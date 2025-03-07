У Skoda и Cupra не будет близнецов Volkswagen ID.1, но немцы могут выпустить хот-хэтч ID.1 GTI

Новый ситикар, который займёт место электрокара начального уровня, появится в продаже в 2027 году. Его стартовый ценник не превысит 20 тыс. евро.

Немецкий производитель на днях представил концептуальный пятидверный хэтчбек Volkswagen ID. Every1. На его основе будет создана серийная версия модели, которая станет самым дешёвым электромобилем бренда, ожидается, что ей дадут индекс ID.1. Ранее сообщалось, что эта новинка придёт на смену крохе Volkswagen up!, правда, её длина всё-таки больше: 3880 мм против 3600 мм.

На фото: Volkswagen e-up! 1 / 3 На фото: Skoda Citigoᵉ iV 2 / 3 На фото: Seat Mii electric 3 / 3

У Volkswagen up! ранее были близнецы – Skoda Citigo и Seat Mii (и чешская, и испанская марки принадлежат немецкому концерну). Однако, по словам технического директора VW Кая Грюница, на которого ссылается Autocar, Volkswagen ID.1 разработан как самостоятельная модель, в настоящее время не планируется выпуск аналогичных «электричек» от родственных брендов Skoda и Cupra (этой испанский бренд ранее отделился от Seat и тоже входит в состав VW).

По словам топ-менеджера, это связано с неопределённостью динамики спроса на рынке электрических ситикаров в ближайшие годы. Однако он намекнул, что ситуация может измениться в случае, если производитель сочтёт реализацию таких проектов выгодной и экономически оправданной. В этом случае на новой версии платформы ID.1 могут быть выпущены переднеприводные компактные «электрички» под другими марками.

На фото: концепт Volkswagen ID. Every1

Отметим, модернизированная «тележка» ляжет в основу других моделей концерна, таких как Volkswagen ID.2 (будет создан по мотивам концепта ID.2all, показанного в 2023 году), а также Cupra Raval (вырос из шоу-кара UrbanRebel, дебютировавшего в 2021-м) и Skoda Epiq (одноимённый концептуальный вариант был рассекречен в 2024-м). Кстати, товарный ID.2 стоимостью от 25 тыс. евро появится на рынке уже в следующем году, а «единичку» европейцам придётся подождать до 2027-го.

В Volkswagen оснастили концепт ID. Every1 единственным электромотором, мощность которого составляет 95 л.с. Максимальная скорость этой пятидверки ограничена электроникой на отметке 130 км/ч. Производитель не рассказал о ёмкости тягового аккумулятора, но отметил, что полного заряда хватит не менее чем на 250 км пути. О характеристиках серийной версии хэтчбека станет известно позже.

На фото: салон концепта Volkswagen ID. Every1

Как сообщает британское издание, Volkswagen, в теории, может в дальнейшем вывести на рынок «горячую» версию хэтчбека ID.1, которая получит прибавку GTI к названию. Подробностей о технике потенциальной новинки пока нет. Соответствующего проекта в ближайшей перспективе немецкого производителя не предусмотрено, однако, по словам Кая Грюница, такой хот-хэтч может появиться, «если рынок этого захочет», то есть, если будет такой запрос со стороны покупателей.

Отметим, стартовая цена обычного Volkswagen ID.1 на европейском рынке не должна превысить 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,92 млн рублей по текущему курсу). Сейчас самым дешёвым остаётся хэтчбек ID.3, в Германии его стоимость стартует с отметки 33 330 евро (около 3,21 млн рублей).