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Будущее Seat: новых моделей не будет, но марке найдут новое применение в структуре VW

06.09.2023 263 0 0

Над испанской маркой Seat опять сгустились тучи: она конфликтует с молодым брендом Cupra, что не нравится боссам концерна VW. Уже несколько месяцев в зарубежной прессе ходят слухи о том, что марка Seat может быть сдана в архив, но глава Volkswagen Brand Group Core Томас Шефер в кулуарах Мюнхенского автосалона сообщил, что Seat всё-так будет жить, ему просто найдут новое применение.

Основанная в 1950 году компания Seat в 1986-м была поглощена концерном Volkswagen. По мере разрастания немецкого концерна испанская марка превратилась в своеобразный чемодан без ручки, который и нести тяжело и бросить жалко, — продажи и доходность оставляли желать лучшего. Фердинанд Пиех, главный архитектор империи VW, планировал заменить Seat на марку Alfa Romeo, которую мечтал выкупить у Fiat, но эта его мечта так и не осуществилась. Seat несколько раз бросали на конкуренцию именно с Alfa Romeo, которая в последние десятилетия, мягко говоря, сама не сильно процветала, но Пиеху и другим боссам VW нравился имидж Альфы, они пытались привить Сеату более высокий градус страсти — увы, ничего хорошего из этого не вышло.

В 2018 году волевым решением руководства VW от Seat откололся спортивный суббренд Cupra и превратился в новую полноценную марку в составе немецкого концерна. Сегодня марки Volkswagen, Skoda, Seat и Cupra входят в так называемую группу ядерных брендов концерна (Brand Group Core), которой руководит Томас Шефер. Британский журнал Autocar пообщался с Шефером на проходящей сейчас в Мюнхене выставке IAA Mobility и расспросил его о судьбе Seat.

Дело в том, что сейчас модельные ряды Seat и Cupra в значительной степени дублируются, и не очень понятно, в чём, собственно, принципиальная разница между двумя испанскими брендами. Ясно, что Cupra это больше про молодёжь и спорт, но и Seat работает примерно на ту же аудиторию. Оба бренда сейчас находятся на подъёме, но у Cupra лучше динамика: по данным JATO Dynamics, продажи Cupra в Европе в январе-июне текущего года составили 93 177 автомобилей (+46% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го), продажи Seat — 133 126 автомобилей (+10%).

Cupra показала в Мюнхене эффектный концептуальный электрический шутинг-брейк DarkRebel, созданный в результате коллективного творчества интернет-сообщества поклонников Cupra, он показывает вектор развития дизайна будущих моделей молодого испанского бренда.
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Cupra показала в Мюнхене эффектный концептуальный электрический шутинг-брейк DarkRebel, созданный в результате коллективного творчества интернет-сообщества поклонников Cupra, он показывает вектор развития дизайна будущих моделей молодого испанского бренда.
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Cupra показала в Мюнхене эффектный концептуальный электрический шутинг-брейк DarkRebel, созданный в результате коллективного творчества интернет-сообщества поклонников Cupra, он показывает вектор развития дизайна будущих моделей молодого испанского бренда.
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Cupra показала в Мюнхене эффектный концептуальный электрический шутинг-брейк DarkRebel, созданный в результате коллективного творчества интернет-сообщества поклонников Cupra, он показывает вектор развития дизайна будущих моделей молодого испанского бренда.
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Cupra показала в Мюнхене эффектный концептуальный электрический шутинг-брейк DarkRebel, созданный в результате коллективного творчества интернет-сообщества поклонников Cupra, он показывает вектор развития дизайна будущих моделей молодого испанского бренда.
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Так вот, на вопрос про будущее Seat Томас Шефер ответил буквально следующее: «Будущее Seat — это Cupra». Из объяснений топ-менеджера следует, что руководство VW не собирается параллельно развивать оба бренда, основная ставка сделана на Cupra как на более молодой и динамично развивающийся бренд, не отягощённый неудачами прошлого. Модельная линейка Cupra будет расширяться, тогда как текущие модели Seat постепенно сойдут на нет в течение этого десятилетия.

По словам Шефера, концерн не планирует отказываться от Seat, но его роль изменится. Скорее всего, Seat станет брендом новой мобильности по аналогии с брендом Mobilize от Renault Group, то есть будет переориентирован на современные цифровые сервисы (подписки, каршеринг) и более лёгкую технику (электрические квадрициклы, скутеры, велосипеды, самокаты и проч). Внятной концепции, судя по всему, пока нет, но ясно, что так, как раньше, уже не будет — из сегмента массовых легковых автомобилей Seat постепенно уйдёт.

авторынок новинки бизнес SEAT Cupra

 

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