Евросоюз с его непоколебимой уверенностью во вредоносности COдля нашей планеты. В начале марта Еврокомиссия предложила ввести трёхлетнюю отсрочку для достижения целевых показателей по выбросам углекислого газа, установленных на 2025 год, в противном случае концерн Volkswagen вынужден был бы заплатить по итогам этого года порядка 1,5 млрд евро углеродного штрафа. Отсрочка не решает проблему, а просто откладывает её решение на более поздний срок, то есть на конец 2027 года — какие тогда будут приняты директивы, пока можно только гадать.

электромобиль бизнес SEAT

 

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